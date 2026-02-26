Pancu cere pedepse mari   Antrenorul lui CFR, reacție categorică în scandalul pariurilor: „Privarea de libertate!” + Despre ce meciuri spune Chipciu că sunt «cu cântec» +14 foto
Daniel Pancu
Pancu cere pedepse mari Antrenorul lui CFR, reacție categorică în scandalul pariurilor: „Privarea de libertate!” + Despre ce meciuri spune Chipciu că sunt «cu cântec»

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.02.2026, ora 18:34
alt-text Actualizat: 26.02.2026, ora 18:36
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul clubului CFR Cluj, cere pedepse mari pentru cei implicați în trucarea meciurilor.
  • Și Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul celor de la U Cluj, a oferit o reacție cu privire la scandalul care a izbucnit în Liga 3.

Clubul despre care e vorba este CS Păulești, grupare care evoluează în Liga 3, seria 2, acolo unde ocupă locul #3 în clasament.

Daniel Pancu: „Pedepse mari. Chiar și privarea de libertate

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, cere pedepse mari pentru persoanele implicate în scandalul privind pariurile sportive.

„Nu am văzut, doar am citit. Eu aș cere pedepse mari rău de tot la lucrurile astea. Mari de tot. Indiferent de ligă. Liga 3, Liga 1, Champions League, unde o fi. Pedepse mari. Chiar și privarea de libertate”, a spus Daniel Pancu, citat de digisport.ro.

Miercuri seara, Ministerul Afacerilor Interne a emis un comunicat prin care a anunțat că patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, ca urmare a celor 34 de percheziții care au avut loc în mai multe județe din țară.

Este vorba despre Gabriel Matei și Marius Sanda (fotbaliști ai echipei din Păulești), Claudiu Blaga (finanțator) și Alexandru Cristescu (impresar al unora dintre jucători).

În decursul zilei de azi, Parchetul Prahova a hotărât că cei doi fotbaliști, Gabriel Matei și Marius Sanda, au fost puși în control judiciar pentru 60 zile, iar Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu au fost arestați preventiv pentru 30 zile.

Cei patru ar fi pariat „atât online, cât și din agenții, știind rezultatele dinainte ca partidele să se dispute”.

Perchezițiile care au avut loc au vizat un singur meci trucat, fiind vorba despre partida dintre Victoria Traian și CS Păulești, scor 4-0, meci disputat pe 6 decembrie 2025.

Păulești (foto: GOLAZO.ro)
Păulești (foto: GOLAZO.ro)

Alexandru Chipciu, despre Gabi Matei: „Sper să fie nevinovat în toată ancheta asta

Alexandru Chipciu, căpitanul celor de la U Cluj, a vorbit despre Gabriel Matei, fostul său coleg de la FCSB din perioada 2012/2015, care este implicat acum în acest scandal.

„Da, pe Gabi Matei l-am văzut. E dramatic. Asta am simțit și eu dimineață când am văzut imaginile. În același timp, casele de pariuri să pună la pariuri meciuri din Liga 3 mi se pare total aiurea.

E clar că la nivelul ăsta financiar și, probabil, și educațional, ești tentat să faci treburile astea și nu știi de ce se perpetuează lucrurile astea. Sunt contra pariurilor, clar, dar îmi pare rău pentru el.

Sper să fie nevinovat în toată ancheta asta și să nu fie nimic adevărat. Vreau să dispară lucrurile astea și, sincer, meciuri din ligile inferioare clar sunt «cu cântec».

Noi să fim în postura în care ai o viață în care nu mai ajungi să plătești facturi, datorii și așa mai departe și să fii în postura să iei de 30 de ori banii... (n.r. din pariuri)

Acum suntem cei mai buni la vorbă, dar când ești acolo nu știi dacă mai ești la fel”, a spus Alexandru Chipciu, conform sursei citate.

12 meciuri
a jucat Gabriel Matei pentru FCSB

pariuri sportive Daniel Pancu liga 3 alexandru chipciu cs paulesti
