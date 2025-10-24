„Nu sunt mulțumit”  Mihai Rotaru, după remiza cu Noah:  „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”

U CRAIOVA - NOAH 1-1. Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a comentat rezultatul înregistrat de echipa sa în etapa #2 a Conference League.

Oltenii au încheiat la egalitate partida cu FC Noah, după ce au condus în prima repriză.

Elevii lui Mirel Rădoi s-au văzut egalați pe final de meci.

U CRAIOVA - NOAH. Mihai Rotaru: „Nu sunt mulțumit, aveam alte așteptări”

Finanțatorul echipei s-a declarat nemulțumit de remiza obținută de echipa sa. Acesta a declarat că avea alte așteptări de la această partidă, fiind și prima pe teren propriu în cupele europene.

„Nu, nu pot să fiu mulțumit. Aveam speranțe mai mari de la acest meci dar, din păcate, nu a ieșit așa cum ne-am dorit.

Este pentru prima dată după zeci de ani când Universitatea Craiova se află în faza principală a unei competiții europene, iar lipsa de experiență a tuturor și-a pus amprenta.

Ultimele 20-30 de minute ne-au dat speranțe. Am dominat adversarul și puteam chiar să și câștigăm. Cu tot ce s-a întâmplat în această seară, un egal este un rezultat just”, a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Fiorentina 5-0 6 2. AEK Larnaca 5-0 6 3. Celje 5-1 6 4. Laussane 4-0 6 5. Samsunspor 4-0 6 6. Mainz 2-0 6 7. Rayo Vallecano 4-2 4 8. Rakow 3-1 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Strasbourg 3-2 4 10. Jagiellonia 2-1 4 11. Noah 2-1 4 12. AEK Atena 7-3 3 13. Zrinjski 5-1 3 14. Sparta Praga 4-1 3 15. Lech Poznan 5-3 3 16. Crystal Palace 2-1 3 17. Shakhtar 4-4 3 18. Legia Varșovia 2-2 3 19. Shkendija 1-2 3 20. Alkmaar 1-4 3 21. Lincoln 2-6 3 22. Drita 2-2 2 23. Hacken 2-2 2 24. KuPS 1-1 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Omonia 1-2 1 26. Shelbourne 0-1 1 27. Sigma Olomouc 1-3 1 28. U Craiova 1-3 1 29. Breidablik 0-3 1 30. Rijeka 0-3 0 31. Slovan Bratislava 1-3 0 32. Hamrun 0-2 0 33. Shamrock 1-6 0 34. Dinamo Kiev 0-5 0 35. Rapid Viena 1-7 0 36. Aberdeen 2-9 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

