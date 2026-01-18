Lucescu spionează adversarii Selecționerul României se va deplasa la Istanbul » La ce meciuri va fi prezent

Mircea Lucescu (80 de ani) va merge la meciurile europene ale celor de la Galatasaray și Fenerbahce.

Selecționerul României îi va urmări pe jucătorii care ar putea fi convocați la naționala Turciei pentru meciul din semifinalale barajului pentru CM 2026.

Turcia - România se joacă pe 16 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu se va deplasa săptămâna viitoare la Istanbul, alături de secundul Ionel Gane, pentru a urmări două partide din cupele europene.

Mircea Lucescu merge să îi spioneze pe adversarii de la baraj

Este vorba de meciurile Galatasaray - Atletico Madrid, din penultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, și Fenerbahce - Aston Villa, partidă din Europa League, scrie fanatik.ro.

La cele două meciuri, Lucescu și Gane îi vor urmări pe jucătorii care ar putea fi convocați la echipa națională a Turciei, pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial.

508 milioane de euro este valoarea de piață a naționalei Turciei, conform Transfermarkt

La ultima acțiune a naționalei antrenate de Vincenzo Montella, Galatasaray a avut trei reprezentanți, pe portarul Ugurcan Cakir și pe atacanții Bariș Yilmaz și Ahmed Kutucu.

De cealaltă parte, de la Fenerbahce au fost convocați patru jucători: fundașii Caglar Soyuncu și Mert Muldur, alături de atacanții Irfan Kahveci și Oguz Aydin.

Mai mult, Muldur și Kahveci au debutat la naționala Turciei în mandatul lui Mircea Lucescu. Caglar Soyuncu a evoluat și el sub comanda actualului selecționer al României.

În cazul unei victorii în fața Turciei, România va da în finala barajului peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

România nu a mai participat la Campionatul Mondial din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia.

„Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

