Oțelul, pe val Laszlo Balint, după a doua victorie consecutivă în play-out, fără gol primit: „Pe deplin meritată”

Oțelul Galați - Poli Iași 1-0. Trupa lui Laszlo Balint (46 de ani) a reușit a doua victorie consecutivă în campionat, fără să primească gol.

Singurul gol al partidei a fost marcat de către Răzvan Tănasă, în minutul 36, din pasa lui Frederic Maciel.

În urma acestui succes, Oțelul Galați a bifat a doua victorie consecutivă în play-out fără să primească gol, și a urcat din „zona roșie”.

Laszlo Balint: „O victorie pe deplin meritată”

Antrenor gălățenilor, Laszlo Balint, a declarat că victoria echipei sale este incontestabilă.

„A fost greu. Mă bucur tare mult că am obținut ce ne-am propus. O victorie care vine să confirme munca noastră din această perioadă. Șase puncte, fără gol primit.

Am și spus, nu putem să reușim în această luptă fără să suferim. Am început foarte bine jocul, am avut situații bune și înainte și după 1-0. Puteam să ne desprindem.

Am suferit, ne așteptam la acest lucru. Am anticipat. Poli Iași are jucători de calitate și s-a văzut în ultima perioadă. E o echipă bună din play-out.

Știam că trebuie să absorbim această presiune. Analizând situațiile de gol eu cred că am meritat pe deplin victoria”, a declarat Laszlo Balint după meci, la Prima Sport.

Laude pentru Răzvan Tănasă

Laszlo Balint a vorbit în termeni laudativi la adresa marcatorului unicului gol, Răzvan Tănasă, însă a dorit să scoată mai mult în evidență jocul colectiv al echipei sale.

„El este un copil cu calitate. Eu sunt foarte mulțumit de el pentru că a înțeles că trebuie să se pună în slujba echipei. A ținut aceeași atitudine. S-a apărat cum trebuia. A făcut un meci foarte bun.

El s-a remarcat, dar eu aș remarca toată echipa. Un spirit corectiv foarte bun. Băieții au luptat unul pentru celălalt și până la urmă a fost una dintre armele noastre pentru a câștiga”, a completat tehnicianul.

Avertisment pentru Maftei și Markovic

Laszlo Balint este decis să folosească și-n continuare cei mai în formă jucători, indiferent de numele lor.

„Maftei? Este un jucător cu calitate, care a demonstrat. A venit cu o problemă medicală. A urmat niște tratamente. Zhelev a jucat foarte bine la Buzău.

Fiecare trebuie să-și asume concurența. O repet și o subliniez: toată lumea este foarte importantă indiferent de cât joacă . Avem nevoie de toată lumea.

Avem un lot destul de bine structurat și echilibrat. Mai sunt bătălii de dus și nu trebuie să ne relaxăm deloc. Lupta nu e terminată. Se vad duce până la ultima etapă.

Markovic a înțeles, trebuie să-și asume concurența. Are realizări pentru echipă, dar îi lipsesc cele personale. Noi suntem alături de el.

Până la urmă, importantă este echipa. Și el a înțeles să se pună în slujba echipei. Chiar și așa, a avut niște realizări”, a conchis Laszlo Balint.