Programul etapei #22  Când se joacă FC Argeș - FCSB și Dinamo - U Cluj 

- Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #22 din Liga 1.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Etapa cu numărul 22 din Superligă debutează vineri, 16 ianuarie, cu meciul dintre Rapid și Metaloglobus.
Runda se încheie cu meciul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, programat luni, 19 ianuarie.
Programul etapei #22 din Liga 1
Vineri, 16 ianuarie
- Ora 20.00 FC Rapid - Metaloglobus București
Sâmbătă, 17 ianuarie
- Ora 13.30 Unirea Slobozia - UTA Arad
- Ora 18.00 Farul Constanța - FC Hermannstadt
- Ora 20.30 FC Argeș - FCSB
Duminică, 18 ianuarie
- Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani
- Ora 17.45 CFR 1907 Cluj - Oțelul Galați
- Ora 20.30 Dinamo București - Universitatea Cluj
Luni, 19 ianuarie
- Ora 20.00 Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova
Cum arată clasamentul în Liga 1 după 18 etape
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|18
|38
|2
|FC Botoșani
|18
|36
|3
|Dinamo
|18
|34
|4
|U Craiova
|18
|33
|5
|FC Argeș
|18
|30
|6
|Farul Constanța
|17
|26
|7
|UTA Arad
|18
|25
|8
|Oțelul
|18
|24
|9
|FCSB
|18
|24
|10
|U Cluj
|18
|24
|11
|Petrolul Ploiești
|18
|19
|12
|CFR Cluj
|18
|19
|13
|Unirea Slobozia
|18
|18
|14
|Csikszereda
|18
|16
|15
|Hermannstadt
|18
|12
|16
|Metaloglobus București
|18
|8