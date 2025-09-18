Noul obicei al lui Luis Enrique FOTO. De unde a văzut prima repriză a meciului PSG - Atalanta : „De aici pot controla totul!”
Luis Enrique. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Noul obicei al lui Luis Enrique FOTO. De unde a văzut prima repriză a meciului PSG - Atalanta: „De aici pot controla totul!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 11:54
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 14:12
  • Luis Enrique (55 de ani) a urmărit prima repriză a meciului dintre PSG și Atalanta din Liga Campionilor din tribună.
  • Același lucru l-a făcut și în meciul de duminică cu Lens, în Ligue 1, câștigat de PSG cu 2-0.

Campioana en-titre a debutat în Liga Campionilor cu un succes categoric în fața italienilor de la Atalanta, scor 4-0. Pentru PSG au marcat Marquinhos ('3), Kvaratskhelia ('39), Mendes ('51) și Goncalo Ramos ('90+1).

PSG - Atalanta. Luis Enrique a urmărit prima repriză a meciului din tribună

La pauza meciului, când scorul era 2-0 pentru campioana Europei, Luis Enrique a revenit pe bancă după ce a stat în tribună în primele 45 de minute ale partidei.

La final, tehnicianul spaniol a menționat că s-a inspirat de la antrenorii de rugby, care analizează meciurile dintr-o altfel de perspectivă.

Luis Enrique a stat în tribună în prima repriză FOTO Imago Luis Enrique a stat în tribună în prima repriză FOTO Imago
Luis Enrique a stat în tribună în prima repriză FOTO Imago

De mult timp observ că antrenorii de rugby analizează meciurile dintr-o perspectivă foarte diferită. Îmi place posibilitatea de a căuta această îmbunătățire.

Am vrut să urmăresc prima repriză din tribună și este magnific. Este diferit. Pot controla totul. Este o opțiune interesantă pe care o voi folosi în viitor.

După aceea, poți ține un discurs perfect la pauză, pentru că ai văzut perfect cine a jucat bine. Avem multe informații directe”, a declarat Luis Enrique, potrivit marca.com.

Luis Enrique nu va proceda la fel în meciurile din deplasare: „Nu îndrăznesc”

Următoarele două meciuri din deplasare ale lui PSG vor fi cu Marseille, în campionat, respectiv cu Barcelona, în grupa XXL a Ligii Campionilor.

Luis Enrique a declarat că nu va urmări din tribună partidele din deplasare, pentru că nu s-ar simți în siguranță.

„În tribună? Nu cred că… Nu! În deplasare nu îndrăznesc. Nu îndrăznesc mai ales din motive de siguranță fizică, care nu este cea mai bună (n.r. - după ce a suferit o fractură de claviculă și a fost operat) .

Voi urmări meciul alături de jucătorii mei, astfel încât să pot simți și eu atmosfera încinsă. Cred că meciul împotriva lui Marseille este un clasic al fotbalului francez.

Sunt meciuri frumoase, cu o atmosferă intensă, iar asta este întotdeauna atractiv pentru toți jucătorii”, a mai adăugat antrenorul lui PSG, potrivit sursei citate.

Care sunt următoarele meciuri ale lui PSG din Liga Campionilor:

  • Barcelona - PSG, pe 1 octombrie
  • Bayer Leverkusen - PSG, pe 21 octombrie
  • PSG - Bayern Munchen, pe 4 noiembrie
  • PSG - Tottenham, pe 26 noiembrie
  • Athletic Bilbao - PSG, pe 10 decembrie
  • Sporting Lisabona - PSG, pe 20 ianuarie 2026
  • PSG - Newcastle, pe 28 ianuarie 2026

Ce spune regulamentul UEFA

În ceea ce privește meciurile din competițiile UEFA, regulamentul lasă loc de interpretări, fără a clasifica absența de pe bancă în timpul uneia dintre cele două reprize ale unui meci drept greșeală.

Cel mai înalt organism european oferă o descriere detaliată în ceea ce privește dispunerea locurilor de pe bancă, oferite oficialilor și rezervelor fiecărei echipe.

„Cei 15 oficiali ai echipei și cei 12 jucători rezervați indicați în foaia de meci, adică un total de 27 de persoane, pot sta pe banca echipei.

Dacă banca are mai puțin de 27 de locuri, numărul rămas de locuri trebuie să fie amplasat într-o parte a fiecărei bănci (sau în spate, dacă băncile sunt în tribune), cu acces la vestiare.

Acestea trebuie să fie separate de publicul general și, de preferință, acoperite. Dispunerea trebuie să fie aceeași pentru ambele echipe.

Toate rezervele și medicul echipei indicați în foaia de meci trebuie să stea pe banca de rezerve în timpul meciului”, potrivit as.com.

Cu toate acestea, Spania interzice ca un antrenor să stea în tribună, conform articolului 173 din Regulamentul Federației Regale Spaniole de Fotbal.

  • „Cu excepția cazurilor de forță majoră, antrenorul titular trebuie să fie prezent la antrenamente și la meciurile pe care echipa sa le dispută în orice competiție, figurând ca atare în procesul-verbal corespunzător și ocupându-și locul pe banca de rezerve în timpul meciului”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSG Luis Enrique atalanta tribune liga campinilor
