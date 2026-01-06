„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Kennedy Boateng povestește în interviul pentru GOLAZO.ro cum s-a schimbat în ultima perioadă și care e transformarea esențială ce explică ascensiunea apărătorului de la Dinamo.

Anul trecut, ai avut câteva accidentări musculare. În acest sezon, nimic, totul a fost bine. Am înțeles că ai pus 6 kilograme de masă musculară în ultima perioadă. Este acesta secretul unui sezon bun, fără accidentări?

E o parte a sezonului bun. Doctorii și fizioterapeuții noștri au grijă de noi. Cel mai important lucru de care ținem cont sunt dietele noastre. E foarte important pentru noi, jucătorii. Și să avem o recuperare bună după antrenamente sau meciuri. Ne concentrăm să facem o recuperare bună și să avem o dietă corectă. M-au ajutat mult și aceste șase kilograme în plus de mușchi. M-au ajutat să previn accidentările.

Este adevărat, nu?

Da, chiar e adevărat. Și am simțit asta.

Cum te simți acum?

Mă simt bine cu corpul meu. Mă simt puternic, sunt gata să joc.

Boateng: „Am o mentalitate diferită și cred că acesta este secretul meu”

Andrei Nicolescu a spus: «Kennedy Boateng e o bestie acum». Te simți ca o bestie pe teren?

Mă simt foarte puternic când joc și îmi cunosc calitățile de stoper, încerc să le îmbunătățesc. Sigur, fiecare jucător are o mentalitate diferită. Eu am o mentalitate diferită și cred că acesta este secretul meu, pe care nimeni nu trebuie să-l știe. Dar când spune ce simte, că sunt o bestie, știe ce spune. Și eu simt că sunt o bestie.

Ai afirmat că victoria reușită împotriva lui CFR Cluj, cu două goluri marcate în prelungiri, te-a făcut să crezi că Dinamo poate cuceri titlul. Crezi în acest vis?

Da, credem în titlu. Știm ce calitate avem ca jucători și ca echipă. Victoria cu CFR a fost incredibilă. Vorbind cu colegii, ne simțeam de parcă am fi câștigat deja campionatul. Nu mă așteptam niciodată ca fanii să intre pe teren, dar am simțit că erau foarte fericiți și motivați să ne vadă învingând. Nu va schimba nimic. Trebuie să continuăm, să fim siguri că învingem pentru club și pentru fericirea fanilor.

Conflictul cu un club l-a făcut pe Boateng să piardă o jumătate de an

În 2023, ai fost șase luni fără contract la Santa Clara. Ce s-a întâmplat?

Acesta este fotbalul și am avut probleme la club. Aveam contract pe doi ani la ei, am jucat acei doi ani, dar mi s-a spus: «Nu e gata, mai ai un an». Eu i-am atenționat că în contract sunt doar doi ani. Mi-au zis: «Dacă tu crezi că ești liber, poți pleca, dar nu vei mai juca șase luni, pentru că mai ai încă un an cu noi». În acea perioadă, erau mai multe cluburi care mă voiau, inclusiv New England Revolution, multe și din Europa, însă exista o penalizare de patru milioane de euro pentru orice club mă cumpăra.

Și ai rămas în afara circuitului.

De aceea am stat acasă șase luni. După șase luni de pauză, chiar aveam nevoie să joc, am găsit o echipă în Austria, Lustenau, care nu câștigase o dată în 17 meciuri. E dificil pentru un fotbalist să joace pentru astfel de echipe, dar aveam nevoie și am vrut să fiu sigur că joc multe partide. Aveam nevoie de ele pentru a-mi reveni. Au apărut contactele cu Dinamo și așa am venit la Dinamo.

„Astăzi, poți fi jos, mâine poți fi sus, totul depinde de tine”

După problemele de la Santa Clara, a urmat Lustenau, iar apoi Dinamo, în 2024. Cariera s-a schimbat complet în doi-trei ani.

Asta înseamnă fotbalul, cu suișuri și coborâșuri. Astăzi, poți fi jos, mâine poți fi sus, totul depinde de tine, ca individ. Cât de concentrat ești, cât de puternic ești mental pentru a reveni la locul pe care erai. Pentru mine, nu a fost dificil, pentru că știam cine sunt și cât de bun sunt ca fundaș central. Nu mi-a fost atât de greu să revin, știam ce pot face. Am ajuns la Dinamo și fac ce-mi place.

Care este echipa la care visezi să joci?

PSG e formația favorită. Și visez să joc în Europa cu Dinamo, acesta este visul meu actual. Cred că merităm, putem ajunge la acest nivel.

