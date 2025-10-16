Csikszereda - CFR 2-2 Mandorlini rămâne cu o singură victorie la Cluj și e departe de play-off! Găman a avut un final de meci agitat +11 foto
Csikszereda - CFR Cluj FOTO: Sport Pictures
Superliga

Csikszereda - CFR 2-2 Mandorlini rămâne cu o singură victorie la Cluj și e departe de play-off! Găman a avut un final de meci agitat

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 22:37
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 23:24
  • Csikszereda și CFR Cluj au remizat în meciul restant din etapa #5, scor 2-2.

CFR Cluj a început în forță partida, reușind să marcheze prin Andrei Cordea în minutul 17 al partidei.

Haos cu arbitrajul la Ciuc - CFR! VIDEO+FOTO Găman a anulat un gol al lui Csikszereda, apoi  a dat penalty după intervenția VAR
Citește și
Haos cu arbitrajul la Ciuc - CFR! VIDEO+FOTO Găman a anulat un gol al lui Csikszereda, apoi a dat penalty după intervenția VAR
Citește mai mult
Haos cu arbitrajul la Ciuc - CFR! VIDEO+FOTO Găman a anulat un gol al lui Csikszereda, apoi  a dat penalty după intervenția VAR

Diferența de scor nu a rămas mult pe tabelă, Csikszereda reușind să restabilească egalitatea în minutul 34, atunci când Eppel a punctat decisiv din pasa lui Paszka.

În repriza secundă, cele două formații s-au anihilat reciproc până în minutul 71, atunci când Islam Slimani a marcat primul gol în campionatul României, la prima sa fază de la intrarea pe teren.

În minutul 86, Hegedus a marcat pentru ciucani, dar reușita a fost anulată pentru că arbitrul George Găman fluierase un fault în atac discutabil la Hindrich înainte de reușita gazdelor.

Csikszereda a căutat în continuare golul egalizator, pe care l-a și găsit în minutul 90+8, atunci când Paszka a marcat din penalty și a stabilit rezultatul final, 2-2.

Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport.jpg
Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport.jpg

Galerie foto (11 imagini)

Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (1).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (2).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (3).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (4).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani 1225
2Rapid 1225
3U Craiova 1224
4Dinamo 1223
5Argeș1222
6Unirea Slobozia1218
7Oțelul Galați1216
8UTA Arad1216
9Farul Constanța1215
10U Cluj1214
11CFR Cluj1213
12FCSB1213
13Hermannstadt1210
14Petrolul 129
15Csikszereda 129
16Metaloglobus 123

Csikszereda - CFR Cluj 2-2

  • Au marcat: Eppel (min. 34), Paszka (min. 90+8 pen.) / Cordea (min. 17), Slimani (min. 71)

Final de meci la Miercurea Ciuc!

Min. 90 + 8 - GOL! (2-2) - Paszka îl lobează pe Otto Hindrich și aduce egalarea celor de la Csikszereda în prelungiri.

Min. 90 + 7 - După o lungă analiză la monitorul VAR, George Găman a acordat penalty.

Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (4).jpg
Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (1).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (2).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (3).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (4).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Min. 90 + 4 - Brigada de arbitrii analizează un posibil penalty. George Găman a fost chemat la monitor.

Min. 90 + 1 - Eppel trimite cu capul, dar Hindrich reușește să păstreze poarta intactă.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 86 - Csikszereda înscrie, dar George Găman oprise deja jocul pentru un fault asupra lui Otto Hindrich.

Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (21).jpg
Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (21).jpg

Galerie foto (25 imagini)

Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (1).jpg Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (2).jpg Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (3).jpg Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (4).jpg Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (5).jpg
+25 Foto
labels.photo-gallery

Min. 82 - Jebari trimite spre poartă, dar Sinyan deviază mingea peste poarta lui Hindrich. Este lovitură de colț pentru Csikszereda.

Min. 77 - Ocazie pentru Csikszereda. Hindrich a reținut un șut greu trimis pe spațiul porții de atacantul ciucanilor.

Min. 71 - GOL! (2-1) - Islam Slimani înscrie la prima sa acțiune, după ce a fost introdus pe teren. El a fost găsit în careu de Emerllahu, cel care i-a pasat decisiv.

Min. 69 - Damjan Djokovic părăsește terenul. În locul său va intra vedeta din atac, Islam Slimani.

Min. 64 - Robert Ilyes efectuează două schimbări. El i-a scos de pe teren pe Bodo și Szalay, în locul lor fiind introduși Bakos și Jebari.

Min. 58 - Corner pentru CFR Cluj. Louis Munteanu trimite pe poartă, dar mingea este respinsă în corner de defensiva celor de la Csikszereda.

Min 55 - Eduard Pap reține o minge trimisă în careu de Korenica.

Min. 52 - Trei schimbări la CFR Cluj! Au ieșit Șfaiț, Păun și Cordea, fiind înlocuiți de Biliboc, Emerllahu și Korenica.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Miercurea Ciuc! Cele două formații se află la egalitate, scor 1-1.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 39 - GOL! (1-1) - După 5 minute de așteptare, decizia arbitrilor din camera VAR este: gol valabil. Astfel, Csikszereda restabilește egalitatea cu puțin timp înainte de pauză.

