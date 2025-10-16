Csikszereda și CFR Cluj au remizat în meciul restant din etapa #5, scor 2-2.

CFR Cluj a început în forță partida, reușind să marcheze prin Andrei Cordea în minutul 17 al partidei.

Diferența de scor nu a rămas mult pe tabelă, Csikszereda reușind să restabilească egalitatea în minutul 34, atunci când Eppel a punctat decisiv din pasa lui Paszka.

În repriza secundă, cele două formații s-au anihilat reciproc până în minutul 71, atunci când Islam Slimani a marcat primul gol în campionatul României, la prima sa fază de la intrarea pe teren.

În minutul 86, Hegedus a marcat pentru ciucani, dar reușita a fost anulată pentru că arbitrul George Găman fluierase un fault în atac discutabil la Hindrich înainte de reușita gazdelor.

Csikszereda a căutat în continuare golul egalizator, pe care l-a și găsit în minutul 90+8, atunci când Paszka a marcat din penalty și a stabilit rezultatul final, 2-2.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 12 25 2 Rapid 12 25 3 U Craiova 12 24 4 Dinamo 12 23 5 Argeș 12 22 6 Unirea Slobozia 12 18 7 Oțelul Galați 12 16 8 UTA Arad 12 16 9 Farul Constanța 12 15 10 U Cluj 12 14 11 CFR Cluj 12 13 12 FCSB 12 13 13 Hermannstadt 12 10 14 Petrolul 12 9 15 Csikszereda 12 9 16 Metaloglobus 12 3

Csikszereda - CFR Cluj 2-2

Au marcat: Eppel (min. 34), Paszka (min. 90+8 pen.) / Cordea (min. 17), Slimani (min. 71)

Final de meci la Miercurea Ciuc!

Min. 90 + 8 - GOL! (2-2) - Paszka îl lobează pe Otto Hindrich și aduce egalarea celor de la Csikszereda în prelungiri.

Min. 90 + 7 - După o lungă analiză la monitorul VAR, George Găman a acordat penalty.

Min. 90 + 4 - Brigada de arbitrii analizează un posibil penalty. George Găman a fost chemat la monitor.

Min. 90 + 1 - Eppel trimite cu capul, dar Hindrich reușește să păstreze poarta intactă.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 86 - Csikszereda înscrie, dar George Găman oprise deja jocul pentru un fault asupra lui Otto Hindrich.

Min. 82 - Jebari trimite spre poartă, dar Sinyan deviază mingea peste poarta lui Hindrich. Este lovitură de colț pentru Csikszereda.

Min. 77 - Ocazie pentru Csikszereda. Hindrich a reținut un șut greu trimis pe spațiul porții de atacantul ciucanilor.

Min. 71 - GOL! (2-1) - Islam Slimani înscrie la prima sa acțiune, după ce a fost introdus pe teren. El a fost găsit în careu de Emerllahu, cel care i-a pasat decisiv.

Min. 69 - Damjan Djokovic părăsește terenul. În locul său va intra vedeta din atac, Islam Slimani.

Min. 64 - Robert Ilyes efectuează două schimbări. El i-a scos de pe teren pe Bodo și Szalay, în locul lor fiind introduși Bakos și Jebari.

Min. 58 - Corner pentru CFR Cluj. Louis Munteanu trimite pe poartă, dar mingea este respinsă în corner de defensiva celor de la Csikszereda.

Min 55 - Eduard Pap reține o minge trimisă în careu de Korenica.

Min. 52 - Trei schimbări la CFR Cluj! Au ieșit Șfaiț, Păun și Cordea, fiind înlocuiți de Biliboc, Emerllahu și Korenica.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Miercurea Ciuc! Cele două formații se află la egalitate, scor 1-1.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 39 - GOL! (1-1) - După 5 minute de așteptare, decizia arbitrilor din camera VAR este: gol valabil. Astfel, Csikszereda restabilește egalitatea cu puțin timp înainte de pauză.

Faza care a fost analizată de brigada prezentă în camera VAR FOTO: Captură Digi Sport

Min. 34 - Csikszereda reușește să înscrie după o lovitură liberă. Eppel reia cu capul și trimite în poartă, dar reușita este anulată de arbitru pe motiv de ofsaid. În acest moment se așteaptă decizia analizei VAR.

