Victor Pițurcă (69 de ani) a comentat evoluția lui Louis Munteanu (23 de ani) din prima parte a acestui sezon.

Atacantul a bifat doar câteva apariții până acum, confruntându-se cu accidentări și cu o formă slabă, departe de cea din sezonul precedent.

Pițurcă susține că cea mai bună variantă pentru Munteanu ar fi să-și caute o nouă echipă.

Victor Pițurcă: „Nu mai dă nimeni nici două milioane”

În același timp, fostul atacant al Stelei consideră că nimeni nu va mai plăti o sumă mare pentru Munteanu, așa cum și-ar fi dorit gruparea din Gruia să obțină în vară, la startul sezonului.

„După tot ce s-a întâmplat, cel mai bine ar fi să plece. Evoluția lui a fost una slabă. A regresat. El trebuia să ajungă la un nivel mai bun decât era.

Se vorbea de 12-15 milioane de euro. Și eu mă miram la acele sume. Nimeni nu aruncă sume așa.

Are calități de vârf, dar trebuie să facă mai mult. Nu mai dă nimeni nici două milioane, la ceea ce a jucat ”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

Munteanu nu a fost inclus în lot la ultimele 3 partide președintele Iuliu Mureșan explicând că atacantul se confruntă cu probleme musculare.

Până acum, Louis a bifat 8 partide în Liga 1, dintre care doar una ca integralist, reușind un gol și două pase decisive.

