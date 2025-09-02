Isak, transferul anului! Analiză GOLAZO.ro. Cum a îmbogățit suedezul 4 cluburi din Suedia, Germania, Spania și Anglia » Sume fabuloase
Alexander Isak, 25 de ani, a semnat cu Liverpool un contract pe șase sezoane Foto X Liverpool
Isak, transferul anului! Analiză GOLAZO.ro. Cum a îmbogățit suedezul 4 cluburi din Suedia, Germania, Spania și Anglia » Sume fabuloase

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 09:01
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 09:27
  • Alexander Isak, 25 de ani, de la 8,6 la 144 de milioane de euro între 2017 și 2025. Suedezul cumpărat de Liverpool de la Newcastle e cel mai scump transfer al verii, al 4-lea cel mai mare all-time. 
  • Premier League a depășit la finalul mercato 3,5 miliarde pentru achiziții și două miliarde la vânzări de jucători. Cluburile din Top 5 Europa au investit 7 miliarde!
  • Liverpool a bătut recordul într-o fereastră de transferuri, depășind limita atinsă de Chelsea. 

Într-o vară a recordurilor în mercato, în care cluburile din Top 5 Europa au cumpărat de 7 miliarde de euro și au vândut de aproape 6 miliarde, un campionat, o echipă și un jucător au ieșit clar în evidență.

Un mercato de ținut minte: Premier League-Liverpool-Isak

La finalul perioadei de transferuri, Premier League a depășit cu mult bariera celor 3 miliarde de euro, oprindu-se la 3,55!

Liverpool a devenit gruparea care investește cel mai mult într-o vară pentru achiziții în istoria fotbalului.

488 de milioane de euro
a plătit campioana Angliei ca să-și întărească mai mult lotul. Record all-time, peste Chelsea în 2023 (464), potrivit Transfermarkt

Dacă l-ar fi cumpărat și pe Marc Guehi de la Crystal Palace (acordul a căzut în ultima clipă), Liverpool ar fi fost primul club care depășește 500 de milioane într-o fereastră de transferuri. Cu încă 40,5 milioane de euro, ar fi ajuns la 528,5 milioane!

Dar l-a luat pe Alexander Isak, de la Newcastle, cu 144 de milioane de euro. Marea afacere din 2025. A 4-a cea mai scumpă din toate timpurile.

Isak și-a împlinit visul: după grevă, va juca la Liverpool

După 39 de zile de grevă, perioadă în care a refuzat să mai joace pentru Newcastle, forțând plecarea la Liverpool, Isak își împlinește scopul. Va evolua pe Anfield Road!

Luni, în ultima zi de transferuri, suedezul în vârstă de 25 de ani a ajuns la Liverpool, a trecut vizita medicală, a semnat contractul valabil șase sezoane, până în 2031, și a plecat în țara sa, pentru reunirea naționalei scandinave.

139 de goluri
a marcat Isak în 312 meciuri la echipele sale: AIK Stockholm, Dortmund, Willem Tilburg (împrumut), Real Sociedad și Newcastle. Plus 16 reușite în 52 de selecții pentru Suedia

Isak, de 8,6 la 144 de milioane în opt ani și jumătate

Golgeterul din Solna a făcut ca toate cele patru cluburi ale carierei să câștige mai mult de la un transfer la altul. Și să genereze un total de 245,1 milioane.

Atât s-a plătit pentru el în opt ani și jumătate.

  • AIK Stockholm, unde s-a format, l-a vândut Borussiei Dortmund cu 8,6 milioane de euro, în ianuarie 2017. Alex avea doar 17 ani.
  • Dortmund l-a cedat după două sezoane și jumătate la Real Sociedad, pentru 15 milioane (2019).
  • Real Sociedad a obținut 77,5 milioane în 2022, când a fost cumpărat de Newcastle.
  • Newcastle primește 144 de milioane acum, la transferul la Liverpool. Dar trebuie să-i achite, potrivit Transfermarkt, încă 7,4 milioane lui Real Sociedad, conform unei clauze stipulate în 2022.

Top 5 transferuri 2025-2026

  • 1. Alexander Isak (Newcastle -> Liverpool) - 144 de milioane de euro
  • 2. Florian Wirtz (Leverkusen -> Liverpool) - 125 de milioane
  • 3. Hugo Ekitike (Frankfurt -> Liverpool) - 95 de milioane
  • 4. Nick Woltemade (Stuttgart -> Newcastle) - 85 de milioane
  • 5. Benjamin Sesko (Leipzig -> Manchester United) - 76,5 milioane

Top 5 transferuri all-time

  • 1. Neymar (Barcelona -> PSG, 2017) - 222 de milioane de euro
  • 2. Kylian Mbappe (Monaco -> PSG, 2018) - 180 de milioane
  • 3. Ousmane Dembele (Dortmund -> Barcelona, 2017) - 148 de milioane
  • 4. Alexander Isak (Newcastle -> Liverpool, 2025) - 144 de milioane
  • 5. Philippe Coutinho (Liverpool -> Barcelona, 2018) - 135 de milioane

Top 5 achiziții campionate 2025-2026

  • 1. Premier League - 3,55 miliarde de euro
  • 2. Serie A - 1,18 miliarde
  • 3. Bundesliga - 855 milioane
  • 4. LaLiga - 681,5 milioane
  • 5. Ligue 1 - 636,5 milioane
6,9 miliarde de euro
au cheltuit cluburile din Top 5 Europa pentru a cumpăra jucători în această vară

Top 5 vânzări campionate 2025-2026

  • 1. Premier League - 2,03 miliarde de euro
  • 2. Serie A - 1,1 miliarde
  • 3. Bundesliga - 1,03 miliarde
  • 4. Ligue 1 - 974,2 milioane
  • 5. LaLiga - 635,6 milioane
5,77 miliarde de euro
a fost suma totală obținută de cluburile din Top 5 Europa din vânzările de jucători în această vară

liverpool Premier League newcastle TRANSFERURI record mercato alexander isak