Min. 31 - Andrei Cordea șutează din afara careului. Eduard Pap respinge cu greu după ce Louis Munteanu a deviat balonul.

Min. 29 - Clujenii continuă atacurile spre poarta apărată de Eduard Pap.

Min. 21 - Damjan Djokovic a cerut penalty după un duel în careu cu Celic.

Intervenția lui Maks Celic asupra lui Damjan Djokovic FOTO: Captură Digi Sport

Min. 17 - GOL! (1-0) - Andrei Cordea deschide scorul la Miercurea Ciuc! După o eroare mare comisă de Celic, Louis Munteanu a luat balonul și i-a pasat lui Cordea, cel care a îndeplinit o simplă formalitate.

Min. 9 - Andrei Cordea șutează la colțul scurt. Eduard Pap reține fără probleme.

Min. 7 - O nouă paradă senzațională a lui Eduard Pap. Portarul „ciucanilor” are o intervenție similară cu a unui portar de handbal și blochează șutul lui Louis Munteanu.

Min. 6 - Sinyan trimite cu capul din careul mic. Pap are o intervenție fabuloasă și respinge mingea în afara terenului.

Min. 5 - Lovitură liberă din apropierea careului pentru CFR Cluj. Va executa Andrei Cordea.

Min. 2 - Csikszereda are prima ocazie. Paszka a șutat puternic de la marginea careului, dar Hindrich a reușit să rețină balonul.

Min. 1 - A început partida.

Echipe de start:

Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereş - Ceara, Bodo, Szalay - Eppel

Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereş - Ceara, Bodo, Szalay - Eppel Rezerve : Simon, Bloj, Kajan, Dolny, Szilagyi, Gal Andrezly, Dusinszki, Palmeş, Gergely, Csuros, Bakos, Jebari

: Simon, Bloj, Kajan, Dolny, Szilagyi, Gal Andrezly, Dusinszki, Palmeş, Gergely, Csuros, Bakos, Jebari Antrenor : Robert Ilyeș

: Robert Ilyeș CFR Cluj: Hindrich - Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, Keita, Djokovic - Cordea, L. Munteanu, Sfaiţ

Hindrich - Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, Keita, Djokovic - Cordea, L. Munteanu, Sfaiţ Rezerve : Gal, Vâlceanu, Gyorgy, Zouma, Kresic, Emerllahu, Perianu, Korenica, Biliboc, Ciubăncan, Cernigoi, Slimani

: Gal, Vâlceanu, Gyorgy, Zouma, Kresic, Emerllahu, Perianu, Korenica, Biliboc, Ciubăncan, Cernigoi, Slimani Antrenor : Andrea Mandorlini

: Andrea Mandorlini Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Municipal (Miercurea Ciuc) Arbitru: Găman George Cătălin (Craiova). Asistenți: Filip Alexandru (Constanţa), Mitruţi Daniel (Craiova). Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari). Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

Andrea Mandorlini: „Trebuie să dăm continuitate rezultatelor”

Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj, se așteaptă la un meci dificil împotriva celor de la Csikszereda, după ce echipa lui Robert Ilyeș a obținut prima victorie în Liga 1, 2-1 cu U Cluj.

„Pentru noi a fost important să câștigăm meciul cu Hermannstadt, însă fiecare meci a propria sa istorie. Trebuie să dăm continuitate rezultatelor.

Csikszereda vine după o victorie, este într-o formă bună și evoluează pe un teren dificil ”, a spus Mandorlini, la conferința de presă premergătoare partidei de la Miercurea Ciuc.

Antrenorul italian i-a monitorizat atent pe Islam Slimani și Kurt Zouma și așteaptă ca aceștia să joace cât mai curând.

„Slimani și Zouma au jucat bine în amical (n.r. 3-0 cu Gloria Bistrița). Aceste partide pentru asta servesc, să primească mai multe minute cei ce au jucat mai puțin. Sunt jucători cu trecut mare. Ne dorim să îi vedem la treabă, au jucat bine.

Înaintea jucătorilor cea mai importantă este echipa, mereu. Eu sunt fericit că ei doi sunt cu noi, dau un plus de calitate și sper să reușim să mulțumim și oamenii, în sensul în care să îi vadă în teren”, a continuat tehnicianul celor de la CFR Cluj.

De asemenea, duelul de la Miercurea Ciuc este primul meci al „feroviarilor” după ce Cristi Balaj și-a anunțat demisia de la club.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport