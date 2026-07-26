- Lando Norris (26 de ani) a obținut prima victorie din acest sezon, la Hungaroring.
Campionul mondial a plecat primul în Ungaria, după rezultatul de sâmbătă din calificări, într-o cursă în care Lewis Hamilton și Kimi Antonelli, liderii clasamentului general, au fost penalizați cu trei poziții.
Lando Norris, prima victorie a sezonului în Marele Premiu al Ungariei
Cu un total de 3 opriri de-a lungul celor 70 de tururi, pilotul McLaren s-a ținut bine în fața rivalilor și și-a menținut poziția de la start, obținând primul succes al sezonului, oprind temporar dominația Mercedes.
Olandezul Max Verstappen s-a clasat pe locul secund, la peste 15 secunde în spatele lui Norris, după ce a plecat de pe poziția a 4-a.
Însă, cea mai notabilă performanță a fost a liderului din clasamentul general, Kimi Antonelli, care a completat podiumul după ce a plecat de pe poziția a 7-a pe grila de start.
Pilotul italian a fost penalizat cu 3 poziții, sâmbătă, după ce nu a încetinit pe steag galben.
Piloții care au intrat în puncte la finalul cursei din Ungaria
|Loc/Pilot
|Timp
|1. Lando Norris (McLaren)
|Lider
|2. Max Verstappen (Red Bull Racing)
|+15.080
|3. Kimi Antonelli (Mercedes)
|+18.728
|4. Charles Leclerc (Ferrari)
|+23.840
|5. Lewis Hamilton (Ferrari)
|+24.540
|6. Isack Hadjar (Red Bull Racing)
|+55.488
|7. George Russell (Mercedes)
|+57.503
|8. Liam Lawson (Racing Bulls)
|Peste 1 tur
|9. Nico Hulkenberg (Audi)
|Peste 1 tur
|10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
|Peste 1 tur
Clasamentul general al piloților din Formula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) 219 puncte
- Lewis Hamilton (Ferrari) 169
- George Russell (Mercedes) 160
- Charles Leclerc (Ferrari) 138
- Lando Norris (McLaren) 129
- Max Verstappen (RedBull) 109
- Oscar Piastri (McLaren) 92
- Isack Hadjar (RedBull) 68
- Liam Lawson (Racing Bulls) 43
- Pierre Gasly (Alpine) 42