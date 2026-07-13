„Mulțumim”, dar nu prea VIDEO. Postarea batjocoritoare prin care un club a anunțat plecarea jucătorului pe care nu l-a plătit timp de 5 luni +11 foto
Leo Coelho FOTO Instagram/coelho.leo
Campionate

„Mulțumim”, dar nu prea VIDEO. Postarea batjocoritoare prin care un club a anunțat plecarea jucătorului pe care nu l-a plătit timp de 5 luni

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 14:10
  • Fotbalistul Leo Coelho (33 de ani) solicită rezilierea contractului cu Amazonas FC și pretinde aproximativ 1,4 milioane de euro.
  • Clubul din al treilea eșalon al Braziliei a anunțat despărțirea de fundaș postând mai multe gafe comise de acesta pe parcursul sezonului.
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Leo Coelho este unul dintre cei 6 jucători care au intentat procese la Tribunalul Muncii împotriva Amazonas FC.

Deși începuse bine sezonul, cu 4 victorii în primele 4 etape, echipa a mai câștigat un singur meci din următoarele 10 și ocupă locul 14 în Serie C (sunt 20 în total).

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Amazonas FC a postat gafele comise de Leo Coelho

Coelho afirmă că nu și-a primit salariile timp de 5 luni. Susține că clubul nu a efectuat nici depuneri la FGTS, fondul de compensații pentru angajații brazilieni, de la angajarea sa și nu și-a îndeplinit alte obligații, precum plata drepturilor de imagine.

Pe lângă solicitările financiare, fundașul a cerut și o ordonanță judecătorească pentru a fi eliberat și a putea semna cu o altă echipă, scrie ge.globo.com.

Răspunsul clubului a venit la două zile după procesul intentat de fotbalist. Amazonas FC a postat un comunicat prin care a anunțat că Leo Coelho nu va mai fi jucătorul echipei.

I-a mulțumit, însă nu s-a oprit aici: a atașat patru videoclipuri cu gafe comise de acesta în meciurile cu Aguia de Maraba (0-2), Figueirense (0-1) și Volta Redonda (0-3).

Fie că a fost vorba de mingi trimise direct la adversar sau de intervenții ratate, aproape fiecare greșeală a lui Coelho a dus la un gol primit de echipa sa.

Gafele decisive comise de Leo Coelho (FOTO: captură video Instagram @amazonasfcoficial)
Gafele decisive comise de Leo Coelho (FOTO: captură video Instagram @amazonasfcoficial)

Galerie foto (11 imagini)

Gafele decisive comise de Leo Coelho (FOTO: captură video Instagram @amazonasfcoficial) Gafele decisive comise de Leo Coelho (FOTO: captură video Instagram @amazonasfcoficial) Gafele decisive comise de Leo Coelho (FOTO: captură video Instagram @amazonasfcoficial) Gafele decisive comise de Leo Coelho (FOTO: captură video Instagram @amazonasfcoficial) Gafele decisive comise de Leo Coelho (FOTO: captură video Instagram @amazonasfcoficial)
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Comunicatul clubului Amazonas FC

„Amazonas FC anunță că fundașul Leo Coelho nu mai face parte din lotul profesionist pentru restul sezonului. Sportivul părăsește clubul după 39 de meciuri și două goluri marcate în tricoul «Jaguarilor»”.

Clubul îi mulțumește fundașului pentru dedicare, profesionalism și devotament, atât pe teren, cât și în afara lui, pe durata perioadei petrecute la «aurinegro», și îi urează succes în următoarele provocări din cariera sa”, se arată în comunicatul clubului brazilian.

Pe lângă Leo Coelho, și Renan, Fabiano și Gabriel Cipriano au apelat la instanță pentru a părăsi clubul Amazonas FC. Înaintea lor, Erick Varao și Jorge Jimenez își reziliaseră contractele prin aceleași mijloace.

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