Lando Norris (26 de ani) a obținut prima victorie din acest sezon, la Hungaroring.

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Campionul mondial a plecat primul în Ungaria, după rezultatul de sâmbătă din calificări, într-o cursă în care Lewis Hamilton și Kimi Antonelli, liderii clasamentului general, au fost penalizați cu trei poziții.

Lando Norris, prima victorie a sezonului în Marele Premiu al Ungariei

Cu un total de 3 opriri de-a lungul celor 70 de tururi, pilotul McLaren s-a ținut bine în fața rivalilor și și-a menținut poziția de la start, obținând primul succes al sezonului, oprind temporar dominația Mercedes.

Olandezul Max Verstappen s-a clasat pe locul secund, la peste 15 secunde în spatele lui Norris, după ce a plecat de pe poziția a 4-a.

Însă, cea mai notabilă performanță a fost a liderului din clasamentul general, Kimi Antonelli, care a completat podiumul după ce a plecat de pe poziția a 7-a pe grila de start.

Pilotul italian a fost penalizat cu 3 poziții, sâmbătă, după ce nu a încetinit pe steag galben.

Piloții care au intrat în puncte la finalul cursei din Ungaria

Loc/Pilot Timp 1. Lando Norris (McLaren) Lider 2. Max Verstappen (Red Bull Racing) +15.080 3. Kimi Antonelli (Mercedes) +18.728 4. Charles Leclerc (Ferrari) +23.840 5. Lewis Hamilton (Ferrari) +24.540 6. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +55.488 7. George Russell (Mercedes) +57.503 8. Liam Lawson (Racing Bulls) Peste 1 tur 9. Nico Hulkenberg (Audi) Peste 1 tur 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) Peste 1 tur

Clasamentul general al piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) 219 puncte Lewis Hamilton (Ferrari) 169 George Russell (Mercedes) 160 Charles Leclerc (Ferrari) 138 Lando Norris (McLaren) 129 Max Verstappen (RedBull) 109 Oscar Piastri (McLaren) 92 Isack Hadjar (RedBull) 68 Liam Lawson (Racing Bulls) 43 Pierre Gasly (Alpine) 42

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