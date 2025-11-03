Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish

Ultima etapă din sezonul regulat a programat 3 meciuri tari, în care s-au întâlnit fix echipele care au compus play-off-ul ediției trecute

Toate jocurile au început la aceeași oră, 20:30 și s-au jucat în intervalul vineri - sâmbătă - duminică, fiind transmise de Digi Sport și Prima Sport. Toate datele, în articol

Cea mai atractivă etapă de până acum, din actualul sezon, s-a jucat în weekend-ul trecut. A propus 3 jocuri extrem de tari. De fapt, o rundă de play-off din ediția precedentă:

Care derby a câștigat audiența TV?

Toate aceste confruntări au fost transmise în direct la TV de aceleași posturi: Digi Sport și Prima Sport. Dintre acestea, două au fost cele care s-au duelat, umăr la umăr, în ceea ce privește rating-ul și share-ul, pentru primul loc.

În privința rating-ului, derby-ul din Bănie a câștigat la limită în fața partidei U Cluj - FCSB. Rating-ul măsoară numărul televizoarelor deschise pe programul monitorizat, raportat la totalul televizoarelor din Românie.

RATING-URILE CELOR 3 MECIURI

Univ. Craiova - Rapid → 4,5% U Cluj - FCSB → 4,4% Dinamo - CFR Cluj → 2,5%

Dintre ele, meciul care a reușit să se plaseze cel mai bine în clasamentul general al zilei respective, în care au intrat toate televiziunile și programele, nu doar cele de sport, a fost U Cluj - FCSB, care a fost pe locul 6. Craiova - Rapid a fost pe 7, în vreme ce Dinamo - CFR s-a clasat abia pe locul 15. În fiecare zi, programul numărul 1 a aparținut postului Pro TV.

FOTO. U Cluj - FCSB 0-2

În privința cotei de piață, share, care determină numărul televizoarelor deschise pe meci, dar din totalul televizoarelor pornite în acel interval, primul loc a fost adjudecat de U Cluj - FCSB, care a avut un share ce a trecut de 15%.

COTA DE PIAȚĂ A CELOR 3 MECIURI

U Cluj - FCSB → 15,5% U Craiova - Rapid → 13,9% Dinamo - CFR → 8,7%

Toate datele sunt pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Deși meciul U Craiova - Rapid a avut cel mai mare rating, cifrele obținute nu-l plasează între primele cele mai vizionate 25 de partide de fotbal transmise în România în anul 2025.

Lider continuă să fie România - Bosnia 0-1, din debutul preliminariilor CM, meci disputat în martie, pe care l-a transmis Antena 1 și care a înregistrat un rating care s-a apropiat de 11%. De aproape două ori și jumătate peste U Craiova - Rapid, de duminică.

Meciul de Liga 1 cu cea mai mare audiență, pe anul 2025, e derby-ul FCSB - Dinamo 2-1, disputat în februarie, care a atins 8,7% rating. Iar partida cu cei mai mulți telespectatori din actualul campionat e Rapid - FCSB 2-2, disputată în august, care a înregistrat un rating de 6,7%, cu 50% peste Craiova - Rapid.

Ce meciuri cu potențial mare de audiență mai avem în 2025

6 noiembrie: Basel - FCSB (Digi Sport, Prima Sport)

15 noiembrie: Bosnia - România (Prima TV)

18 noiembrie: România - San Marino (Antena 1)

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad - FCSB (Digi Sport, Prima Sport)

27 noiembrie: Craiova - Mainz (Digi Sport, Prima Sport)

6 decembrie: FCSB - Dinamo (Digi Sport, Prima Sport)

11 decembrie: FCSB - Feyenoord (Digi Sport, Prima Sport)

11 decembrie: U Craiova - Sparta Praga (Digi Sport, Prima Sport)

17 decembrie: AEK Atena - U Craiova (Digi Sport, Prima Sport)

20 decembrie: FCSB - Rapid (Digi Sport, Prima Sport)

VIDEO. Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

