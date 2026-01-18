Gloria Bistrița, eșec în Liga Campionilor  Esbjerg și-a luat revanșa în fața echipei din România

- Gloria Bistrița a pierdut duelul cu Esbjerg, scor 28-32, în etapa #10 a Ligii Campionilor la handbal feminin.
Înfrângerea din Danemarca este a doua consecutivă suferită de Gloria Bistrița în cea mai importantă competiție de pe continent.
Gloria Bistrița a pierdut duelul cu Esbjerg din Liga Campionilor
După ce a câștigat meciul din tur, scor 38-35, Gloria Bistrița nu a putut repeta performanța reușită în octombrie și a pierdut duelul din Danemarca.
În prima repriză, jucătoarele daneze au pus stăpânire pe joc și au reușit să se distanțeze. La jumătatea timpului regulamentar, scorul a fost 17-14.
În cea de-a doua parte, Esbjerg a accelerat și a reușit să se desprindă. Cu toate acestea, jucătoarele Bistriței nu au renunțat la luptă și au redus de câteva ori diferența la doar două goluri.
La final, tabela a arătat 32-28 în favoarea danezelor, astfel că Gloria a bifat al doilea eșec din acest an în Liga Campionilor, după înfrângerea cu Buducnost.
În următoarea etapă, Gloria o va întâlni pe teren propriu pe Gyor ETO, lidera grupei, pe 25 ianuarie.
Programul Gloriei Bistrița în EHF Champions League
- 25 ianuarie 2026 - Gloria Bistrița vs. Gyor
- 7 februarie 2026 - Metz vs. Gloria Bistrița
- 15 februarie 2026 - Gloria Bistrița vs. DVSC Schaeffler
- 22 februarie 2026 - Storhamar vs. Gloria Bistrița
Clasamentul Grupei A a EHF Champions League
|Loc/Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. Gyor
|10
|18
|2. Metz
|10
|16
|3. Esbjerg
|10
|13
|4. Gloria Bistrița
|10
|12
|5. DVSC Schaeffler
|10
|8
|6. Borussia Dortmund
|10
|6
|7. Storhamar
|10
|4
|8. Buducnost
|10
|3