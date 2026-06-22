Theodor Jumătate Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Opinii

Theodor Jumătate Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 22:12
  • Împotriva europenilor, în grupe, Messi ratează 11 metri la Mondial. Îi place să înscrie în joc deschis.
  • La joc deschis e cel mai bun din istorie. Tocmai a mai dăruit fotbalului încă două goluri de aur.
  • Argentina are cinci goluri la acest turneu. Toate ale lui. 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria.
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Primul D10S din istoria fotbalului a fost Diego Maradona. Nici lui nu-i plăceau penaltyurile cel mai mult.

Și el mai rata la 11 metri. În iunie 1990, în „sferturile” Mondialului, a fost prea relaxat și a tras prea slab, i-a fost ușor lui Ivkovic să apere mingea geniului. Dar Argentina a învins Iugoslavia atunci, 3-2 la lovituri de pedeapsă.

De la Maradona la Messi. Geniilor nu le-au plăcut penaltyurile

Al doilea D10S al istoriei fotbalului, poate un strop mai bun decât Diego, este Leo Messi.

Lui îi plac chiar mai puțin penaltyurile. Să n-audă de ele, nu în grupele CM și nu împotriva europenilor.

  • A ratat în 2018, cu islandezii, a șutat precum Maradona în 1990. 
  • A ratat și în 2022, contra polonezilor, chiar dacă a schimbat colțul. 
  • A ratat și acum, în 2026. Pentru că, spre deosebire de El Pibe de Oro cu iugoslavii, a fost prea agitat la 11 metri cu austriecii.

A așteptat prea mult să vadă unde plonjează Schlager.

Mingea lui Messi a ocolit poarta Austriei la penalty. Foto: Imago Mingea lui Messi a ocolit poarta Austriei la penalty. Foto: Imago
Mingea lui Messi a ocolit poarta Austriei la penalty. Foto: Imago

Când a realizat că i-a ghicit intenția, colțul, a imprimat prea mult efect mingii încercând s-o îndepărteze de goalkeeper. Și a ocolit poarta.

Norocul tuturor, Messi iubește jocul deschis

Norocul Argentinei, dincolo de faza grupelor, Messi nu mai irosește nimic. În 2022, a transformat penaltyuri, chiar dacă nu-i plac, și în „sfertul” cu Olanda, și în semifinala cu Croația, și în finala cu Franța.

Norocul nostru, al tuturor celor care iubim fotbalul, Messi adoră jocul deschis. La joc deschis, e unic, inimitabil, cel mai mare.

Tristețea lui Messi s-a transformat în bucuria lui Messi la golul de 1-0 cu Austria. Foto: Imago Tristețea lui Messi s-a transformat în bucuria lui Messi la golul de 1-0 cu Austria. Foto: Imago
Tristețea lui Messi s-a transformat în bucuria lui Messi la golul de 1-0 cu Austria. Foto: Imago

A greșit la 11 metri, dar s-a revanșat imediat împotriva Austriei. Și încă o dată, la final. Alte goluri, al 17-lea și al 18-lea la Mondial, ca nimeni altul.

Naționala albiceleste are cinci goluri la acest turneu, toate ale lui. 3-0 cu Algeria și 2-0 cu Austria.

La Pulga, 39. Încă un an de fericire

Goluri cadou pentru ziua lui. Miercuri, 24 iunie, La Pulga împlinește 39 de ani și încă încântă. 

I-a făcut fericiți pe argentinieni pentru eternitate. Nu doar pe argentinieni. Pe noi toți.

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