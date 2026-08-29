Lando Norris (26 de ani) și-a prelungit contractul cu McLaren până în 2030.

Care este noul salariu al campionului mondial din Formula 1, în rândurile de mai jos.

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În sezonul precedent, pilotul britanic a cucerit titlul la piloți, primul obținut de McLaren de la cel al lui Lewis Hamilton din 2008.

De asemenea, McLaren a terminat pe primul loc în clasamentul constructorilor în 2024 și 2025, punând capăt unei perioade fără titluri care se întindea încă din 1998.

Lando Norris și-a prelungit contractul cu McLaren până în 2030

Noul acord al lui Norris include opțiune de prelungire pe mai mulți ani, dincolo de 2030, a precizat McLaren în comunicatul său.

Anunțul vine după ce Norris a obținut două victorii consecutive în Formula 1, în Ungaria și Olanda.

„McLaren este casa mea și sunt foarte încântat să semnez un nou contract care mă va ține alături de echipă cel puțin până în 2030.

Când am început această aventură acum nouă ani, aveam o viziune clară asupra obiectivelor pe care doream să le ating: să readuc McLaren în fruntea clasamentului și să câștig campionate.

Am atins acest obiectiv, dar vrem mai mult, vrem să continuăm să câștigăm și știm, ca echipă, că suntem capabili să realizăm acest lucru”, a spus Norris.

Cu 11 curse înainte de finalul sezonului, Lando Norris se află pe locul 4 în clasamentul piloților, la 83 de puncte în spatele liderului Kimi Antonelli (Mercedes).

Oscar Piastri, colegul lui Norris, și-a prelungit contractul la începutul sezonului 2025, în cadrul unui acord care se estimează că va fi valabil cel puțin până în 2028.

140 de milioane de euro este valoarea totală a noului contract semnat de Lando Norris cu McLaren. Potrivit The Sun, britanicul are al treilea cel mai mare salariu anual din Formula 1 (35 de milioane de euro), după Max Verstappen (86) și Lewis Hamilton (52)

Povestea lui Lando Norris la McLaren

„Lando Norris s-a alăturat Programului de dezvoltare a piloților de la McLaren în 2017, iar în luna august a aceluiași an a participat la prima sa cursă oficială de Formula 1.

La 19 ani, a debutat la Marele Premiu al Australiei din 2019. Lando a avut un sezon de debut remarcabil, terminând în zona punctelor de 11 ori.

Lando a obținut primul său podium în Formula 1 la Marele Premiu al Austriei din 2020, terminând pe locul al treilea. A obținut prima sa victorie pe 5 mai 2024, în Marele Premiu de la Miami.

Perseverența lui Lando a dat roade în etapa finală a sezonului 2025, la Abu Dhabi, când și-a asigurat titlul cu două puncte avans”, a transmis McLaren.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 242p George Russell (Mercedes) - 183p Lewis Hamilton (Ferrari) - 183p Lando Norris (McLaren) - 159p Charles Leclerc (Ferrari) - 155p Max Verstappen (Red Bull) - 112p Oscar Piastri (McLaren) - 104p Isack Hadjar (Red Bull) - 68p Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) - 49p Pierre Gasly (Alpine) - 44p etc

Clasamentul constructorilor din F1

Mercedes - 425p Ferrari - 338p McLaren - 263p Red Bull - 186p Racing Bulls - 66p Alpine - 63p Haas - 21p Audi - 16p Williams - 11p Aston Martin - 3p Cadillac - 0p

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