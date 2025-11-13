Letiția Stoian, primarul din Semlac, județul Arad, a reacționat după ce nimeni de la CSA Steaua nu s-a prezentat la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam.

Helmut Duckadam s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, după ce a avut mai multe probleme cardiace.

Letiția Stoian: „Am trimis invitație și către CSA Steaua”

Edilul din Semlac susține că au fost trimise invitații atât către FCSB, cât și către CSA Steaua. Doar formația patronată de Gigi Becali a avut reprezentant la eveniment, pe Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al clubului.

„Eu știu că exista invitație și pentru CSA Steaua. Le-am trimis la București prin Alexandra (n.r. soția lui Duckadam) și printr-o altă persoană. Cei de la FCSB au avut reprezentant, dar de la CSA Steaua nu a venit nimeni.

Chiar s-a comentat un pic și despre acest lucru, dar nu doresc să intru eu în alte comentarii. E și departe Semlac, dar asta este situația.

A fost un eveniment reușit. Helmut Duckadam a fost un mare sportiv al României”, a spus Letiția Stoian, primarul din Semlac, pentru prosport.ro.

A fost dezvelită statuia în memoria lui Helmut Duckadam

După aproape un an de la decesul marelui portar, care a apărat toate cele 4 penalty-uri în finala Cupei Campionilor din 1986, o statuie din bronz a fost realizată în memoria sa.

Aceasta a fost dezvelită joi, 13 noiembrie, și este amplasată lângă stadionul din Semlac, comuna natală a lui Helmut Duckadam, și a costat 40.000 de euro, potrivit gsp.ro.

La eveniment au participat soția lui Helmut Duckadam, Alexandra, Mihai Stoica - președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, plus alte sute de persoane.

La baza statuii scrie numele lui Helmut Duckadam, dar și un text care descrie performanța istorică reușită de acesta în 1986: „A apărat 4 lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni disputată la Sevilla în 7 mai 1986 între Steaua București și FC Barcelona”.

