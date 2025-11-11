Lecția despre performanță La Sibiu s-a deschis un nou sezon plin de emoție, forță și demnitate: baschet în scaun rulant +17 foto
Publicat: 11.11.2025, ora 17:21
Actualizat: 11.11.2025, ora 17:41
  • Imagini de la Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant
  • Organizată de Comitetul Național Paralimpic, competiția e susținută de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe Bune”

* articol susținut de Betano

La Sibiu, în Sala Transilvania, în perioada 7-9 noiembrie, șapte echipe din întreaga țară au revărsat pe parchet o demonstrație a depășirii limitelor, o lecție de putere și reziliență.

Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant s-a desfășurat într-o atmosferă inspirațională.

Pentru acești sportivi, baschetul nu este doar competiție, ci un răspuns în fața dificultăților, o dovadă că performanța și pasiunea nu țin cont de obstacole.

De aici începe viitorul

În roțile scaunelor lor rulante pulsează dorința de a fi văzuți, de a fi respectați, de a schimba percepții. „Vă admir, inspirați pe toată lumea și arătați multă putere”, a spus viceprimarul municipiului Sibiu, Helmut Lerner, la deschiderea oficială, după intonarea imnului național.

„Sunt mândru de voi. Șapte echipe înseamnă o bază pe care putem construi viitorul. Sportul paralimpic românesc are un potențial uriaș. Vreau ca peste ani să fim mândri că am fost parte din această poveste frumoasă”, a adăugat Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic.

Istorie scurtă, competiție mixtă

Baschetul în scaun rulant a renăscut în România în 2022, iar în doar câțiva ani a devenit una dintre cele mai dinamice discipline paralimpice.

În prezent, Campionatul Național reunește sportivi din Sibiu, Brașov, Cluj, Arad, Galați, Satu Mare și Ilfov, femei și bărbați într-o competiție mixtă, plină de intensitate și fair-play. Iar meciurile din Sala Transilvania au fost dovada acestui fapt.

Drumul până aici nu a fost ușor: lipsa infrastructurii, sprijinul modest, prejudecățile. Munca n-a fost în zadar, rezultatele se văd: România are acum, pentru prima dată, un lot național de baschet în scaun rulant, condus de antrenorul Răzvan-Ionuț Angheluță.

Echipele prezente:

  • ACS Paralimpic Salvia 2000 Cluj-Napoca
  • CSM Corona Brașov
  • ACS Comunitar Sibiu
  • ACS Temerarii Arad
  • Asociația Club Sportiv Rotile Astrale Satu Mare
  • ACS Academia de Baschet Phoenix Galați
  • Asociația Județeană Ilfov Motivation a Sportului pentru Persoane cu Handicap

„Pas cu pas, vom ajunge la performanță și susținere. Energia acestor sportivi e fascinantă. Ei ne arată ce înseamnă cu adevărat sportul”, a spus Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano România, partener al competiției și al Comitetului Național Paralimpic.

„Imposibilul devine posibil prin implicare”

Campionatul Național de Baschet în Fotoliu Rulant reprezintă nu e doar o competiție sportivă, ci și o demonstrație de solidaritate și responsabilitate socială. Și un pas important pentru dezvoltarea mișcării paralimpice din România, un semn că sportivii cu dizabilități au locul lor binemeritat în marea familie a baschetului românesc.

Despre asta a vorbit și Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano, companie care susține sportul și incluziunea prin inițiative dedicate.

Lecția despre performanță La Sibiu s-a deschis un nou sezon plin de emoție, forță și demnitate: baschet în scaun rulant Lecția despre performanță La Sibiu s-a deschis un nou sezon plin de emoție, forță și demnitate: baschet în scaun rulant

Domnule Mândreci, cum vi se pare acest campionat național?

Este fascinant ca sport, ca dinamică. Betano susține sportul la nivel global. Sportul și incluziunea sunt două elemente care merg mână în mână. Asocierea cu Comitetul Paralimpic a venit într-un mod natural. Partea frumoasă este că, dincolo de acest campionat de baschet, susținem și alte discipline paralimpice.Sunt oportunități pentru acești oameni, ca prin sport să fie incluși la nivel social. Ceea ce facem noi este să promovăm aceste discipline și, alături de Comitetul Național Paralimpic, să facem ca totul să meargă la un alt nivel.

În alte sporturi vă veți implica, pentru susținere?

Parteneriatul cu Comitetul Paralimpic conține susținere și pentru para climbing, para tenis de masă, para ciclism, para atletism, para swimming, para snowboard, prin achiziționarea de echipamente sau suport acordat participării la competiții internaționale.

Care e sentimentul pe care vi-l trezește un astfel de meci?

În primul rând, emoție. Și apoi, respect pentru coordonarea, forța și concentrarea acestor sportivi extraordinari, pe care, recunosc, eu nu le pot avea.

Eduard Novak spunea la deschidere că sportul paralimpic are un potențial uriaș în România. Din discuțiile pe care le-ați avut cu dânsul, e un segment neacoperit suficient și n-are parte de suficientă atenție?

Uitându-ne la orașele de unde vin cluburile participante, aș spune că o parte din centrul și vestul țării sunt bine reprezentate. Asta spune multe. E un potențial imens. De asemenea, credem că prin intermediul proiectelor care vor începe anul viitor, va avea loc acel ”awarness” (n.r conștientizare) pe care-l dorim cu toții, urmat de coeziunea cluburilor. Prin exemplu, atât cluburile, cât și oamenii vor veni alături de sportul paralimpic.

Ce mesaj ar vrea Betano să transmită mai departe prin această implicare?

Este vorba de imposibil care devine posibil. Și asta se face doar prin implicare.

* Betano sprijină sportivii paralimpici prin echipamente performante și competiții de nivel înalt. Inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe Bune” promovează incluziunea sportivilor cu dizabilități și accesul acestora la oportunități de performanță

baschet betano betano romania comitetul national paralimpic
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share