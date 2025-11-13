Descinderi DNA la primăria Cluj  Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea:  „Suntem victime colaterale”

DNA a descins în cursul dimineții de miercuri la sediul Primăriei Cluj-Napoca, principala sursă de finanțare a celor de la U Cluj.

Emil Boc (59 de ani), primarul Clujului, a oferit o primă reacție cu privire la acest aspect.

Din primele informații, cei vizați în anchetă ar fi directorul direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, scrie știridecluj.ro.

Emil Boc, prima reacție după descinderea DNA: „Suntem victime colaterale”

Emil Boc, primarul Clujului, a fost întrebat despre cele întâmplate și a spus că instituția pe care o conduce este o „victimă colaterală” în acest scandal.

„Este o anchetă care e în derulare. Pot să vă spun că nu este nimic legat de metrou, pentru că am văzut că s-a tot vorbit de metrou. Nu are nicio legătură cu metroul.

Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociați de la o firmă, care și-au făcut plângeri reciproce. Noi le-am dat documentele cerute .

Repet, subiectul principal vizează o plângere între două firme, care sunt asociați. Nu avem niciun fel de probleme cu proiectele noastre, nu avem niciun blocaj, acestea continuă. E firesc ca autoritățile statului să își facă datoria”, a spus Emil Boc, potrivit sursei citate.

Primăria din Cluj, principala sursă de finanțare a lui U Cluj

În acest an, primăria orașului Cluj Napoca a alocat peste 8 milioane de euro pentru susținerea proiectelor sportive, culturale și sociale din oraș, scrie monitorulcj.ro.

Cel mai bine din această afacere a ieșit U Cluj. Formația ce evoluează în Superliga s-a ales cu 50% din buget.

„Șepcile roșii” au obținut peste 13 milioane de lei, echivalentul a 2,6 milioane de euro.

Cum a împărțit primăria fondurile pentru sport în Cluj:

Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj – 13.350.000 lei

Clubul Sportiv Universitatea – 6.000.000 lei

Asociația Club Sportiv U-BT – 2.750.000 lei

Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca – 650.000 lei

Asociația Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj – 450.000 lei

Federația Română de Tenis de Masă – 450.000 lei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport