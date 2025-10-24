Ce surpriză!  Decizie în premieră luată de LPF pentru etapa #16 din Liga 1

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #16 din Liga 1, care marchează o premieră în acest sezon.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa cu numărul 16 din Superliga, cea care dă startul returului din sezonul regulat, debutează pe 7 noiembrie, cu partida dintre Rapid și FC Argeș.

Runda se încheie cu duelul dintre Farul Constanța și FC Botoșani, programat pe 10 noiembrie.

LPF, premieră în actualul sezon din Liga 1. Programul etapei #16

Pentru prima oară în acest sezon, LPF a decis să programeze câte trei meciuri în zilele de sâmbătă și duminică, vineri și luni urmând să se dispute câte o singură partidă.

Vineri, 7 noiembrie

Rapid - FC Argeș, ora 20:30

Sâmbătă, 8 noiembrie

U Cluj - Metaloglobus, ora 15:00

Unirea Slobozia - CFR Cluj, ora 17:30

Dinamo - Csikszereda, ora 20:30

Duminică, 9 noiembrie

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, ora 15:00

U Craiova - UTA Arad, ora 17:30

Hermannstadt - FCSB, ora 20:30

Luni, 10 noiembrie

Farul Constanța - FC Botoșani, ora 20:30

Clasamentul din Liga 1

Poz Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 13 27 4 Dinamo 13 23 5 FC Argeș 13 23 6 Oțelul Galați 13 19 7 Unirea Slobozia 13 18 8 Farul 13 16 9 UTA Arad 13 16 10 U Cluj 13 14 11 CFR Cluj 13 13 12 FCSB 13 13 13 Petrolul 13 12 14 Csikszereda 13 12 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 13 6

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport