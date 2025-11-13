NU ATINGEȚI COVORUL ROȘU😄 Scene comice la sosirea naționalei la Zenica și invitatul-surpriză care nu lipsește din nicio deplasare +22 foto
Bosnia - România, sosirea naționalei la Zenica. FOTO GOLAZO.ro
Nationala

NU ATINGEȚI COVORUL ROȘU😄 Scene comice la sosirea naționalei la Zenica și invitatul-surpriză care nu lipsește din nicio deplasare

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 22:53
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 00:27
  • România a ajuns joi seară la Zenica, acolo unde sâmbătă va întâlni selecționata Bosniei
  • Au fost și scene comice din partea gazdelor hotelului pe care naționala l-a ales de fiecare dată când a jucat la Zenica
  • Cine a sosit împreună cu delegația României și gesturile prin care gazdele vor să-i câștige definitiv pe “tricolori”

Naționala României a ajuns joi seară în Bosnia, după un zbor destul scurt, circa două ore. Delegația tricoloră a aterizat pe aeroportul din Sarajevo la ora 18:40, ora locală (19:40 la București), iar formalitățile au fost rezolvate rapid întrucât la 19:14 autocarul echipei pornea deja spre Zenica.

Un drum de aproximativ 70 de kilometri parcurși pe autostradă, într-o coloană însoțită de două mașini antemergătoare puse la dispoziție de autoritățile bosniace.

La ora 20:13 autocarul a oprit în fața Hotelului Zenica, același stabiliment în care România a mai fost cazată la precedentele vizite în oraș.

Afară erau doar 5 grade, o diferență puternică față de temperatura de peste zi, iar tricolorii au coborât rapid, întâmpinați de polițiști și agenți de securitate.

Vasile Dâncu nu lipsește din deplasări!

Hotelul, clasificat la patru stele, deși una dintre stele nu era luminată pe fațadă, se află chiar lângă Zenica City Center, cel mai mare mall al orașului.

În lobby, România și-a lăsat deja amprenta: tricoul roșu al echipei naționale, cu semnăturile jucătorilor, este expus în ramă alături de tricouri ale Germaniei, Portugaliei și Ungariei.

Bosnia - România, sosirea naționalei la Zenica FOTO GOLAZO (21).jpg
Bosnia - România, sosirea naționalei la Zenica FOTO GOLAZO (21).jpg

Galerie foto (22 imagini)

Bosnia - România, sosirea naționalei la Zenica FOTO GOLAZO (1).jpg Bosnia - România, sosirea naționalei la Zenica FOTO GOLAZO (2).jpg Bosnia - România, sosirea naționalei la Zenica FOTO GOLAZO (3).jpg Bosnia - România, sosirea naționalei la Zenica FOTO GOLAZO (4).jpg Bosnia - România, sosirea naționalei la Zenica FOTO GOLAZO (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Conexiunea wireless era dedicată, setată pe numele “Echipa Națională”, un detaliu simplu, dar sugestiv, pentru atenția cu care gazdele și-au pregătit oaspeții.

Printre cei prezenți la sosirea naționalei s-au numărat europarlamentarul Vasile Dâncu, obișnuit membru al delegației noastre, dar și fostul mare internațional Miodrag Belodedici, iar Mircea Lucescu a fost unul dintre primii care au pășit în hotel după oprirea autocarului.

Nu atingeți covorul roșu :)

Unul dintre angajații hotelului a oferit, fără să vrea, una dintre scenele serii: nu a lăsat pe nimeni să calce covorul roșu de la intrare înainte de sosirea românilor.

„Federația română a cerut securitate maximă. Și nu intrați în hotel după jucători”, a explicat el, dirijând jurnaliștii în afara traseului delimitat.

VIDEO Declarațiile lui Mihai Stoichiță la sosirea în Bosnia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
romania PRELIMINARII bosnia zenica cm 2026 sosire
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

