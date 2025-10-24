Ce surpriză!  Decizie în premieră luată de LPF pentru etapa #16 din Liga 1

- Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #16 din Liga 1, care marchează o premieră în acest sezon.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa cu numărul 16 din Superliga, cea care dă startul returului din sezonul regulat, debutează pe 7 noiembrie, cu partida dintre Rapid și FC Argeș.
Runda se încheie cu duelul dintre Farul Constanța și FC Botoșani, programat pe 10 noiembrie.
LPF, premieră în actualul sezon din Liga 1. Programul etapei #16
Pentru prima oară în acest sezon, LPF a decis să programeze câte trei meciuri în zilele de sâmbătă și duminică, vineri și luni urmând să se dispute câte o singură partidă.
Vineri, 7 noiembrie
- Rapid - FC Argeș, ora 20:30
Sâmbătă, 8 noiembrie
- U Cluj - Metaloglobus, ora 15:00
- Unirea Slobozia - CFR Cluj, ora 17:30
- Dinamo - Csikszereda, ora 20:30
Duminică, 9 noiembrie
- Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, ora 15:00
- U Craiova - UTA Arad, ora 17:30
- Hermannstadt - FCSB, ora 20:30
Luni, 10 noiembrie
- Farul Constanța - FC Botoșani, ora 20:30
Clasamentul din Liga 1
|Poz
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|13
|28
|2
|Rapid
|13
|28
|3
|U Craiova
|13
|27
|4
|Dinamo
|13
|23
|5
|FC Argeș
|13
|23
|6
|Oțelul Galați
|13
|19
|7
|Unirea Slobozia
|13
|18
|8
|Farul
|13
|16
|9
|UTA Arad
|13
|16
|10
|U Cluj
|13
|14
|11
|CFR Cluj
|13
|13
|12
|FCSB
|13
|13
|13
|Petrolul
|13
|12
|14
|Csikszereda
|13
|12
|15
|Hermannstadt
|13
|10
|16
|Metaloglobus
|13
|6