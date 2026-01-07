„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1 +7 foto
Kennedy Boateng (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 09:05
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 09:05
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Kennedy Boateng face ceva foarte bine. Nu se consideră un lider, dar acționează ca un lider.
  • Ce a spus el în interviul pentru GOLAZO.ro, în rândurile de mai jos.

Cum a fost copilăria ta? Ai crescut în Ghana, cum era atunci?

Am fost privilegiat să am o familie bună, chiar dacă nu atât de bogată. Am spus mereu că tatăl mi-a fost adevăratul model. A fost mereu acolo pentru mine.

Când eram mic, mama nu voia să joc fotbal. Îmi spunea că în fotbal nu știi niciodată, e foarte greu să ajungi la cel mai înalt nivel, dar tata a crezut în mine, mi-a fost alături când eram mic, îmi lua ghete… Până astăzi este modelul meu, pentru că a crezut într-un vis.

Boateng: „Pot să mă adaptez oriunde m-aș duce, în orice țară, la orice club”

Încă de când erai copil credeai că vei ajunge fotbalist?

Am fost plecat mult timp și mi-am clădit o mentalitate puternică. Pot să mă adaptez oriunde m-aș duce, în orice țară, la orice club, pentru că am această mentalitate puternică.

Cum ai construit această mentalitate?

Când eram copil, am jucat pentru academia West African United, care avea un parteneriat cu Feyenoord Rotterdam, în Țările de Jos. De mici, mergeam în Europa, la Feyenoord, trialuri pentru a descoperi fotbalul european.

La 16-17 ani, am semnat primul contract profesionist cu LASK Linz, în Austria. Mi-a fost mult mai ușor să mă adaptez stilului european. Oriunde m-aș duce să joc, la orice club, mi-e ușor să mă adaptez. Totul e despre mentalitate, cum vrei să te vezi crescând. 

Cel mai rău și cel mai bun moment pentru Boateng

Care a fost cel mai dificil moment al carierei tale?

Atunci când am semnat primul contract în Austria. Țară nouă, altă limbă, altă mâncare, altă vreme. Fotbalul nu a fost niciodată dificil pentru mine, dar vremea… Era atât de frig iarna! Nu mai trăisem așa ceva. Mi-a fost foarte greu. Dar acum o suport ca o persoană normală.

Și cel mai bun moment?

Când am jucat împotriva lui FC Porto în Portugalia. Era un meci de campionat, s-a terminat 1-1, eu egalând în ultimul minut. Am fost foarte fericit să înscriu împotriva unei echipe mari precum Porto.

Și cel mai bun moment la Dinamo?

Premiul primit alături de Nikita (n.r. Stoinov), cel mai bun cuplu de stoperi. Am realizat ceva și am fost mândru. În final, munca noastră a fost recunoscută de mulți oameni și am fost foarte mândru.

Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Boateng: „Când dau sută la sută, toți mă urmează și dau și ei sută la sută”

Numele tău, Kennedy, vine de la fostul președinte american?

Tatăl mi-a ales acest nume gândindu-se la Kennedy, pentru că a simțit că am același caracter ca el, cum vedea lucrurile. Sunt calm, dar concentrat.

Vei fi un lider, așa cum a fost Kennedy?

Eu nu sunt chiar tipul liderului, însă încerc să arăt exemplu pe teren. Aceasta este calitatea mea. Încerc să ofer totul pentru fiecare, să ajut pe fiecare. Când dau sută la sută, toți mă urmează și dau și ei sută la sută. Sunt acest tip de lider.

Ultimul lucru, un mesaj penfru fanii tăi?

Să continue să ne susțină. Încă așteaptă ca eu să semnez contractul, dar eu le spun să fie calmi și răbdători. Sper ca totul să fie bine. Cred că voi pune un zâmbet pe chipurile voastre. Le urez noroc. Hai, Dinamo!

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
