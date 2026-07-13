Românul Istvan Kovacs (41 de ani) a ieșit din cursa pentru finala Campionatului Mondial 2026.

Arbitrul român nu ar fi prezent pe lista celor 13 „centrali” pe care FIFA îi are în vedere pentru semifinale, finala mică și finală.

FIFA a anunțat deja brigada de arbitri pentru semifinala Franța - Spania.

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„Centralul” român a arbitrat în ultimii ani toate cele trei finale europene majore la nivel de club: Conference League în 2022, Europa League în 2024 și Champions League în 2025.

Istvan Kovacs, out înainte de semifinale la CM 2026

Kovacs a fost inclus pe lista arbitrilor aleși pentru turneul final, alături de alți 51 de „centrali”, iar din brigada sa au mai făcut parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

FIFA l-a delegat la meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, Tunisia - Japonia, disputat la Monterrey. Forul mondial scria atunci că arbitrul român este „unul dintre cei mai importanți arbitri ai Europei”.

Ulterior, Istvan Kovacs a arbitrat partida dintre Iordania și Argentina, scor 1-3, din ultima etapă a grupei J.

A fost o partidă fără miză, în condițiile în care sud-americanii erau deja calificați în fazele eliminatorii de pe primul loc, iar Iordania era eliminată de la Mondial.

Meciurile arbitrate de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026:

Tunisia - Japonia 0-4, 21 iunie 2026, faza grupelor

Iordania - Argentina 1-3, 28 iunie 2026, faza grupelor: a acordat 3 cartonașe galbene și un penalty

Apoi, Kovacs nu a mai primit niciun meci în fazele eliminatorii. Arbitrul din Carei fusese „sărit” de FIFA în șaisprezecimi, optimi și sferturi, ultimul său meci la centru fiind cel din faza grupelor.

FOTO. Istvan Kovacs la CM 2026

Nici în cadrul Campionatelor Europene Istvan Kovacs nu a trecut de faza grupelor, nici la ediția din 2021, nici la cea din 2024

Arbitrul român s-a remarcat mai ales la meciul Cehia - Turcia 1-2 de la EURO 2024, când a acordat 17 cartonașe galbene și un cartonaș roșu.

FIFA ar fi păstrat doar 13 arbitri pentru fazele finale

Conform Refereeing World, o publicație specializată în arbitraj internațional, FIFA ar fi creat o listă scurtă cu 13 arbitri centrali pe care îi are în vedere pentru semifinalele, finala mică și finala Campionatului Mondial 2026.

AFC : Alireza Faghani, Adham Makhadmeh

: Alireza Faghani, Adham Makhadmeh CAF : Jalal Jayed

: Jalal Jayed CONCACAF : Ivan Barton, Ismail Elfath

: Ivan Barton, Ismail Elfath CONMEBOL : Jesus Valenzuela, Wilton Sampaio

: Jesus Valenzuela, Wilton Sampaio UEFA: Espen Eskas, Szymon Marciniak, Maurizio Mariani, Glenn Nyberg, Joao Pinheiro, Slavko Vincic

Prima semifinală, Franța - Spania, va fi condusă de Ivan Barton, din El Salvador. Meciul este programat mâine, 14 iulie, de la ora 22:00.

Barton va fi ajutat la cele două linii de David Moran, tot din El Salvador, și Antonio Pupiro, din Nicaragua.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

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