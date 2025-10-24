Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător

FC Botoșani, liderul-surpriză din Liga 1, a pierdut procesul intentat la FIFA de fostul mijlocaș Francisco Junior (33 de ani).

Conform hotărârii, clubul moldovean trebuie să achite fotbalistului 63.000 de euro.

Suma include 35.000 de euro reprezentând drepturi salariale restante și 28.000 de euro despăgubiri, ca urmare a faptului că jucătorul a fost forțat să rezilieze unilateral contractul.

FIFA obligă FC Botoșani să-i achite lui Francisco Junior peste 60.000 de euro

Motivarea FIFA arată că, Francisco Junior a semnat pentru FC Botoșani pe 6 august 2024 un contract valabil până la 30 august 2025, pentru un salariu lunar de 7.000 de euro.

Internaționalul din Guineea-Bissau, care are și cetățenie portugheză, a evoluat doar în 13 meciuri pentru FC Botoșani, 11 în Liga 1 și două în Cupa României. Toate în 2024, sub comanda lui Liviu Ciobotariu.

În total, Francisco Junior a jucat 830 de minute pentru echipa din Liga 1, ceea ce înseamnă că a câștigat aproximativ 75,90 euro pe minut.

Problemele au apărut în iarnă, când Francisco Junior a reclamat că FC Botoșani nu și-a achitat la timp restanțele salariale.

Jucătorul a susținut la FIFA că a fost exclus din lot încă din mijlocul lunii decembrie 2024 și a denunțat unilateral contractul pe 24 februarie 2025, pentru neachitarea salariilor pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie.

Mai mult, Francisco Junior a precizat că nici măcar nu a fost convocat în cantonamentul din Turcia, efectuat în ianuarie 2025.

De menționat că, în acea perioadă, FC Botoșani a schimbat antrenorul: Liviu Ciobotaru a fost înlocuit cu Leo Grozavu.

FC Botoșani susține că a plătit. FIFA: actele au fost în limba română

În replică, FC Botoșani a explicat în fața FIFA că, după vacanța de iarnă, Francisco Junior ar fi refuzat să-și continue activitățile, trimițând chiar o notificare clubului privind neîndeplinirea obligațiilor la 6 februarie 2025.

Mai mult, FC Botoșani a susținut că i-a și achitat lui Francisco Junior toate salariile până în decembrie 2024 și că nu a forțat niciodată jucătorul să rezilieze contractul. Fotbalistul a negat!

Ca dovadă, clubul a depus trei documente de plată în limba română, însă acestea nu au fost traduse într-o limbă oficială FIFA (engleză, spaniolă, franceză) și ca atare nu au fost luate în considerare de comisie.

FC Botoșani, avertizată cu interdicția la transferuri

În ceea ce privește remunerația pentru ianuarie 2025, clubul patronat de Valeriu Iftime a recunoscut că nu a efectuat plata, dar a argumentat că nu este responsabil, deoarece jucătorul nu a participat la acțiunile echipei în acea perioadă.

Ca alternativă, FC Botoșani a propus acceptarea unei compensații simbolice pentru jucător și excluderea oricăror sancțiuni sportive împotriva clubului.

Potrivit deciziei FIFA, dacă FC Botoșani nu va plăti integral sumele datorate, inclusiv dobânzile, în termen de 45 de zile, clubului îi va fi interzisă înregistrarea de noi jucători la nivel național și internațional, pentru maximum trei perioade de transfer consecutive.

Cine este Francisco Junior

Născut pe 18 ianuarie 1992, la Bissau (Guineea Bissau), Francisco Da Silva Santos Junior este un mijlocaș central cu un CV impresionant. El a fost transferat de FC Botoșani pe 6 august 2024, iar clubul anunța că fotbalistul a semnat un contract pe doi ani.

7 selecții are Francisco Da Silva Santos Junior la naționala din Guinea-Bissau

Ultimul club la care a evoluat înainte de sosirea la Botoșani a fost Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, echipă cu care a câștigat Cupa României și Supercupa României.

Francisco Junior a făcut junioratul la Benfica de Bissau. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Benfica U17, Benfica U19, Everton, Vitesse, Stromsgodset, Port Vale, Wigan, Vendsyssel FF, Hapoel Haifa și Gaz Metan Mediaș.

În prezent, Francisco Junior este fără echipă.

