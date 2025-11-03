Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici

Universitatea Craiova - Rapid a fost un meci plin de evenimente nu doar pe teren, ci și în afara lui

Finalul partidei a fost plin de suspans și tensiune, în fața băncii Rapidului iscându-se un conflict între cele două tabere

Problema: mingile ascunse de oaspeți. Conflictul a continuat și la final, când un oficial de la U Craiova s-a dus să-i reproșeze team managerului giuleștenilor comportamentul staff-ului Rapidului

Finalul meciului dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost marcat de un moment tensionat petrecut la marginea terenului, chiar înaintea executării penalty-ului care a dus scorul la 2-2.

Scandal la finalul meciului U Craiova - Rapid

În dreptul băncii Rapidului s-a iscat un meleu, care a pornit de la o situație legată de mingi: cei din tabăra giuleșteană ar fi încercat să le ascundă, iar staff-ul Craiovei a intervenit pentru a recupera una dintre ele.

S-au produs câteva împingeri și momente de tensiune, iar printre cei care au intervenit s-a numărat și Ionuț Voicu, team managerul Rapidului.

Incidentul a durat câteva zeci de secunde, după care spiritele s-au calmat. Cei de la Craiova au așezat mingea pe suport, însă au continuat să verifice dacă nu dispare din nou, iar spre banca Rapidului au existat gesturi grăitoare. Cei din staff-ul Craiovei le-au bătut obrazul, semn că le acuzau lipsa de fair-play.

Scandalul a continuat și după meci

Momentul nu a trecut neobservat de public. Fanii din tribune au huiduit, iar printre cei care au remarcat incidentul s-a aflat și Emil Pieleanu, fostul team manager al Universității Craiova, înlocuit în vară.

După meci, Pieleanu a venit în zona tribunei oficiale, în afara stadionului, unde a avut loc un schimb de replici mai aprins cu Ionuț Voicu.

Emil i-a reproșat comportamentul celor de pe banca Rapidului, iar Voicu, care aprinsese o țigară încercând să se calmeze după finalul tensionat în care Rapid a primit gol, i-a răspuns la fel de ferm. Tonul discuției a fost ridicat, însă conflictul a rămas doar verbal.

Situația s-a aplanat abia când camerele de luat vederi au ajuns în zonă. Vizibil deranjat, Emil Pieleanu le-a cerut jurnaliștilor să nu mai filmeze, acuzându-i că „vin doar pentru scandal”.

