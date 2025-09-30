„Nu aveam electricitate și apă” Campionul european care și-a depășit condiția: „Tatăl și frații mei erau alcoolici, mama cerșea. Boxul a fost refugiul meu”

Boxerul spaniol Samuel Molina (26 de ani) a vorbit despre copilăria sa și primele contacte cu sportul care i-a adus succes și l-a salvat de pericolele străzii.

Molina e campion european la categoria semimijlocie.

Boxerul spaniol născut la Malaga și-a împărtășit experiența de viață la inițiativa unei asociații caritabile care ajută persoanele aflate în situații dificile.

„El deporte va por barrios” (Sportul merge prin cartiere) e numele proiectului social și sportiv organizat de Asociația Jurnaliștilor Sportivi din Malaga la care a luat parte și Molina, care a povestit detalii despre copilăria sa și dificultățile pe care le-a avut de depășit.

Samuel Molina: „Nu aveam nici măcar o farfurie cu mâncare pe masă”

Întâlnirea a fost intitulată „Esența Invizibilului” (trimitere la supranumele „El Invisible” al boxerului). Molina a crescut într-o familie în care nu a avut exemple de urmat, dar asta nu l-a împiedicat să lupte pentru o viață mai bună.

„Pentru mine, calea ușoară era să ies pe stradă pentru că asta vedeam în jurul meu. Tatăl meu era alcoolic, frații mei la fel, iar mama trebuia să cerșească la Cáritas în fiecare zi pentru că nu aveam nici măcar o farfurie cu mâncare pe masă.

Deseori trăiam fără electricitate și apă. Nu aveam nici măcar strictul necesar. Nu am avut o copilărie ca majoritatea copiilor”, a povestit spaniolul, conform mundodeportivo.com.

Samuel Molina: „Boxul a fost refugiul meu, m-a scos de pe străzi”

Înconjurat de influențe negative, tânărul a ales totuși o altă cale:

„Nimeni nu a înțeles de ce făceam sport. Îmi spuneau că o să înnebunesc de la atâtea antrenamente, dar nu aveam multe alte opțiuni. Eram, practic, singur, izolat și m-am refugiat în box.

Mi-am dat seama că acest sport este nobil, că e un sport respectat, departe de ceea ce vezi în filme, unde accentul se pune atât de mult pe sânge și agresivitate…

A fost refugiul meu, ceea ce m-a scos de pe străzi și a devenit o inspirație și o motivație zilnică”.

Samuel Molina: „Victimizarea nu ajută la nimic”

În ciuda problemelor, a lipsurilor, spaniolul nu a capitulat:

„Când cazi o dată, soluția nu este să arunci prosopul și să renunți. Dimpotrivă, trebuie să fii puternic, indiferent de situație, trebuie să privești înainte și să continui să lupți pentru visurile tale și obiectivele pe care ți le-ai propus. Totul este mai ușor cu un zâmbet.

Cu toții avem dreptul să luptăm pentru visurile noastre și trebuie să facem acest lucru mulțumindu-i lui Dumnezeu că ne trezim în fiecare dimineață. Sunt mulți oameni care nu o fac. Cu asta, suntem deja bogați și abia atunci când moare cineva apreciem ceea ce avem.

Port această esență în viața mea de zi cu zi și de acolo îmi construiesc cele mai importante dorințe. Victimizarea nu ajută la nimic. Este foarte la modă în zilele noastre, din păcate. Poți depăși orice obstacol, chiar și în situații care par imposibile”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport