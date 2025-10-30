Rus amenință Dinamo Interimarul lui CFR Cluj, sigur înainte de derby: „Avem lot mai bun” » Absențe importante pentru ardeleni

Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Dinamo din etapa #15.

Echipa din Gruia are probleme de lot înaintea deplasării la București.

Dinamo - CFR Cluj se va disputa duminică, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul cu Dinamo va fi ultimul pregătit de Rus, conform anunțului făcut de „feroviari” în momentul în care Daniel Pancu a fost prezentat ca antrenor al echipei.

Laurențiu Rus, Dinamo: „Avem un lot mai bun”

Rus, care a jucat 135 de meciuri în tricoul lui Dinamo, se așteaptă la un duel dificil pe Arena Națională, însă speră că CFR Cluj va reuși să pună capăt seriei de rezultate negative.

„Meciul cu Dinamo vine foarte repede după cel cu Slatina, în care am avut destule reușite, care ne-a ridicat puțin moralul. Știm că vom întâlni o echipă puternică, care practică poate cel mai frumos joc din România.

Stăm prost peste tot, și în deplasare și acasă. Nu suntem mândri de rezultatele de până acum. Tocmai de asta, sper ca jucătorii să reușească să pună în practică ce am pregătit pentru acest meci și să obțină un rezultat pozitiv ”, a declarat Laurențiu Rus, potrivit gsp.ro.

Antrenorul interimar al ardelenilor consideră că rezultatele obținute de echipa în acest sezon nu reflectă valoarea adevărată a jucătorilor.

„Chiar dacă avem un lot mai bun, superior valoric și numeric celor de la Dinamo, băieții nu sunt la adevărata lor valoare. Nivelul lor de încredere este în continuare scăzut.

Cu siguranță, după meciul de marți am mai pus o piatră la încredere, determinare, ambiția lor de a reveni, dar acum trebuie să demonstrăm și în campionat, unde avem mare, mare nevoie de puncte”, a continuat antrenorul interimar.

Laurențiu Rus: „Avem mai mulți jucători cu semnul întrebării”

CFR se confruntă cu probleme serioase de lot. Louis Munteanu este incert, dar și Otto Hindrich, care s-a accidentat în meciul cu Farul, 0-2.

„Avem multe probleme de lot în acest moment, mai mulți jucători cu semnul întrebării. Așteptăm până la ora deplasării să vedem pe cine vom trece în lotul care va face deplasarea.

Louis a intrat alături de echipă, dar nu a făcut antrenamente normale. Sunt șanse destul de mici să joace. Așteptăm să-i vină masca de protecție lui Otto, să vedem dacă ajunge astăzi sau nu”, a spus antrenorul interimar al clujenilor.

Louis Munteanu s-a confruntat cu probleme medicale după meciul disputat împotriva Csikszeredei, 2-2, în restanța din etapa #5 a Ligii 1.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 14 31 2 Rapid 14 31 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 14 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 14 10 16 Metaloglobus 14 7

