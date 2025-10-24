„Nu sunt mulțumit”  Mihai Rotaru, după remiza cu Noah:  „Lipsa de experiență și-a pus amprenta” +13 foto
Mihai Rotaru FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Nu sunt mulțumit” Mihai Rotaru, după remiza cu Noah: „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 00:56
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 00:56
  • U CRAIOVA - NOAH 1-1. Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a comentat rezultatul înregistrat de echipa sa în etapa #2 a Conference League.

Oltenii au încheiat la egalitate partida cu FC Noah, după ce au condus în prima repriză.

Elevii lui Mirel Rădoi s-au văzut egalați pe final de meci.

U CRAIOVA - NOAH. Mihai Rotaru: „Nu sunt mulțumit, aveam alte așteptări”

Finanțatorul echipei s-a declarat nemulțumit de remiza obținută de echipa sa. Acesta a declarat că avea alte așteptări de la această partidă, fiind și prima pe teren propriu în cupele europene.

„Nu, nu pot să fiu mulțumit. Aveam speranțe mai mari de la acest meci dar, din păcate, nu a ieșit așa cum ne-am dorit.

Este pentru prima dată după zeci de ani când Universitatea Craiova se află în faza principală a unei competiții europene, iar lipsa de experiență a tuturor și-a pus amprenta.

Ultimele 20-30 de minute ne-au dat speranțe. Am dominat adversarul și puteam chiar să și câștigăm. Cu tot ce s-a întâmplat în această seară, un egal este un rezultat just”, a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Universitatea Craiova - Noah
Universitatea Craiova - Noah

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Fiorentina5-06
2. AEK Larnaca5-06
3. Celje5-16
4. Laussane4-06
5. Samsunspor4-06
6. Mainz2-06
7. Rayo Vallecano4-24
8. Rakow3-14
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Strasbourg3-24
10. Jagiellonia2-14
11. Noah2-14
12. AEK Atena7-33
13. Zrinjski5-13
14. Sparta Praga4-13
15. Lech Poznan5-33
16. Crystal Palace2-13
17. Shakhtar4-43
18. Legia Varșovia2-23
19. Shkendija1-23
20. Alkmaar1-43
21. Lincoln2-63
22. Drita2-22
23. Hacken2-22
24. KuPS1-12
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Omonia1-21
26. Shelbourne0-11
27. Sigma Olomouc1-31
28. U Craiova1-31
29. Breidablik0-31
30. Rijeka0-30
31. Slovan Bratislava1-30
32. Hamrun0-20
33. Shamrock1-60
34. Dinamo Kiev0-50
35. Rapid Viena1-70
36. Aberdeen2-90

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
Opinii
Top stiri din sport
