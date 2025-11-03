Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a făcut acuzații grave la adresa LPF, după ce forul condus de GIno Iorgulescu a aprobat prelungirea contractului pentru drepturile TV din Superliga până în 2035.

LPF a răspuns prin vocea lui Justin Ștefan, secretarul general, care l-a îndemnat pe patronul campioanei să sesizeze autoritățile dacă are probe.

În luna august, cluburile din Superliga au votat prelungirea contractului cu firma care deține în prezent drepturile TV, pentru o perioadă de zece ani.

Acordul ar urma să valoreze aproximativ 400 de milioane de euro, adică peste 40 de milioane de euro pe sezon, începând cu anul 2032.

Gigi Becali contestă noul contract pentru drepturile TV din Superliga

Patronul FCSB susține că cel care a susținut prelungirea contractului pentru drepturile TV a luat șpagă cel puțin 500.000 de euro.

„Îţi dai seama că la noi cum a ajuns fotbalul? În primul rând, mi-e ruşine de Gino. Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme…

Bă, cum să dăm drepturile la Ligă pe 10 ani? Peste 10 ani dăm drepturile cu 100 de milioane, sunteţi nebuni?

Ei profită de faptul că mi-e ruşine de Gino, dar nici nu pot să tac din gură. Bă, pe 10 ani? Păi murim. Vin lucruri noi în lumea asta. Avansează tehnologia.

Peste doi ani poţi să vinzi cu 50 de milioane. Peste şase ani poţi să vinzi cu 100 de milioane”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

Cum să vinzi pe 10 ani, mă? I-am dat telefon şefului de la… concurenţă, lui Chiriţoiu (n.r. - Bogdan Chiriţoiu, președinte al Consiliul Concurenței). I-am spus că cine a militat pentru prelungirea contractului de drepturi TV pe 10 ani, ăla a luat cel puţin 500.000 şpagă. Gigi Becali

Gigi Becali: „ N-am votat nimic. Fotbalul pierde 50 de milioane”

Cluburile au votat noul contract pentru drepturile TV, inclusiv FCSB fiind de acord. Gigi Becali spune însă că reprezentantul său a făcut-o fără să știe.

„A fost ăla, al meu, un băiat de la club, l-a trimis MM. L-am şi certat: «Băi, Mihai, nu mai trimite la Ligă pe oricine!».

Ăla, săracul, a votat. Nici măcar nu era pe ordinea de zi şi votează la foc automat. Păi ce faceţi, bă? Nici noaptea nu se fură aşa. Dacă era o combinaţie… Eu am înţeles şi preşedintele Federaţiei când era, înţeleg şi Liga. Bă, dar pe 10 ani… Vrei să ne îngropi pe 1-2 milioane?

N-am votat nimic. I-a pus-o pe gât unui copil de la club, care a fost acolo. Dacă pierdeam 1-2-3 milioane, nu era o problemă. Dar pierde fotbalul 50-100 de milioane. Da, mă, peste 10 ani o să fie 150 de milioane şi ei au lăsat-o la 30. Nu numai asta. Şi pe firmele lor. Orlando (n.r. - Orlando Nicoară, deţinătorul drepturilor) e om serios, bravo lui. Îi strâng mâna. El urmăreşte casa lui, afacerea lui. Eu vorbesc de ăştia de la LPF. Cum să faci aşa ceva?”.

Îi acuză pe Șucu și Rotaru

Omul de afaceri îi acuză și pe alți patroni din fotbalul românesc, printre care Dan Șucu (Rapid) și Mihai Rotaru (Universitatea Craiova), că nu au reacționat:

„Eu am tăcut din gură din respect pentru Gino, că am crescut cu el. Dar voi, Șucu, Rotaru? Băi, Şucule, cum permiţi aşa ceva? OK, e Gino, are şi el problemele lui.

Poate să facă pe un an sau doi. Dar faci pe 10 ani? Ne bagi în puşcărie pe 10 ani? Nu înţeleg cum îşi permit aşa ceva? N-am vrut să zic, n-am vrut să zic. Dar vin ăştia cu drepturile de televizare: «Îţi mai dăm 500.000».

Nu contează că pierd 500.000 – 1.000.000 pe an. E vorba că pierd 5 milioane pe an.

Că atâta pierd. Nu acum, peste 5 ani. Peste 5 ani îţi garantez că vor fi 60-70 de milioane. Dar unde ne grăbim să vindem pe 10 ani? Se cutremură pământul? Du-te mă, de aici. Nu aprobă niciodată Consiliul Concurenţei”, a mai declarat Becali.

15 dintre cele 16 cluburi au votat că sunt de acord cu extinderea noului contract. Echipa care s-a abținut a fost Dinamo. La acel moment, oficialii „câinilor” explicau: „Nu am venit pregătiți pentru acest subiect, astfel că nu putem să ne exprimăm, motiv pentru care ne abținem”

Gigi Becali: „Asta nu e tâlhărie, e topor în cap, ziua în amiaza mare”

Nemulțumit de durata și condițiile contractului, patronul FCSB afirmă că va ataca în justiție decizia LPF:

„Contest în instanţă. Nu există în lume aşa ceva. Contract pe 10 ani? Peste 10 ani fac 80 de ani. Mă ţineţi în contract până la moarte. Am tăcut, dar gata! Am izbucnit.

Asta nu e tâlhărie. E topor în cap, ziua în amiaza mare, pe Calea Victoriei. Ce băieţi buni sunteţi… Peste 10 ani vor fi 150 de milioane drepturile. Va avansa lumea atât de tare încât noi vom fi ce e Germania acum ”.

LPF a reacționat: „Inclusiv FCSB a votat pentru prelungirea contractului”

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a comentat declarațiile făcute de Gigi Becali.

„Reprezentanții tuturor cluburilor, cu excepția lui Dinamo, au votat această prelungire a contractului, din 2027 până în 2035, inclusiv FCSB. E treaba lui ce declară. Foarte bine că a sesizat Consiliul Concurenței.

Până la urmă, e dreptul lui să facă ce-și dorește, dar să nu pierdem din vedere că inclusiv reprezentantul clubului FCSB a votat pentru prelungirea acestui contract cu durata respectivă, că nu e pe zece ani. Până în 2027 e contractul vechi, iar din 2027 până în 2035 e o perioadă mai scurtă”, a spus Justin Ștefan, conform prosport.ro.

Acesta a justificat decizia LPF de a prelungi încă de acum înțelegerea privind drepturile TV: „Având în vedere riscurile economice mari pe care le va întâmpina România în următorii doi-trei ani, există șansa să apară probleme și în economia fotbalului, motiv pentru care avem nevoie de stabilitate. Și, doi la mână, un contract pe un termen mai lung va permite cluburilor să se finanțeze mai ușor de la bancă, decât dacă ar fi existat un contract pe o perioadă mai scurtă de timp”.

Dacă există probe în sensul acesta și sunt în posesia dânsului, chiar îi sugerez lui Gigi Becali să sesizeze cât mai repede organele competente. Justin Ștefan

Cum a evoluat valoarea drepturilor TV în Liga 1

Perioada Cine a transmis Suma anuală (inclusiv TVA) 2000-2004 Pro TV 3.000.000 2004-2008 Telesport 7.000.000 2008-2011 RCS&RDS și Antena 1 34.000.000 2011-2014 RCS&RDS, Romtelecom, Antena 1 34.000.000 2014-2019 Intel Sky Broadcast 33.000.000 2019-2025 EAD 34.000.000 2025-2032 EAD 36.500.000 2032-2035 EAD 43.000.000

