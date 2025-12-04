Sorescu, gol de senzație  Mijlocașul a reușit o execuție splendidă în Cupa Turciei 

- Deian Sorescu (28 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a reușit un gol senzațional în Cupa Turciei, în victoria echipei sale cu Yesil Yalova, scor 2-0.
Deian Sorescu nu mai marcase la Gaziantep de la finalul lunii august, atunci când a punctat decisiv în victoria cu Genclerbirligi, scor 2-1.
Deian Sorescu, gol de senzație în Cupa Turciei
Titular în partida cu Yalova, formație din cel de-al treilea eșalon al Turciei, Deian Sorescu a reușit o execuție de excepție în repriza secundă.
Emmanuel Boateng marcase primul gol al celor de la Gaziantep, din penalty, în minutul 42, urmând ca jucătorul naționalei să majoreze avantajul.
În minutul 60, Deian Sorescu a executat perfect o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri.
Mijlocașul a șutat puternic în stâlpul din stânga porții, iar de acolo balonul a ricoșat direct în plasă, portarul celor de la Yalova rămânând fără reacție.
Rezultatul a rămas neschimbat până la final, 2-0, Gaziantep reușind să se califice în turul următor din Cupa Turciei.
Deian Sorescu este al doilea fotbalist român care reușește să înscrie în această fază a competiției, după Valentin Mihăilă. Atacantul celor de la Rizespor a reușit un gol și o pasă decisivă în victoria cu Pendikspor, scor 6-1.
Conform transmermarkt.com, valoarea de piață a lui Deian Sorescu se ridică la două milioane de euro. De la transferul său în Turcia, Sorescu a jucat nu mai puțin de 67 de meciuri, reușind 11 goluri și 11 pase decisive.