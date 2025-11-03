FCSB, acuzații grave Patronul campioanei amenință LPF cu tribunalul: „Tâlhărie, șpagă 500.000€! Șucule, Rotarule, permiteți așa ceva?” + reacția Ligii
Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Sportpictures
Superliga

FCSB, acuzații grave Patronul campioanei amenință LPF cu tribunalul: „Tâlhărie, șpagă 500.000€! Șucule, Rotarule, permiteți așa ceva?” + reacția Ligii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 15:24
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 15:59
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a făcut acuzații grave la adresa LPF, după ce forul condus de GIno Iorgulescu a aprobat prelungirea contractului pentru drepturile TV din Superliga până în 2035.
  • LPF a răspuns prin vocea lui Justin Ștefan, secretarul general, care l-a îndemnat pe patronul campioanei să sesizeze autoritățile dacă are probe.

În luna august, cluburile din Superliga au votat prelungirea contractului cu firma care deține în prezent drepturile TV, pentru o perioadă de zece ani.

Acordul ar urma să valoreze aproximativ 400 de milioane de euro, adică peste 40 de milioane de euro pe sezon, începând cu anul 2032.

Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici
Citește și
Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici
Citește mai mult
Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici

Gigi Becali contestă noul contract pentru drepturile TV din Superliga

Patronul FCSB susține că cel care a susținut prelungirea contractului pentru drepturile TV a luat șpagă cel puțin 500.000 de euro.

„Îţi dai seama că la noi cum a ajuns fotbalul? În primul rând, mi-e ruşine de Gino. Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme…

Bă, cum să dăm drepturile la Ligă pe 10 ani? Peste 10 ani dăm drepturile cu 100 de milioane, sunteţi nebuni?

Ei profită de faptul că mi-e ruşine de Gino, dar nici nu pot să tac din gură. Bă, pe 10 ani? Păi murim. Vin lucruri noi în lumea asta. Avansează tehnologia.

Peste doi ani poţi să vinzi cu 50 de milioane. Peste şase ani poţi să vinzi cu 100 de milioane”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

Cum să vinzi pe 10 ani, mă? I-am dat telefon şefului de la… concurenţă, lui Chiriţoiu (n.r. - Bogdan Chiriţoiu, președinte al Consiliul Concurenței). I-am spus că cine a militat pentru prelungirea contractului de drepturi TV pe 10 ani, ăla a luat cel puţin 500.000 şpagă. Gigi Becali

Gigi Becali: „N-am votat nimic. Fotbalul pierde 50 de milioane”

Cluburile au votat noul contract pentru drepturile TV, inclusiv FCSB fiind de acord. Gigi Becali spune însă că reprezentantul său a făcut-o fără să știe.

„A fost ăla, al meu, un băiat de la club, l-a trimis MM. L-am şi certat: «Băi, Mihai, nu mai trimite la Ligă pe oricine!».

Ăla, săracul, a votat. Nici măcar nu era pe ordinea de zi şi votează la foc automat. Păi ce faceţi, bă? Nici noaptea nu se fură aşa. Dacă era o combinaţie… Eu am înţeles şi preşedintele Federaţiei când era, înţeleg şi Liga. Bă, dar pe 10 ani… Vrei să ne îngropi pe 1-2 milioane?

N-am votat nimic. I-a pus-o pe gât unui copil de la club, care a fost acolo. Dacă pierdeam 1-2-3 milioane, nu era o problemă. Dar pierde fotbalul 50-100 de milioane. Da, mă, peste 10 ani o să fie 150 de milioane şi ei au lăsat-o la 30. Nu numai asta. Şi pe firmele lor. Orlando (n.r. - Orlando Nicoară, deţinătorul drepturilor) e om serios, bravo lui. Îi strâng mâna. El urmăreşte casa lui, afacerea lui. Eu vorbesc de ăştia de la LPF. Cum să faci aşa ceva?”.

Îi acuză pe Șucu și Rotaru

Omul de afaceri îi acuză și pe alți patroni din fotbalul românesc, printre care Dan Șucu (Rapid) și Mihai Rotaru (Universitatea Craiova), că nu au reacționat:

„Eu am tăcut din gură din respect pentru Gino, că am crescut cu el. Dar voi, Șucu, Rotaru? Băi, Şucule, cum permiţi aşa ceva? OK, e Gino, are şi el problemele lui.

Poate să facă pe un an sau doi. Dar faci pe 10 ani? Ne bagi în puşcărie pe 10 ani? Nu înţeleg cum îşi permit aşa ceva? N-am vrut să zic, n-am vrut să zic. Dar vin ăştia cu drepturile de televizare: «Îţi mai dăm 500.000».

Nu contează că pierd 500.000 – 1.000.000 pe an. E vorba că pierd 5 milioane pe an.

