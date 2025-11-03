Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici +16 foto
Scandal la U Craiova - Rapid FOTO GOLAZO.ro
Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 14:19
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 14:20
  • Universitatea Craiova - Rapid a fost un meci plin de evenimente nu doar pe teren, ci și în afara lui
  • Finalul partidei a fost plin de suspans și tensiune, în fața băncii Rapidului iscându-se un conflict între cele două tabere
  • Problema: mingile ascunse de oaspeți. Conflictul a continuat și la final, când un oficial de la U Craiova s-a dus să-i reproșeze team managerului giuleștenilor comportamentul staff-ului Rapidului 

Finalul meciului dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost marcat de un moment tensionat petrecut la marginea terenului, chiar înaintea executării penalty-ului care a dus scorul la 2-2.

Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot"
Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot”
Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot”

Scandal la finalul meciului U Craiova - Rapid

În dreptul băncii Rapidului s-a iscat un meleu, care a pornit de la o situație legată de mingi: cei din tabăra giuleșteană ar fi încercat să le ascundă, iar staff-ul Craiovei a intervenit pentru a recupera una dintre ele.

S-au produs câteva împingeri și momente de tensiune, iar printre cei care au intervenit s-a numărat și Ionuț Voicu, team managerul Rapidului.

Incidentul a durat câteva zeci de secunde, după care spiritele s-au calmat. Cei de la Craiova au așezat mingea pe suport, însă au continuat să verifice dacă nu dispare din nou, iar spre banca Rapidului au existat gesturi grăitoare. Cei din staff-ul Craiovei le-au bătut obrazul, semn că le acuzau lipsa de fair-play.

Scandalul a continuat și după meci

Momentul nu a trecut neobservat de public. Fanii din tribune au huiduit, iar printre cei care au remarcat incidentul s-a aflat și Emil Pieleanu, fostul team manager al Universității Craiova, înlocuit în vară.

Universitatea Craiova - Rapid
Universitatea Craiova - Rapid

După meci, Pieleanu a venit în zona tribunei oficiale, în afara stadionului, unde a avut loc un schimb de replici mai aprins cu Ionuț Voicu.

Emil i-a reproșat comportamentul celor de pe banca Rapidului, iar Voicu, care aprinsese o țigară încercând să se calmeze după finalul tensionat în care Rapid a primit gol, i-a răspuns la fel de ferm. Tonul discuției a fost ridicat, însă conflictul a rămas doar verbal.

Situația s-a aplanat abia când camerele de luat vederi au ajuns în zonă. Vizibil deranjat, Emil Pieleanu le-a cerut jurnaliștilor să nu mai filmeze, acuzându-i că „vin doar pentru scandal”.

VIDEO. Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

„Cea mai slabă echipă!" Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul"
Superliga
10:37
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă" / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă"
Superliga
09:59
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

rapid bucuresti Universitatea Craiova liga 1 SCANDAL emil pieleanu ionut voicu
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!" Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc"  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?" Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil"
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
16:02
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
15:59
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă" / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă"
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!" Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul"
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

