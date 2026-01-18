Gloria Bistrița, eșec în Liga Campionilor  Esbjerg și-a luat revanșa în fața echipei din România

Gloria Bistrița a pierdut duelul cu Esbjerg, scor 28-32, în etapa #10 a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Înfrângerea din Danemarca este a doua consecutivă suferită de Gloria Bistrița în cea mai importantă competiție de pe continent.

Gloria Bistrița a pierdut duelul cu Esbjerg din Liga Campionilor

După ce a câștigat meciul din tur, scor 38-35, Gloria Bistrița nu a putut repeta performanța reușită în octombrie și a pierdut duelul din Danemarca.

În prima repriză, jucătoarele daneze au pus stăpânire pe joc și au reușit să se distanțeze. La jumătatea timpului regulamentar, scorul a fost 17-14.

În cea de-a doua parte, Esbjerg a accelerat și a reușit să se desprindă. Cu toate acestea, jucătoarele Bistriței nu au renunțat la luptă și au redus de câteva ori diferența la doar două goluri.

La final, tabela a arătat 32-28 în favoarea danezelor, astfel că Gloria a bifat al doilea eșec din acest an în Liga Campionilor, după înfrângerea cu Buducnost.

În următoarea etapă, Gloria o va întâlni pe teren propriu pe Gyor ETO, lidera grupei, pe 25 ianuarie.

Programul Gloriei Bistrița în EHF Champions League

25 ianuarie 2026 - Gloria Bistrița vs. Gyor

vs. Gyor 7 februarie 2026 - Metz vs. Gloria Bistrița

15 februarie 2026 - Gloria Bistrița vs. DVSC Schaeffler

vs. DVSC Schaeffler 22 februarie 2026 - Storhamar vs. Gloria Bistrița

Clasamentul Grupei A a EHF Champions League

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Gyor 10 18 2. Metz 10 16 3. Esbjerg 10 13 4. Gloria Bistrița 10 12 5. DVSC Schaeffler 10 8 6. Borussia Dortmund 10 6 7. Storhamar 10 4 8. Buducnost 10 3 Primele două echipe se califică direct în sferturile de finală. Formațiile clasate pe locurile 3–6 merg în optimi. Primele două echipe se califică direct în. Formațiile clasate pe locurilemerg în

