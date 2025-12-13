Liga 2, Etapa #17 CSM Reșița, victorie în derby-ul rundei cu ASA Târgu Mureș. Steaua, învinsă de Bistrița » Clasamentul actualizat

- ASA Târgu Mureș a fost învinsă, scor 0-2, de CSM Reșița în etapa #17 din Liga 2.
- Vineri, Sepsi a învins Concordia Chiajna, scor 3-1. Sâmbătă au avut loc alte 8 partide.
Ultima etapă din 2025 a debutat vineri și se va încheia duminică, odată cu partida Bihor Oradea – Metalul.
ASA Târgu Mureș - CSM Reșița 0-2
- Au marcat: Jerdea ('66), Modan ('71)
- Arbitru: Olaru Constantin Alin. Asistenți: Cosmescu Cristian și Kopriva Biro Tamas
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș)
S-au jucat:
Câmpulung - Voluntari 0-2
- Au marcat: Babic '90+2, Guțea '90+13
- Arbitru: Motan Mihai. Asistenți: Antal Damian și Boncz Gabriel.
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)
Ceahlăul - FC Bacău 1-5
- Au marcat: Davordzie '90+2 / A. Pavel '27, '66, Aftanache '62, '80, R. Ciobanu '70
- Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian. Asistenți: Ichim Cristi Daniel și Țurcanu Ionuț.
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)
Chindia Târgoviște - CS Dinamo 2-0
- Au marcat: D. Florea ( '38, penalty), Albu '75
- Arbitru: Amorăriței Mihai. Asistenți: Turcu George și Petre-Ioan Doru Nicolae.
- Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)
Corvinul - Tunari 3-0
- Au marcat: Pîrvulescu '58, Pădurariu '61, Kilyen '90+2
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena. Asistente: Țepușă Mihaela și Ivanov Roxana.
- Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)
Șelimbăr - Poli Iași 2-1
- Au marcat: D. Benzar '33, A. Șerban '39 / Camara '60
- Arbitru: Buzea Vasile. Asistenți: Humița Ioan și Călin Daniel
- Stadion: Măgura (Cisnădie)
CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 1-2
- Au marcat: Gondiu '40 / Siafa '32, Hernando '75
- Arbitru: Pîrîu Dragoș. Asistenți: Tănase Lucian și Leuca Daniel Alexandru.
- Stadion: „Ștefan Dobay” (Dumbrăvița)
CSM Olimpia Satu Mare - CS Afumați 2-1
- Au marcat: Oanea '68, Hosu '84 / Ghineț '16
- Arbitru: Nagy Vladimir Andrei. Asistenți: Băla Casian și Cozorici Bogdan Ioan
- Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan” (Satu Mare)
Steaua - Gloria Bistrița 1-2, live
- Au marcat: Doană '19 / Chukwu '61, Cavar '82
- Arbitru: Salomir Mircea. Asistenți: Carson Marian și Constantinescu Daniela.
- Stadion: Steaua (București)
Sepsi - Concordia Chiajna 3-1
- Au marcat: Iglesias '43, Dumitrașcu '61 - autogol, Heras '80 / Grigore '79
- Arbitru: Moroiță Andrei. Asistenți: Bîrdeș Romică și Vişan Florian Alexandru
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)
Duminică, 14 noiembrie
Bihor - Metalul, live de la 11:00
- Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri jucate
|Puncte
|1
|Corvinul
|17
|43
|2
|Sepsi
|17
|36
|3
|ASA Tg. Mureș
|17
|33
|4
|FC Voluntari
|17
|33
|5
|FC Bihor
|16
|32
|6
|CSM Reșița
|17
|32
|7
|Chindia Târgoviște
|17
|30
|8
|Steaua
|17
|30
|9
|Metalul Buzău
|16
|29
|10
|Poli Iași
|17
|25
|11
|Concordia Chiajna
|17
|24
|12
|CS Afumați
|16
|24
|13
|FC Bacău
|17
|23
|14
|CSM Slatina
|17
|22
|15
|Ceahlăul P. Neamț
|17
|18
|16
|CSC Șelimbăr
|17
|16
|17
|Gloria Bistrița
|17
|16
|18
|CSC Dumbrăvița
|17
|15
|19
|CS Dinamo
|17
|12
|20
|Olimpia Satu Mare
|17
|10
|21
|Câmpulung
|17
|9
|22
|Tunari
|17
|8