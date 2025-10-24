Ce surpriză!  Decizie în premieră luată de LPF pentru etapa #16 din Liga 1
Ce surpriză! Decizie în premieră luată de LPF pentru etapa #16 din Liga 1

Publicat: 24.10.2025, ora 09:39
Actualizat: 24.10.2025, ora 09:39
  • Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #16 din Liga 1, care marchează o premieră în acest sezon.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa cu numărul 16 din Superliga, cea care dă startul returului din sezonul regulat, debutează pe 7 noiembrie, cu partida dintre Rapid și FC Argeș.

Runda se încheie cu duelul dintre Farul Constanța și FC Botoșani, programat pe 10 noiembrie.

LPF, premieră în actualul sezon din Liga 1. Programul etapei #16

Pentru prima oară în acest sezon, LPF a decis să programeze câte trei meciuri în zilele de sâmbătă și duminică, vineri și luni urmând să se dispute câte o singură partidă.

Vineri, 7 noiembrie

  • Rapid - FC Argeș, ora 20:30

Sâmbătă, 8 noiembrie

  • U Cluj - Metaloglobus, ora 15:00
  • Unirea Slobozia - CFR Cluj, ora 17:30
  • Dinamo - Csikszereda, ora 20:30

Duminică, 9 noiembrie

  • Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, ora 15:00
  • U Craiova - UTA Arad, ora 17:30
  • Hermannstadt - FCSB, ora 20:30

Luni, 10 noiembrie

  • Farul Constanța - FC Botoșani, ora 20:30

Clasamentul din Liga 1

PozEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1327
4Dinamo 1323
5FC Argeș1323
6Oțelul Galați1319
7Unirea Slobozia1318
8Farul1316
9UTA Arad1316
10U Cluj1314
11CFR Cluj1313
12FCSB1313
13Petrolul1312
14Csikszereda1312
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 136