Faza care a fost analizată de brigada prezentă în camera VAR FOTO: Captură Digi Sport Faza care a fost analizată de brigada prezentă în camera VAR FOTO: Captură Digi Sport
Faza care a fost analizată de brigada prezentă în camera VAR FOTO: Captură Digi Sport

Min. 34 - Csikszereda reușește să înscrie după o lovitură liberă. Eppel reia cu capul și trimite în poartă, dar reușita este anulată de arbitru pe motiv de ofsaid. În acest moment se așteaptă decizia analizei VAR.

Min. 31 - Andrei Cordea șutează din afara careului. Eduard Pap respinge cu greu după ce Louis Munteanu a deviat balonul.

Min. 29 - Clujenii continuă atacurile spre poarta apărată de Eduard Pap.

Min. 21 - Damjan Djokovic a cerut penalty după un duel în careu cu Celic.

Intervenția lui Maks Celic asupra lui Damjan Djokovic FOTO: Captură Digi Sport Intervenția lui Maks Celic asupra lui Damjan Djokovic FOTO: Captură Digi Sport
Intervenția lui Maks Celic asupra lui Damjan Djokovic FOTO: Captură Digi Sport

Min. 17 - GOL! (1-0) - Andrei Cordea deschide scorul la Miercurea Ciuc! După o eroare mare comisă de Celic, Louis Munteanu a luat balonul și i-a pasat lui Cordea, cel care a îndeplinit o simplă formalitate.

Min. 9 - Andrei Cordea șutează la colțul scurt. Eduard Pap reține fără probleme.

Min. 7 - O nouă paradă senzațională a lui Eduard Pap. Portarul „ciucanilor” are o intervenție similară cu a unui portar de handbal și blochează șutul lui Louis Munteanu.

Min. 6 - Sinyan trimite cu capul din careul mic. Pap are o intervenție fabuloasă și respinge mingea în afara terenului.

Min. 5 - Lovitură liberă din apropierea careului pentru CFR Cluj. Va executa Andrei Cordea.

Min. 2 - Csikszereda are prima ocazie. Paszka a șutat puternic de la marginea careului, dar Hindrich a reușit să rețină balonul.

Min. 1 - A început partida.

Echipe de start:

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereş - Ceara, Bodo, Szalay - Eppel
  • Rezerve: Simon, Bloj, Kajan, Dolny, Szilagyi, Gal Andrezly, Dusinszki, Palmeş, Gergely, Csuros, Bakos, Jebari
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • CFR Cluj: Hindrich - Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, Keita, Djokovic - Cordea, L. Munteanu, Sfaiţ
  • Rezerve: Gal, Vâlceanu, Gyorgy, Zouma, Kresic, Emerllahu, Perianu, Korenica, Biliboc, Ciubăncan, Cernigoi, Slimani
  • Antrenor: Andrea Mandorlini
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
  • Arbitru: Găman George Cătălin (Craiova). Asistenți: Filip Alexandru (Constanţa), Mitruţi Daniel (Craiova). Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari). Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

Andrea Mandorlini: „Trebuie să dăm continuitate rezultatelor”

Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj, se așteaptă la un meci dificil împotriva celor de la Csikszereda, după ce echipa lui Robert Ilyeș a obținut prima victorie în Liga 1, 2-1 cu U Cluj.

„Pentru noi a fost important să câștigăm meciul cu Hermannstadt, însă fiecare meci a propria sa istorie. Trebuie să dăm continuitate rezultatelor.

Csikszereda vine după o victorie, este într-o formă bună și evoluează pe un teren dificil”, a spus Mandorlini, la conferința de presă premergătoare partidei de la Miercurea Ciuc.

Antrenorul italian i-a monitorizat atent pe Islam Slimani și Kurt Zouma și așteaptă ca aceștia să joace cât mai curând.

„Slimani și Zouma au jucat bine în amical (n.r. 3-0 cu Gloria Bistrița). Aceste partide pentru asta servesc, să primească mai multe minute cei ce au jucat mai puțin. Sunt jucători cu trecut mare. Ne dorim să îi vedem la treabă, au jucat bine.

Înaintea jucătorilor cea mai importantă este echipa, mereu. Eu sunt fericit că ei doi sunt cu noi, dau un plus de calitate și sper să reușim să mulțumim și oamenii, în sensul în care să îi vadă în teren”, a continuat tehnicianul celor de la CFR Cluj.

De asemenea, duelul de la Miercurea Ciuc este primul meci al „feroviarilor” după ce Cristi Balaj și-a anunțat demisia de la club.

Citește și

Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor”
Nationala
13:45
Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor”
Citește mai mult
Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor”
Cere ca ATP să schimbe regulamentul Un fost finalist de la Wimbledon s-a revoltat după experiențele trăite în Asia: „Nici nu ne venea să credem!”
Tenis
12:52
Cere ca ATP să schimbe regulamentul Un fost finalist de la Wimbledon s-a revoltat după experiențele trăite în Asia: „Nici nu ne venea să credem!”
Citește mai mult
Cere ca ATP să schimbe regulamentul Un fost finalist de la Wimbledon s-a revoltat după experiențele trăite în Asia: „Nici nu ne venea să credem!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
CFR Cluj Robert Ilyes andrea mandorlini csikszereda superliga
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share