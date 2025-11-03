Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool

- La jumătatea sezonului regulat, Liga 1 are 4 echipe care sunt creditate cu cote până în 7,50 de a câștiga titlul. Nici un campionat din Europa nu are o cotă de imprevizibil mai mare
- Există 5 țări în care se află 4 echipe văzute cu șanse importante la titlu, iar 4 dintre ele, printre care și România, au sistem cu play-off
- Craiova e văzută cu șanse mai mari de a deveni campioană decât e Napoli în Italia
Se încinge lupta pentru titlu în Liga 1. Rezultatele din etapa care a închis prima jumătate a sezonului regulat au determinat agențiile de pariuri să modifice din nou cotele pentru câștigarea campionatului.
Favoritele la titlu în România
Iar în momentul de față sunt nu mai puțin de 4 formații care au toate cote de până în 7,50 pentru a termina pe primul loc la finalul lunii mai 2026.
- Rapid 2,60
- Craiova 3,25
- FCSB 4,20
- Dinamo 7,50
Cotele aparțin casei Superbet, care e și sponsorul campionatului. Cealaltă mare agenție din România, Betano, nu vede foarte diferit situația: prima e tot Rapid (2,15), ultima e tot Dinamo (6,50).
Pentru acest moment al campionatului, Liga 1 e practic în topul celor mai imprevizibile competiții din Europa. Doar alte 4 țări mai propun acum 4 formații creditate cu șanse în același interval de cote: Cipru, Polonia, Danemarca și Elveția.
Dintre acestea, singura care nu are sistem cu play-off e Polonia. Iar dintre toate, doar România propune înjumătățirea punctelor la intrarea în partea a doua a sezonului. În plus, Liga 1 are și cel mai mare număr de etape: 40.
Dintre toate aceste țări, liderul la zi din România și Polonia primesc cele mai mari cote pentru a deveni campioană, ceea ce înseamnă că doza de imprevizibil e mare în cele două întreceri.
Cotele liderilor din țările analizate, pentru a câștiga titlul
|ȚARA
|LIDER
|COTA LA TITLU
|Polonia
|Gornik Zabrze
|3,75
|România
|Rapid
|2,60
|Elveția
|Basel
|2,20
|Danemarca
|Midtjylland
|2,05
|Cipru
|Pafos
|2,00
Dintre marile campionate, cele din Top 5, cele mai echilibrate, dar și cu mai mult de două echipe implicate în luptă, se anunță cele din Serie A și Premier League.
Cotele la titlu în Italia
- Inter 2,15
- Napoli 3,75
- Milan 5,00
Cotele la titlu în Anglia
- Arsenal 1,45
- Man. City 5,00
- Liverpool 7,50
Deși era pe primul loc înaintea startului etapei a 15-a, FC Botoșani, care va fi la jumătatea sezonului regulat cel mai jos pe locul 2, dar va putea deveni lider dacă nu pierde cu Petrolul azi, nu e văzută cu șanse reale de a câștiga titlul.
Are o cotă de aproape 5 ori mai mare decât FCSB, echipă care are la acest moment 12 puncte mai puțin și un meci în plus disputat. Cota Botoșaniului pentru a deveni campioană: 20,00.