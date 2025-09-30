„Nu o vom vedea anul acesta” O campioană olimpică explică absența Anei Barbosu de la Campionatele Mondiale: „E ce și-a dorit ea” +4 foto
Ana Barbosu
Gimnastica

„Nu o vom vedea anul acesta” O campioană olimpică explică absența Anei Barbosu de la Campionatele Mondiale: „E ce și-a dorit ea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 10:52
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 10:53
  • Monica Roșu (38 de ani), dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a oferit noutăți despre Ana Maria Barbosu (19 ani).
  • Campioana europeană a plecat din România pentru a studia în SUA și va rata Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Jakarta.

Sportiva își continuă studiile la celebra universitate Stanford. Medaliata cu bronz de la JO Paris 2024 a primit o bursă în valoare de 100.000 de dolari.

Monica Roșu, despre situația Anei Barbosu: „E vorba despre ce şi-a dorit ea

Fosta gimnastă respectă decizia Anei Barbosu de a pleca în SUA pentru studii. Monica Roșu speră ca sportiva să nu renunțe la dorința de a reprezenta România în competiții după ce se va întoarce acasă.

E vorba despre ce şi-a dorit ea. Sper să îi fie bine. Cu siguranţă va fi altă atmosferă acolo şi se va canaliza pe universitate, pe concursurile şi antrenamentele pentru universitate. Mi-aş dori să îşi păstreze tonusul şi dorinţa de a participa şi pentru România.

Dar cu siguranţă anul acesta nu o vom vedea. Nu ştiu să îţi spun (n.r. – dacă va merge la Mondiale), din ce am auzit înţeleg că nu va participa la Mondiale. E un om de echipă şi ar trebui să fie lângă fete.

Am văzut că e cumva la modă. E o oportunitate pentru toţi sportivii, nu doar pentru cei care au câştigat anumite medalii, ci şi pentru cei care nu au reuşit să se afirme. Nu m-am gândit atunci şi nu ştiu dacă aş fi luat în calcul o astfel de variantă, pentru că sunt un om căruia îi place România.

Îmi place să fiu acasă şi încă sunt aici şi după ce am terminat sportul de performanţă. În cazul lor, sunt 4 ani, te duci şi te întorci”, a declarat Monica Roșu, conform as.ro.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică vor avea loc în perioada 19-25 octombrie la Jakarta, Indonezia.

Ana Barbosu, campioană europeană la sol

Ultima competiție în care Ana Barbosu a participat a fost la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică de la Leipzig din luna mai a acestui an.

În cadrul Europenelor, sportiva a câștigat 4 medalii, printre care și aurul în finala de la sol.

Calificată în finală de pe locul al doilea, Barbosu nu a avut nicio emoție în ultimul act.

Evoluția sa a fost notată cu 13.833 și i-a asigurat aurul european și o nouă medalie pentru delegația tricoloră.

Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg
Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg

Galerie foto (4 imagini)

Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg
+4 Foto
labels.photo-gallery

Ana Barbosu mai cucerise atunci și medalia de argint în finala de la bârnă, dar și argintul la paralele și bronzul în finala de la individual compus.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share