U Craiova, reacție rapidă Ce spune clubul din Bănie despre decizia Comisiei de Disciplină în cazul lui Reghecampf

Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a oferit un prim comentariu după decizia Comisiei de Disciplină în cazul lui Laurențiu Reghecampf.

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Comisia din cadrul FRF a stabilit că antrenorul își poate continua activitatea și a ridicat sancțiunea primită de tehnician în 2024, respingând cererea prin care oltenii cereau sancțiuni împotriva tehnicianului.

Pavel Badea: „Decizia mi se pare normală”

Deși clubul din Bănie a contestat inițial numirea lui Reghecampf la FCSB, în contextul litigiului pornit în 2023, oficialul clubului e de părere că, odată ce s-a achitat datoria, decizia Comisiei este una potrivită.

„Era de înțeles, având în vedere că, din ce am văzut, din ce am citit și din ce am ca informații, banii au fost plătiți. Decizia mi se pare normală, din punctul meu de vedere”, a spus Pavel Badea, potrivit sport.ro.

Suma datorată de Reghecampf era de 150.000 de euro, la care oltenii au cerut și penalități suplimentare în valoare de 17.000 de euro.

Decizia Comisiei de Disciplină, în cazul lui Laurențiu Reghecampf:

„Respinge cererea de sancționare formulată de creditorul U Craiova 1948 Club Sportiv SA. Ridică sancțiunea disciplinară aplicată debitorului Reghecampf Laurențiu prin încheierea din data de 31.01.2024, încetând cu data plății. Comisia a dispus încetarea executării și închiderea dosarului ca urmare a achitării debitului de către debitorul Reghecampf Laurențiu - Aurelian față de creditorul U Craiova 1948 Club Sportiv SA”.

De unde a plecat litigiul

Când a semnat cu clubul lui Becali, Reghecampf mai avea o datorie neachitată față de Craiova. Aceasta provenea din clauza de reziliere unilaterală care era prevăzută în contractul său atunci când l-a rupt în toamna lui 2023 pentru a pleca în Golf.

Oltenii l-au reclamat la comisii, iar decizia definitivă a FRF a venit în martie 2024.

De atunci, Reghe a tot întârziat să vireze toți banii, mai ales că a activat doar în străinătate, la cluburi din Africa, astfel el nu s-a supus regulamentelor FRF. Acum însă, FCSB i-a preluat datoria și a achitat suma către Craiova.

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