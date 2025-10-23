LPF, instituția al cărei președinte câștigă 33.400 de euro pe lună, ne transmite că derby-ul FCSB - Dinamo, care era „programat” pentru 7 decembrie, s-ar putea juca în altă zi, din cauza alegerilor la Primăria Capitalei.

Mi-a sărit în ochi acel „programat”. Ok, de cele mai multe ori, meciurile importante din Liga 1 se joacă duminică seară, din motive de audiență. De înțeles, se poate presupune că și la acest meci va fi la fel.

Dar cu presupunerile nu faci nimic. Se întâmplă să fie puse și în alte zile. U Craiova - Dinamo s-a jucat vineri. U Cluj - CFR luni. Până la derby-ul FCSB - Dinamo mai e o lună și jumătate. Problema e alta: că, în general, nu se știe programul unei etape care se joacă peste 2 săptămâni!

De ce vă bateți joc de suporteri?

În acest moment, un utilizator care intră pe lpf.ro nu poate afla când joacă nicio echipă din etapa #16, perioada 7-10 noiembrie. Și așa se întâmplă mereu. Un mister total, se dau informații cu pipeta.

Cluburile mai au acces la ele pentru că trebuie să-și planifice pe termen mediu chestiunile logistice, stadioane, bilete, deplasări, și mai fac diverse sesizări.

De ce vă bateți joc de suporteri, totuși? Oare nu au și ei dreptul să știe din timp când joacă echipa lor?

Mai apar și acele ore SF, 21:30 sau 22:00 vara, când îți culci copilul aproape de ora 2 ca să ajungi cu el la un meci în Giulești.

Partide puse mereu vinerea sau lunea la anumite echipe, când e aproape imposibil să fii prezent la sute de kilometri depărtare de casă.

Și la meciurile de acasă e această problemă de planificare pentru un spectator. Dar știți ce înseamnă să mergi la un meci în deplasare, în Liga 1?

În primul rând, trebuie să ceri din timp liber de la serviciu o zi-două sau să pleci mai devreme, în funcție de cât de lungă este deplasarea. Am intrat de mult în era joburilor care se întind până seara târziu, ture de noapte, weekend muncit.

Apoi, să te asiguri din timp că alte responsabilități din viața ta sunt rezolvate sau delegate, ca să poți pleca.

În al doilea rând, dacă nu faci parte dintr-o brigadă ultras și e vreo deplasare organizată de grupul respectiv, trebuie să stabilești cu ce ajungi acolo.

Deplasări scurte, lungi și imposibile în Liga 1

Să luăm câteva exemple mai dificile:

Ca să ajungi din București la Sibiu, trebuie să pleci în dimineața meciului și să te întorci după meci. Asta dacă ai mașină și dacă poți conduce 10-11 ore dus-întors într-o singură zi, cu călătoria înapoi făcută noaptea, după meci, după o zi pe drumuri. Nu toată lumea poate.

Dacă nu poți, nu ai mașină sau prieteni cu mașină interesați de meci, pleci cu trenul. Trebuie să te cazezi în Sibiu și să revii a doua zi, care evident trebuie să fie liberă, pentru că faci 6 ore cu CFR Călători, în cel mai bun caz. Ora de pe bilet e relativă.

Tren de la 95 de lei pe sens la clasa a doua, loc pe scaun.

De la Botoșani la Cluj faci minimum 9 ore cu trenul (7 cu mașina). De la 104 lei pe sens la clasa a doua, loc pe scaun.

pe sens la clasa a doua, loc pe scaun. De la Craiova la Constanța faci 7-9 ore, cu o schimbare de tren (5 cu mașina). De la 160 de lei pe sens la clasa a doua, loc pe scaun.

pe sens la clasa a doua, loc pe scaun. De la Galați la Pitești, 6-9 ore, cu 2 schimbări de tren și apoi taxi la Mioveni (5 ore cu mașina). De la 113 de lei pe sens la clasa a doua, loc pe scaun.

pe sens la clasa a doua, loc pe scaun. De la Slobozia la Arad n-are sens să ne mai uităm, că te apropii de 20 de ore și 2 schimbări de tren (9 ore cu mașina). De la 157 de lei pe sens la clasa a doua, loc pe scaun.

Cazare pentru o noapte, într-o locație ok, de la 200-250 de lei în sus, valabil pentru cam toate zonele.

Asta e infrastructura. Unele dintre aceste deplasări extreme clar nu le va face nimeni cu trenul și poate nici cu mașina, nu în aceste condiții.

Dar e o lipsă de respect aici, față de suporterii pe care îi tot chemăm la stadion și cu care ne mândrim prin video-uri de promovare a Ligii 1.

Costurile a două deplasări pe lună sunt uriașe chiar și pentru o singură persoană, pentru mai multe din aceeași familie nici nu mai discutăm.

Nu trebuie să acopere LPF sau deținătorii de drepturi sumele acestea, normal. Nu despre asta e vorba, e alegerea fiecăruia.

Dar e nevoie de o planificare mai corectă și o comunicare mai bună, pentru a le oferi oamenilor măcar șansa de a ajunge la partidele echipelor preferate. Ca să avem apoi topuri de asistență cu care să ne lăudăm, nu de alta.

În Cupă (competiție FRF), la fel, abia știm programul primei etape. L-am aflat pe 16 octombrie, primul meci jucându-se pe 28 octombrie. Restul e un mister, până în apropierea datei de 3 decembrie.

Ca spectator neutru, sunt meciuri la care ai „interzis”

Aș include aici și alte situații tolerate de LPF, cum ar fi că li se permite unor echipe precum Farul sau Sepsi să nu vândă bilete la tribună la liber (NU în peluzele rezervate galeriilor) pentru oricine vrea să vadă meciul lor.

Farul nu comunică public la anumite meciuri - cele cu echipele din București îndeosebi - unde se vând biletele (pe la magazinul clubului, nu știu ce cofetărie din Constanța și alte locații „secrete”) și nu are în vânzare publică bilete la acea partidă pentru un spectator neutru, care nu face parte din vreo galerie.

La fel, la Sfântu Gheorghe, dacă nu ai card de membru achiziționat înaintea sezonului (NU abonament) și nu mergi la casa de la stadion, nu poți intra la meci.

La Csikszereda nu există bilete decât la stadion, în număr foarte mic, pentru că stadionul are 2.400 de locuri, iar unii spectatori au povestit că li se cere buletin de HarCov pentru a achiziționa bilet în zona care nu e rezervată galeriilor.

Aceste situații se petrec de mulți ani și nimeni nu ia măsuri.

Ca suporter care merge la un meci fără vreo apartenență vizibilă, fără fular/tricou cu însemnele vreuneia dintre echipe, care ar putea crea conflicte, ar trebui să-ți poți cumpăra bilet fie online, fie de la stadion sau dintr-un loc desemnat și comunicat clar, fără alte condiții, în limita disponibilității.

Nu mai vorbim despre cum sunt omologate arenele, în ce condiții se face percheziția - să vedeți acolo experiență imersivă!, cum se întâlnesc fanii rivali la intrarea / ieșirea din stadion pentru că nu e comunicat clar pe unde se face accesul fiecărei echipe.

Dacă ne interesează spectatorul, suporterul, cum vrem să-l catalogăm, atunci ar trebui să îl ajutăm sau măcar să nu-l încurcăm. Să-i dăm o șansă!