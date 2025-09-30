„Nu vreau să mă entuziasmez” De ce e Leo Grozavu precaut, în ciuda startului bun de sezon pe care îl are FC Botoșani. Precedentul care îl sperie
FC Botoșani. Foto: SPORT Pictures
„Nu vreau să mă entuziasmez" De ce e Leo Grozavu precaut, în ciuda startului bun de sezon pe care îl are FC Botoșani. Precedentul care îl sperie

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 12:04
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 12:15
  • Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre forma foarte bună a echipei sale.
  • Antrenorul nu vrea să se entuziasmeze prea tare și aduce în prim-plan exemplul Sepsi, echipă cu un parcurs foarte bun în prima parte a sezonului trecut, care, în cele din urmă a retrogradat.

FC Botoșani trece printr-o perioadă excelentă pe plan intern. Echipa lui Leo Grozavu se află pe locul secund în Liga 1, cu 22 de puncte obținute în 11 etape.

Leo Grozavu, despre forma foarte bună pe care o traversează FC Botoșani: „A rămas omogenitatea lotului”

În comparație cu sezonul trecut, când Botoșani a terminat pe locul 6 în play-out, acum echipa moldoveană este total schimbată.

Lotul este mai omogen, în primul rând. N-am făcut foarte mult de transferuri. A rămas omogenitatea lotului.

Transferurile am încercat să le facem doar în pozițiile în care am crezut că avem probleme sau unde trebuia să completăm.

Am încercat să aducem jucători pe care noi să-i putem asimila foarte repede și să se poată adapta la ceea ce înseamnă Botoșaniul.

Nu e ușor să aduci jucători valoroși la Botoșani, să aduci jucători foarte titrați. Știm cu toții ce poate să ofere ca și club, ca și oraș. Și atunci, sigur că îmi doream să fie jucători care să nu vină să facă mofturi și să se angajeze aici și pentru ei să fie doar o rampă de lansare.

Și am încercat să îmbinăm jucătorii cu mai multă experiență, cu cei foarte tineri. Încercăm să facem acest mix care, până în momentul de față, funcționează.

Vedem cum va fi în continuare. Important e să rămânem echilibrați și să muncim la fel”, a declarat Leo Grozavu într-o intervenție telefonică la Fanatik Superliga.

Leo Grozavu despre un potențial titlu cu Botoșani: „Nu m-am gândit”

După meciurile foarte bune reușite de Botoșani până acum, Leo Grozavu a fost întrebat dacă vrea să câștige titlul:

„Ca să câștigi titlul, trebuie să joci 40 de etape cu media de două puncte pe meci. Noi avem abia 11.

E clar că îți trebuie constanță. Nu ne-am gândit niciun moment atât de departe, nici măcar la play-off. Eu personal nu mă gândesc, pentru că am spus, noi trebuie în momentul de față să judecăm fiecare meci în parte și să încercăm să facem cât mai multe puncte.

Pentru că experiența avută de unii sezonul trecut mie mi-a dat foarte mult de gândit. În momentul în care cei de la Sfântul Gheorghe au fost foarte aproape să intre în play-off, au terminat pe locul șapte sezonul regulat, iar la final de campionat au retrogradat direct. De asta nu vreau să mă entuziasmez foarte tare.

În fotbal sunt perioade și perioade, sunt momente foarte bune, după care e greu la o echipă ca Botoșaniul să menții o constanță pe toată perioada campionatului”, a mai spus Leo Grozavu.

liga 1 botosani leo grozavu
