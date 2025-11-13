CSA Steaua, absentă  Primarul din Semlac, lămuriri după ce „militarii” nu au mers la dezvelirea statuii lui Duckadam +10 foto
Helmut Duckadam FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro) / Montaj
Diverse

CSA Steaua, absentă Primarul din Semlac, lămuriri după ce „militarii” nu au mers la dezvelirea statuii lui Duckadam

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 23:23
  • Letiția Stoian, primarul din Semlac, județul Arad, a reacționat după ce nimeni de la CSA Steaua nu s-a prezentat la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam.

Helmut Duckadam s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, după ce a avut mai multe probleme cardiace.

Descinderi DNA la primăria Cluj  Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea:  „Suntem victime colaterale”
Citește și
Descinderi DNA la primăria Cluj Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea: „Suntem victime colaterale”
Citește mai mult
Descinderi DNA la primăria Cluj  Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea:  „Suntem victime colaterale”

Letiția Stoian: „Am trimis invitație și către CSA Steaua”

Edilul din Semlac susține că au fost trimise invitații atât către FCSB, cât și către CSA Steaua. Doar formația patronată de Gigi Becali a avut reprezentant la eveniment, pe Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al clubului.

„Eu știu că exista invitație și pentru CSA Steaua. Le-am trimis la București prin Alexandra (n.r. soția lui Duckadam) și printr-o altă persoană. Cei de la FCSB au avut reprezentant, dar de la CSA Steaua nu a venit nimeni.

Chiar s-a comentat un pic și despre acest lucru, dar nu doresc să intru eu în alte comentarii. E și departe Semlac, dar asta este situația.

A fost un eveniment reușit. Helmut Duckadam a fost un mare sportiv al României”, a spus Letiția Stoian, primarul din Semlac, pentru prosport.ro.

A fost dezvelită statuia în memoria lui Helmut Duckadam

După aproape un an de la decesul marelui portar, care a apărat toate cele 4 penalty-uri în finala Cupei Campionilor din 1986, o statuie din bronz a fost realizată în memoria sa.

Aceasta a fost dezvelită joi, 13 noiembrie, și este amplasată lângă stadionul din Semlac, comuna natală a lui Helmut Duckadam, și a costat 40.000 de euro, potrivit gsp.ro.

La eveniment au participat soția lui Helmut Duckadam, Alexandra, Mihai Stoica - președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, plus alte sute de persoane.

La baza statuii scrie numele lui Helmut Duckadam, dar și un text care descrie performanța istorică reușită de acesta în 1986: „A apărat 4 lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni disputată la Sevilla în 7 mai 1986 între Steaua București și FC Barcelona”.

Statuia în memoria lui Helmut Duckadam. Foto: Captură Facebook/Știrea Noastră
Statuia în memoria lui Helmut Duckadam. Foto: Captură Facebook/Știrea Noastră

Galerie foto (10 imagini)

Statuia în memoria lui Helmut Duckadam. Foto: Captură Facebook/Știrea Noastră Statuia în memoria lui Helmut Duckadam. Foto: Captură Facebook/Știrea Noastră Statuia în memoria lui Helmut Duckadam. Foto: Captură Facebook/Știrea Noastră Statuia în memoria lui Helmut Duckadam. Foto: Captură Facebook/Știrea Noastră Statuia în memoria lui Helmut Duckadam. Foto: Captură Facebook/Știrea Noastră
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

NU ATINGEȚI COVORUL ROȘU😄 Scene comice la sosirea naționalei la Zenica și invitatul-surpriză care nu lipsește din nicio deplasare
Nationala
22:53
NU ATINGEȚI COVORUL ROȘU😄 Scene comice la sosirea naționalei la Zenica și invitatul-surpriză care nu lipsește din nicio deplasare
Citește mai mult
NU ATINGEȚI COVORUL ROȘU😄 Scene comice la sosirea naționalei la Zenica și invitatul-surpriză care nu lipsește din nicio deplasare
Descinderi DNA la primăria Cluj  Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea:  „Suntem victime colaterale”
Superliga
21:54
Descinderi DNA la primăria Cluj Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea: „Suntem victime colaterale”
Citește mai mult
Descinderi DNA la primăria Cluj  Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea:  „Suntem victime colaterale”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
statuie CSA Steaua fcsb Helmut Duckadam letitia stoian
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share