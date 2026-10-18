„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate

Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul de la FCSB, a vorbit despre implicarea patronilor în activitatea echipelor din Superliga.

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Gigi Becali a criticat mai mulți jucători după victoria cu Oțelul Galați, scor 1-0, și a anunțat că intenționează să facă mai multe transferuri în iarnă.

Ulterior, patronul FCSB a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf i-a cerut să aibă răbdare.

Reghecampf, reacție vehementă după o întrebare despre Gigi Becali: „Serios, facem pe proștii?”

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro cât de mult îi complică munca afirmațiile patronului, Reghecampf a răspuns:

„De ce credeți că e un mesaj pentru jucători? Hai să luăm exemplul altor echipe, cu patroni care nu vorbesc, dar o fac (n.r. se implică la echipă). Dau zece jucători afară în iarnă. Rapid, Dinamo, Craiova au făcut lucrul ăsta.

Eu v-am spus de foarte multe ori: la toate echipele se întâmplă absolut la fel. Depinde doar de abilitatea antrenorului de a ști cum să gestioneze anumite momente.

Anumiți patroni vorbesc, alții nu vorbesc. Dar toți fac asta și știu lucrul acesta”, a declarat Reghecampf.

FOTO. FCSB - Oțelul 1-0

Tehnicianul susține că, la unele cluburi, patronii folosesc persoane din anturajul echipei pentru a transmite antrenorilor anumite sugestii.

„Mulți își angajează oameni pe lângă antrenor, care să aducă anumite idei: «L-am auzit pe șeful, vorbea șeful, făcea șeful».

Spuneți niște lucruri, le știți, dar vă place să veniți cu chestia asta, cu Gigi Becali, că le spune direct.

La alte echipe sunt oameni care stau pe lângă antrenor și transmit ideile patronului. Exemplele le știți, mulți vin la emisiuni.

Serios? Facem pe proștii? Sunt oameni care stau lângă antrenor și spun: «L-am auzit pe șeful că spunea că jucătorul ăla are ceva»”, a continuat antrenorul FCSB-ului.

Se întâmplă și aici, în România, și în străinătate. În general, lucrurile astea se întâmplă foarte des, pentru că oamenii investesc niște bani și vor să știe ce se întâmplă cu banii lor. Jucătorii sunt profesioniști, trebuie să facă față presiunii. Echipele importante din orice țară au presiune. Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

Reghecampf îl apără pe Gigi Becali: „Face anumite lucruri ca să-i trezească pe jucători”

Întrebat despre criticile publice ale patronului, tehnicianul a spus că nu consideră că Gigi Becali i-a jignit pe fotbaliști.

„Eu nu cred că a jignit cu absolut nimic. Îl cunoașteți foarte bine pe patron. De multe ori spune anumite lucruri ca să-i ambiționeze pe jucători.

Întotdeauna au fost foarte bine plătiți. Că li s-a mai spus că nu au jucat, că nu au valoare... Face niște lucruri ca să-i trezească pe jucători.

Noi jucăm cu acești jucători. Trebuie să demonstreze că nu este adevărat ce a spus Becali”, a încheiat Reghecampf.

Ne trebuie jucători! Ce să facă Reghe? Nu ai ce să faci, dacă nu ai cu ce. Dacă nu are valoare echipa, ce poate să facă? Cu echipa asta n-ai cum să ieși pe locul 1. N-ai cu cine! Gigi Becali, după meciul cu Oțelul

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