„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit" Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima"
Mark Viduka (FOTO: @markviduka9)
Campionate

„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit” Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima”

Silviu Dumitru
Publicat: 26.02.2026, ora 18:44
Actualizat: 26.02.2026, ora 18:44
  • Mark Viduka (50 de ani), fost atacant important în Premier League, a vorbit despre afacerea sa.
  • Australianul s-a retras din fotbal în 2009, iar de atunci a stat departe de lumina reflectoarelor.

În 1995, Viduka pleca de la Melbourne Knights și semna cu Croatia Zagreb (actuala Dinamo), principala echipă din țara părinților săi. Tatăl său e croat, mama sa are și origini ucrainene, iar Luka Modric e vărul său!

Au urmat aventuri la Celtic, Leeds, Middlesbrough și Newcastle. Și a devenit o legendă a fotbalului australian.

Mark Viduka, proprietar de cafenea: „Cred că am devenit destul de bun”

În Sestine, zonă pitorească situată pe dealurile de la poalele muntelui Medvednica, în nordul Zagrebului, poate fi găsită cafeneaua „Non Plus Ultra”, condusă de Viduka și soția sa. El e barista și stă în spatele tejghelei, în timp ce ea servește la mese.

Unul dintre clienții fideli ai familiei este Goran Ivanisevic, fost mare jucător de tenis și antrenor de lungă durată al lui Novak Djokovic.

„E minunat să faci ceva diferit. Dacă faci o cafea proastă, o arunci la gunoi. Eu încerc să fac cea mai bună cafea posibilă. Cred că am devenit destul de bun la asta”, spune Viduka, potrivit ESPN.

Ați fi surprinși! Mulți oameni iau cafeaua în serios în zilele noastre! Mark Viduka, fost mare atacant

Fanii români nu au amintiri plăcute cu Viduka. În sezonul 2005/06, australianul s-a aflat pe teren în Middlesbrough - Steaua 4-2, returul semifinalei Cupa UEFA. A pasat decisiv la golul de 1-2 și a înscris pentru 2-2.

Mark Viduka, în Middlesbrough - Steaua 4-2 (Foto: IMAGO) Mark Viduka, în Middlesbrough - Steaua 4-2 (Foto: IMAGO)
Mark Viduka, în Middlesbrough - Steaua 4-2 (Foto: IMAGO)

Mark Viduka: „Am toleranța australiană, dar am și latura mea croată”

Mark Viduka s-a retras din fotbal înainte de a împlini 34 de ani. Suferise numeroase accidentări și se săturase de presiunea care venea din toate direcțiile.

În plus, a explicat că nu voia să fie „un idiot nenorocit” care continua să joace, deși era evident că nu va mai fi capabil să revină la același nivel.

92 de goluri
a marcat Mark Viduka în Premier League. A bifat și 19 pase decisive

Acum, Viduka se descrie drept „un australian relaxat”, care preferă să nu iasă în evidență.

„Nu eram deloc obsedat de faimă. Nu-mi plăcea. Nici acum nu-mi place. Nu eram obsedat de bani, aceștia au venit ca un produs secundar.

Ați văzut cum este fotbalul, o mulțime de oameni necinstiți care încearcă să te înșele. Dar eu am încercat întotdeauna să rămân fidel mie însumi. Poate că de aceea există această percepție negativă, pentru că nu m-am conformat.

M-am născut și am crescut în Australia, dar părinții mei erau croați. Am toleranța australiană, dar am și latura mea croată, îmi susțin punctul de vedere dacă cred în ceva.

Este vorba despre a fi sincer cu tine însuți. Mulți jucători se dau bine pe lângă fani, antrenori, jurnaliști, iar toată lumea îi iubește. Dar ce fel de oameni sunt ei când dai la o parte toate prostiile? Sunt oameni buni sau doar joacă un joc?”, a mai afirmat Viduka, citat de Daily Mail.

Nu sunt genul de om care simte nevoia să apară constant în presă. Nu că nu mi-ar plăcea să dau interviuri. Pur și simplu nu simt nevoia să apar constant în presă sau pe Instagram. Mark Viduka, fost mare atacant

De ce nu a jucat Viduka pentru Croația

Deși ar fi putut reprezenta și Croația, Viduka a ales naționala Australiei, pentru care a adunat 43 de selecții. A fost căpitanul echipei la Cupa Mondială din 2006, când Socceroos s-au oprit în optimi, după 0-1 cu Italia.

„Poate că mi-a trecut prin minte… dar când am vizitat prima dată acest loc, mi-am dat seama că nu aparțineam familiei lor fotbalistice în acest sens. Eu aparțineam Australiei. Am crescut în acea familie.

Președintele Croației, Franjo Tudman, a încercat să mă convingă să joc pentru Croația, dar cum să-i spui nu președintelui? A trebuit să-i spun politicos: «Sunt bine unde sunt»”, a mai spus Viduka.

