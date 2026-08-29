Lando Norris a semnat FOTO+VIDEO. Noul contract îi va aduce o sumă fabuloasă în Formula 1 +6 foto
Lando Norris (Foto: IMAGO)
Formula 1

Lando Norris a semnat FOTO+VIDEO. Noul contract îi va aduce o sumă fabuloasă în Formula 1

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 20:20
  • Lando Norris (26 de ani) și-a prelungit contractul cu McLaren până în 2030.
  • Care este noul salariu al campionului mondial din Formula 1, în rândurile de mai jos.
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În sezonul precedent, pilotul britanic a cucerit titlul la piloți, primul obținut de McLaren de la cel al lui Lewis Hamilton din 2008.

De asemenea, McLaren a terminat pe primul loc în clasamentul constructorilor în 2024 și 2025, punând capăt unei perioade fără titluri care se întindea încă din 1998.

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Lando Norris și-a prelungit contractul cu McLaren până în 2030

Noul acord al lui Norris include opțiune de prelungire pe mai mulți ani, dincolo de 2030, a precizat McLaren în comunicatul său.

Anunțul vine după ce Norris a obținut două victorii consecutive în Formula 1, în Ungaria și Olanda.

„McLaren este casa mea și sunt foarte încântat să semnez un nou contract care mă va ține alături de echipă cel puțin până în 2030.

Când am început această aventură acum nouă ani, aveam o viziune clară asupra obiectivelor pe care doream să le ating: să readuc McLaren în fruntea clasamentului și să câștig campionate.

Am atins acest obiectiv, dar vrem mai mult, vrem să continuăm să câștigăm și știm, ca echipă, că suntem capabili să realizăm acest lucru”, a spus Norris.

Cu 11 curse înainte de finalul sezonului, Lando Norris se află pe locul 4 în clasamentul piloților, la 83 de puncte în spatele liderului Kimi Antonelli (Mercedes).

Oscar Piastri, colegul lui Norris, și-a prelungit contractul la începutul sezonului 2025, în cadrul unui acord care se estimează că va fi valabil cel puțin până în 2028.

140 de milioane de euro
este valoarea totală a noului contract semnat de Lando Norris cu McLaren. Potrivit The Sun, britanicul are al treilea cel mai mare salariu anual din Formula 1 (35 de milioane de euro), după Max Verstappen (86) și Lewis Hamilton (52)

Povestea lui Lando Norris la McLaren

„Lando Norris s-a alăturat Programului de dezvoltare a piloților de la McLaren în 2017, iar în luna august a aceluiași an a participat la prima sa cursă oficială de Formula 1.

La 19 ani, a debutat la Marele Premiu al Australiei din 2019. Lando a avut un sezon de debut remarcabil, terminând în zona punctelor de 11 ori.

Lando a obținut primul său podium în Formula 1 la Marele Premiu al Austriei din 2020, terminând pe locul al treilea. A obținut prima sa victorie pe 5 mai 2024, în Marele Premiu de la Miami.

Perseverența lui Lando a dat roade în etapa finală a sezonului 2025, la Abu Dhabi, când și-a asigurat titlul cu două puncte avans”, a transmis McLaren.

Povestea lui Lando Norris la McLaren (FOTO: x.com/McLarenF1)
Povestea lui Lando Norris la McLaren (FOTO: x.com/McLarenF1)

Galerie foto (6 imagini)

Povestea lui Lando Norris la McLaren (FOTO: x.com/McLarenF1) Lando Norris s-a alăturat Programului de dezvoltare a piloților de la McLaren în 2017, iar în luna august a aceluiași an a participat la prima sa cursă oficială de Formula 1 (FOTO: x.com/McLarenF1) La doar 19 ani, Lando Norris a debutat la Marele Premiu al Australiei din 2019. A avut un sezon de debut remarcabil, terminând în zona punctelor de 11 ori (FOTO: x.com/McLarenF1) Lando Norris a obținut primul său podium în Formula 1 la Marele Premiu al Austriei din 2020, terminând pe locul al treilea (FOTO: x.com/McLarenF1) Lando Norris a câștigat primul său Grand Prix de Formula 1 pe 5 mai 2024, la Marele Premiu de la Miami (FOTO: x.com.McLarenF1)
+6 Foto
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Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 242p
  2. George Russell (Mercedes) - 183p
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 183p
  4. Lando Norris (McLaren) - 159p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 155p
  6. Max Verstappen (Red Bull) - 112p
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 104p
  8. Isack Hadjar (Red Bull) - 68p
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) - 49p
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 44p etc

Clasamentul constructorilor din F1

  1. Mercedes - 425p
  2. Ferrari - 338p
  3. McLaren - 263p
  4. Red Bull - 186p
  5. Racing Bulls - 66p
  6. Alpine - 63p
  7. Haas - 21p
  8. Audi - 16p
  9. Williams - 11p
  10. Aston Martin - 3p
  11. Cadillac - 0p

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