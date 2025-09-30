Ionuț Radu, tot mai apreciat în Spania Internaționalul român se află în topul portarilor din La Liga cu cele mai multe intervenții reușite

Ionuț Radu (28 de ani) a impresionat în primele sale partide din La Liga, în tricoul celor de la Celta Vigo.

Deși Celta nu a reușit să bifeze niciun succes în acest sezon, echipa a fost ținută de multe ori în joc de intervențiile goalkeeper-ului român.

Radu este tot mai constant în evoluțiile sale din Spania, iar asta l-a determinat și pe selecționerul Mircea Lucescu să-l convoace pentru următoarea acțiune a naționalei.

Ionuț Radu, tot mai apreciat în poarta celor de la Celta Vigo

Celta Vigo nu a obținut nicio victorie în acest sezon. A început cu o înfrângere, 0-2 cu Getafe, a bifat cinci egaluri consecutive, 1-1 de fiecare dată, iar în ultima rundă a cedat din nou, 1-2 cu Elche.

Însă, omul care a ținut de multe ori echipa în joc în aceste remize a fost Ionuț Radu, care a reușit 23 de parade în acest sezon de La Liga, cu o medie de 3.29 parade pe meci, potrivit sport.es.

La egalitate cu portarul român se află și Leo Roman de la Mallorca și Agirrezabala de la Valencia, cu câte 23 de intervenții fiecare.

Doar trei jucători îl depășesc pe Radu la numărul de parade reușite:

Aaron Escandell, Real Oviedo, 34 de parade (un meci mai puțin disputat)

Sergio Herrera, Osasuna, 27 de parade

Marko Dmitrovic, Espanyol, 25 de parade

În ultima partidă din campionat, 1-2 cu Elche, Ionuț Radu a reușit să apere și o lovitură de la 11 metri, la scorul de 1-1.

