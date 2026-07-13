De ce are Franța un mare avantaj! Cum a gândit Deschamps tot traseul la Mondial. Spania e afectată înaintea semifinalei

Franța are nu doar o zi în plus de odihnă față de Spania înaintea primei semifinale la CM 2026 (marți, ora 22:00), ci și un alt avantaj.

Datorită selecționerului Didier Deschamps, „Les Bleus” au un atu important la acest Mondial.

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Într-un Mondial organizat pe un teritoriu vast, SUA-Canada-Mexic, cea mai în formă națională a lumii are și cel mai mare avantaj. Mai ales față de Spania, rivala din prima semifinală la CM 2026.

La acest turneu final, Franța a călătorit mai puțin, nu a petrecut atât de mult timp pe drum.

Franța a jucat mereu pe Coasta de Est, în 3 orașe, aproape de la un meci la altul

Înaintea confruntării de marți, de la Dallas, „Les Bleus” au o zi în plus de odihnă.

Dar, și mai important, au jucat numai în Statele Unite și numai pe Coasta de Est. S-au mutat între Boston, unde a fost și cartierul lor general, New York și Philadelphia.

Francezii au stat mult mai puțin în avion decât marii rivali spanioli. Foto: Imago

Șase meciuri au disputat „cocoșii” în zonă: două în fiecare din aceste orașe, câte unul în grupă, la fel în fazele eliminatorii.

490 de kilometri a fost cea mai mare distanță parcursă de jucătorii Franței până în „sferturi” (inclusiv) pentru un meci la CM

Spania a pornit cu o „dublă” la Atlanta, dar a mers apoi pe traseul Atlanta - Monterrey - Los Angeles - Dallas - Los Angeles.

Spania a călătorit mai mult cu 29 de ore și 17.000 km decât Franța!

Pentru șase partide, jucătorii lui Didier Deschamps au petrecut 13 ore și 50 de minute în avion, parcurgând în total 4.572 de kilometri, a calculat Eurosport France.

În același timp, adversarii iberici au avut 43 de ore de zbor pentru a acoperi 21.658 kilometri! Cu 29 de ore și 17.000 km în plus.

Rodri și colegii spanioli, obosiți după alt drum lung la Mondial. Foto: Imago

Marca a observat o diferență majoră:

Spania a schimbat de șase ori fusul orar.

Franța a fost permanent pe același fus orar.

De ce a folosit Deschamps prima echipă la Franța - Norvegia

Deschamps a urmărit constant acest aspect, a vrut de la început ca jucătorii lui să aibă un avantaj față de rivali: să fie mai odihniți.

De aceea a insistat să abordeze duelul cu Norvegia, decisiv pentru locul 1 în grupă, cu prima echipă, fără multe rezerve, cum a procedat selecționerul nordicilor.

„A fost esențial să câștigăm grupa pentru a rămâne în aceeași regiune și a evita călătoriile lungi sau decalajul orar, cum li s-a întâmplat altor echipe”, a explicat antrenorul, potrivit Eurosport France.

Ideea lui Deschamps: „Prospețimea este vitală într-o competiție majoră”.

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