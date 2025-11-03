Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool
Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool

  • La jumătatea sezonului regulat, Liga 1 are 4 echipe care sunt creditate cu cote până în 7,50 de a câștiga titlul. Nici un campionat din Europa nu are o cotă de imprevizibil mai mare
  • Există 5 țări în care se află 4 echipe văzute cu șanse importante la titlu, iar 4 dintre ele, printre care și România, au sistem cu play-off
  • Craiova e văzută cu șanse mai mari de a deveni campioană decât e Napoli în Italia

Se încinge lupta pentru titlu în Liga 1. Rezultatele din etapa care a închis prima jumătate a sezonului regulat au determinat agențiile de pariuri să modifice din nou cotele pentru câștigarea campionatului.

Favoritele la titlu în România

Iar în momentul de față sunt nu mai puțin de 4 formații care au toate cote de până în 7,50 pentru a termina pe primul loc la finalul lunii mai 2026.

  • Rapid 2,60
  • Craiova 3,25
  • FCSB 4,20
  • Dinamo 7,50

Cotele aparțin casei Superbet, care e și sponsorul campionatului. Cealaltă mare agenție din România, Betano, nu vede foarte diferit situația: prima e tot Rapid (2,15), ultima e tot Dinamo (6,50).

Pentru acest moment al campionatului, Liga 1 e practic în topul celor mai imprevizibile competiții din Europa. Doar alte 4 țări mai propun acum 4 formații creditate cu șanse în același interval de cote: Cipru, Polonia, Danemarca și Elveția.

Dintre acestea, singura care nu are sistem cu play-off e Polonia. Iar dintre toate, doar România propune înjumătățirea punctelor la intrarea în partea a doua a sezonului. În plus, Liga 1 are și cel mai mare număr de etape: 40.

Dintre toate aceste țări, liderul la zi din România și Polonia primesc cele mai mari cote pentru a deveni campioană, ceea ce înseamnă că doza de imprevizibil e mare în cele două întreceri.

Cotele liderilor din țările analizate, pentru a câștiga titlul

ȚARA LIDER COTA LA TITLU
Polonia Gornik Zabrze 3,75
România Rapid 2,60
Elveția Basel 2,20
Danemarca Midtjylland 2,05
Cipru Pafos 2,00

Dintre marile campionate, cele din Top 5, cele mai echilibrate, dar și cu mai mult de două echipe implicate în luptă, se anunță cele din Serie A și Premier League.

Cotele la titlu în Italia

  • Inter 2,15
  • Napoli 3,75
  • Milan 5,00

Cotele la titlu în Anglia

  • Arsenal 1,45
  • Man. City 5,00
  • Liverpool 7,50
3,25
e cota Barcelonei pentru a deveni campioană în La Liga, unde mare favorită e văzută acum Real Madrid (1,40)
1,02
e cota pe care o are Bayern Munchen pentru a termina pe primul loc în Bundesliga, unde e lider cu punctaj maxim după 9 etape, plus un golaveraj de 33-4

Deși era pe primul loc înaintea startului etapei a 15-a, FC Botoșani, care va fi la jumătatea sezonului regulat cel mai jos pe locul 2, dar va putea deveni lider dacă nu pierde cu Petrolul azi, nu e văzută cu șanse reale de a câștiga titlul.

Are o cotă de aproape 5 ori mai mare decât FCSB, echipă care are la acest moment 12 puncte mai puțin și un meci în plus disputat. Cota Botoșaniului pentru a deveni campioană: 20,00.

