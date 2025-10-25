Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge!  N-au putut încheia meciul

CFR CLUJ - FARUL. Otto Hindrich (23 de ani) și Ionuț Cojocaru (22 de ani) s-au ciocnit violent pe finalul partidei din Gruia.

Portarul CFR-ului a ieșit în afara careului, în minutul 84, pentru a respinge un balon, însă faza s-a încheiat cu ambii jucători implicați în duel întinși la pământ.

CFR CLUJ - FARUL. Hindrich și Cojocaru, ciocnire violentă

Pe o acțiune de atac a Farului, Hindrich a ieșit din poartă pentru a respinge un balon aruncat spre Cojocaru. Ambii jucători erau cu ochii pe balon, la înălțime, și nu s-au văzut pentru a evita contactul.

Hindrich a respins balonul cu capul, însă s-a ciocnit violent de adversar. L-a lovit cu cotul în tâmplă, apoi s-a izbit cu nasul de capul lui Cojocaru.

Jucătorul Farului s-a ales cu o plagă deschisă la nivelul tâmplei, în timp ce Hindrich s-a ales cu nasul spart. Ambii erau plini de sânge și n-au mai putut continua meciul.

Hindrich a fost înlocuit cu Vlăsceanu, Farul epuizase schimbările și a încheiat partida în 10 jucători.

