„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro +7 foto
Kennedy Boateng (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 23:17
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Kennedy Boateng povestește în interviul pentru GOLAZO.ro cum s-a schimbat în ultima perioadă și care e transformarea esențială ce explică ascensiunea apărătorului de la Dinamo. 

Anul trecut, ai avut câteva accidentări musculare. În acest sezon, nimic, totul a fost bine. Am înțeles că ai pus 6 kilograme de masă musculară în ultima perioadă. Este acesta secretul unui sezon bun, fără accidentări?

E o parte a sezonului bun. Doctorii și fizioterapeuții noștri au grijă de noi. Cel mai important lucru de care ținem cont sunt dietele noastre. E foarte important pentru noi, jucătorii. Și să avem o recuperare bună după antrenamente sau meciuri. Ne concentrăm să facem o recuperare bună și să avem o dietă corectă. M-au ajutat mult și aceste șase kilograme în plus de mușchi. M-au ajutat să previn accidentările.

Este adevărat, nu?

Da, chiar e adevărat. Și am simțit asta.

Cum te simți acum?

Mă simt bine cu corpul meu. Mă simt puternic, sunt gata să joc.

Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore
Citește și
Transferul lui Louis în Top 10 Cu 6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore
Citește mai mult
Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore

Boateng: „Am o mentalitate diferită și cred că acesta este secretul meu”

Andrei Nicolescu a spus: «Kennedy Boateng e o bestie acum». Te simți ca o bestie pe teren?

Mă simt foarte puternic când joc și îmi cunosc calitățile de stoper, încerc să le îmbunătățesc. Sigur, fiecare jucător are o mentalitate diferită. Eu am o mentalitate diferită și cred că acesta este secretul meu, pe care nimeni nu trebuie să-l știe. Dar când spune ce simte, că sunt o bestie, știe ce spune. Și eu simt că sunt o bestie.

Ai afirmat că victoria reușită împotriva lui CFR Cluj, cu două goluri marcate în prelungiri, te-a făcut să crezi că Dinamo poate cuceri titlul. Crezi în acest vis?

Da, credem în titlu. Știm ce calitate avem ca jucători și ca echipă. Victoria cu CFR a fost incredibilă. Vorbind cu colegii, ne simțeam de parcă am fi câștigat deja campionatul. Nu mă așteptam niciodată ca fanii să intre pe teren, dar am simțit că erau foarte fericiți și motivați să ne vadă învingând. Nu va schimba nimic. Trebuie să continuăm, să fim siguri că învingem pentru club și pentru fericirea fanilor.

Conflictul cu un club l-a făcut pe Boateng să piardă o jumătate de an

În 2023, ai fost șase luni fără contract la Santa Clara. Ce s-a întâmplat?

Acesta este fotbalul și am avut probleme la club. Aveam contract pe doi ani la ei, am jucat acei doi ani, dar mi s-a spus: «Nu e gata, mai ai un an». Eu i-am atenționat că în contract sunt doar doi ani. Mi-au zis: «Dacă tu crezi că ești liber, poți pleca, dar nu vei mai juca șase luni, pentru că mai ai încă un an cu noi». În acea perioadă, erau mai multe cluburi care mă voiau, inclusiv New England Revolution, multe și din Europa, însă exista o penalizare de patru milioane de euro pentru orice club mă cumpăra.

Și ai rămas în afara circuitului.

De aceea am stat acasă șase luni. După șase luni de pauză, chiar aveam nevoie să joc, am găsit o echipă în Austria, Lustenau, care nu câștigase o dată în 17 meciuri. E dificil pentru un fotbalist să joace pentru astfel de echipe, dar aveam nevoie și am vrut să fiu sigur că joc multe partide. Aveam nevoie de ele pentru a-mi reveni. Au apărut contactele cu Dinamo și așa am venit la Dinamo.

„Astăzi, poți fi jos, mâine poți fi sus, totul depinde de tine”

După problemele de la Santa Clara, a urmat Lustenau, iar apoi Dinamo, în 2024. Cariera s-a schimbat complet în doi-trei ani.

Asta înseamnă fotbalul, cu suișuri și coborâșuri. Astăzi, poți fi jos, mâine poți fi sus, totul depinde de tine, ca individ. Cât de concentrat ești, cât de puternic ești mental pentru a reveni la locul pe care erai. Pentru mine, nu a fost dificil, pentru că știam cine sunt și cât de bun sunt ca fundaș central. Nu mi-a fost atât de greu să revin, știam ce pot face. Am ajuns la Dinamo și fac ce-mi place.

Care este echipa la care visezi să joci?

PSG e formația favorită. Și visez să joc în Europa cu Dinamo, acesta este visul meu actual. Cred că merităm, putem ajunge la acest nivel.

Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Kennedy Boateng în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Musi, ofertat din Turcia Răspunsul dat de Dinamo  + Pentru ce sumă l-ar lăsa acționarii să plece pe Cîrjan și câți jucători au clauză de reziliere
Superliga
23:39
Musi, ofertat din Turcia Răspunsul dat de Dinamo + Pentru ce sumă l-ar lăsa acționarii să plece pe Cîrjan și câți jucători au clauză de reziliere
Citește mai mult
Musi, ofertat din Turcia Răspunsul dat de Dinamo  + Pentru ce sumă l-ar lăsa acționarii să plece pe Cîrjan și câți jucători au clauză de reziliere
Bonus uriaș pentru Epassy Suma uriașă încasată de portarul lui Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei Africii
Superliga
21:25
Bonus uriaș pentru Epassy Suma uriașă încasată de portarul lui Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei Africii
Citește mai mult
Bonus uriaș pentru Epassy Suma uriașă încasată de portarul lui Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei Africii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
dinamo bucuresti antalya avertisment cantonament kennedy boateng cantonament antalya
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
06.01
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
06.01
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
06.01
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
06.01
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:21
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
12:41
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
12:59
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 
11:31
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya.  Când ar putea reveni pe teren
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
06.01
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
06.01
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
06.01
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
06.01
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 19 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share