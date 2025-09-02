De ce a fost concediat Rednic după 5 meciuri Directorul sportiv al lui Standard Liege explică motivele din spatele deciziei: „Am greșit!”

Marc Wilmots (56 de ani), directorul sportiv al celor de la Standard Liege, a vorbit despre decizia de a-l demite pe Mircea Rednic (63 de ani).

Clubul belgian l-a înlocuit pe tehnicianul român cu Vincent Euvrard (43 de ani), care a debutat cu o înfrângere.

Acesta a fost al doilea mandat de antrenor al lui Rednic la Standard Liege. A durat doar 72 de zile.

Marc Wilmots: „Mircea Rednic a fost alegerea mea. Îmi asum”

Marc Wilmots a dezvăluit de ce a luat decizia de a-l concedia pe Mircea Rednic după doar cinci meciuri.

„Mircea Rednic a fost alegerea mea și mi-o asum. Îl apreciez pe Mircea, e un antrenor bun, dar la un moment dat trebuia să ne dăm seama că lucrurile nu funcționează .

Din acel moment, trebuia luată o decizie: fie mă încăpățânam să demonstrez că am avut dreptate, fie recunoșteam că am greșit și acționam imediat pentru binele clubului.

Această decizie a fost luată de mine, cu Giacomo (n.r. - Angellini, directorul executiv al lui Standard Liege) și Pierre (n.r. - Francois, managerul general al lui Standard Liege).

Am simțit că unele lucruri nu mergeau, și nu doar după meciul pierdut cu Cercle, așa că am acționat rapid”, a declarat Wilmots, conform sudinfo.be.

5 partide a stat Mircea Rednic pe banca lui Standard (două victorii, un egal, două înfrângeri, golaveraj 5-8), toate în campionat

Vincent Euvrard a fost numit în locul lui Rednic. Tehnicianul belgian, care antrenase tot în Belgia, la Dender, a debutat cu o înfrângere, scor 1-0, împotriva celor de la Leuven.

„ Cu Mircea, ar fi putut să meargă, dar nu a funcționat din mai multe motive. Așa că am trecut la altceva, cu Vincent.

Ce mi-a plăcut a fost primul său mesaj către jucători, felul în care s-a prezentat în fața lor, cum a comunicat în franceză, neerlandeză sau engleză, convingerea cu care și-a expus stilul de joc.

Are deja un impact tactic pe teren, ideile lui sunt clare. Avansăm. Avem o viziune pe termen lung pentru a reconstrui acest club”, a mai spus Wilmots.

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă

RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2

0-2 Standard Liege - Dender 1-1

Standard Liege - Genk 2-1

- Genk 2-1 Royale Union SG - Standard Liege 3-0

Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

În precedentul mandat la Standard Liege, Mircea Rednic a bifat 31 de meciuri pe banca belgienilor, în perioada octombrie 2012 - iunie 2013: 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri. Ca fotbalist, a jucat 161 de meciuri în tricoul echipei belgiene.

11 jucători a transferat Standard Liege după numirea lui Mircea Rednic pe banca tehnică, la începutul lunii iulie. Printre ei se numără și Josue Homawoo, fost fundaș central la Dinamo

De-a lungul carierei de antrenor, Rednic a mai pregătit echipele Rapid București (3 mandate), FCM Bacău, Al-Nasr (Emiratele Arabe Unite), Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo București (5 mandate), Alania Vladikavkaz (Rusia), Khazar Lankaran (Azerbaidjan), Astra Ploiești, Petrolul Ploiești (2 mandate), CFR Cluj, Gent, Mouscron (ambele din Belgia), Al-Faisaly (Arabia Saudită), Poli Iași, Viitorul Constanța și UTA Arad.