Că atâta pierd. Nu acum, peste 5 ani. Peste 5 ani îţi garantez că vor fi 60-70 de milioane. Dar unde ne grăbim să vindem pe 10 ani? Se cutremură pământul? Du-te mă, de aici. Nu aprobă niciodată Consiliul Concurenţei”, a mai declarat Becali.

15
dintre cele 16 cluburi au votat că sunt de acord cu extinderea noului contract. Echipa care s-a abținut a fost Dinamo. La acel moment, oficialii „câinilor” explicau: „Nu am venit pregătiți pentru acest subiect, astfel că nu putem să ne exprimăm, motiv pentru care ne abținem”

Gigi Becali: „Asta nu e tâlhărie, e topor în cap, ziua în amiaza mare”

Nemulțumit de durata și condițiile contractului, patronul FCSB afirmă că va ataca în justiție decizia LPF:

„Contest în instanţă. Nu există în lume aşa ceva. Contract pe 10 ani? Peste 10 ani fac 80 de ani. Mă ţineţi în contract până la moarte. Am tăcut, dar gata! Am izbucnit.

Asta nu e tâlhărie. E topor în cap, ziua în amiaza mare, pe Calea Victoriei. Ce băieţi buni sunteţi… Peste 10 ani vor fi 150 de milioane drepturile. Va avansa lumea atât de tare încât noi vom fi ce e Germania acum”.

LPF a reacționat: „Inclusiv FCSB a votat pentru prelungirea contractului”

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a comentat declarațiile făcute de Gigi Becali.

„Reprezentanții tuturor cluburilor, cu excepția lui Dinamo, au votat această prelungire a contractului, din 2027 până în 2035, inclusiv FCSB. E treaba lui ce declară. Foarte bine că a sesizat Consiliul Concurenței.

Până la urmă, e dreptul lui să facă ce-și dorește, dar să nu pierdem din vedere că inclusiv reprezentantul clubului FCSB a votat pentru prelungirea acestui contract cu durata respectivă, că nu e pe zece ani. Până în 2027 e contractul vechi, iar din 2027 până în 2035 e o perioadă mai scurtă”, a spus Justin Ștefan, conform prosport.ro.

Acesta a justificat decizia LPF de a prelungi încă de acum înțelegerea privind drepturile TV: „Având în vedere riscurile economice mari pe care le va întâmpina România în următorii doi-trei ani, există șansa să apară probleme și în economia fotbalului, motiv pentru care avem nevoie de stabilitate. Și, doi la mână, un contract pe un termen mai lung va permite cluburilor să se finanțeze mai ușor de la bancă, decât dacă ar fi existat un contract pe o perioadă mai scurtă de timp”.

Dacă există probe în sensul acesta și sunt în posesia dânsului, chiar îi sugerez lui Gigi Becali să sesizeze cât mai repede organele competente. Justin Ștefan

Cum a evoluat valoarea drepturilor TV în Liga 1

PerioadaCine a transmisSuma anuală (inclusiv TVA)
2000-2004Pro TV3.000.000
2004-2008Telesport7.000.000
2008-2011RCS&RDS și Antena 134.000.000
2011-2014RCS&RDS, Romtelecom, Antena 134.000.000
2014-2019Intel Sky Broadcast33.000.000
2019-2025EAD34.000.000
2025-2032EAD36.500.000
2032-2035EAD43.000.000

Citește și

Va acoperi cheltuielile medicale  Controversatul proprietar al lui Nottingham Forest sprijină victimele atacului șocant din Anglia » 11 persoane au fost rănite
Campionate
14:14
Va acoperi cheltuielile medicale Controversatul proprietar al lui Nottingham Forest sprijină victimele atacului șocant din Anglia » 11 persoane au fost rănite
Citește mai mult
Va acoperi cheltuielile medicale  Controversatul proprietar al lui Nottingham Forest sprijină victimele atacului șocant din Anglia » 11 persoane au fost rănite
Cernat merge la FCSB S-a rezolvat! GOLAZO.ro are toate detaliile „transferului”: când se va produce și ce înlocuitor are FC Voluntari
Superliga
12:55
Cernat merge la FCSB S-a rezolvat! GOLAZO.ro are toate detaliile „transferului”: când se va produce și ce înlocuitor are FC Voluntari
Citește mai mult
Cernat merge la FCSB S-a rezolvat! GOLAZO.ro are toate detaliile „transferului”: când se va produce și ce înlocuitor are FC Voluntari

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
gigi becali liga 1 Liga Profesionista drepturi tv Gino Iorgulescu fcsb
Știrile zilei din sport
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Citește mai mult
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
15:59
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
14:40
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 46 dinamo bucuresti 37 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share