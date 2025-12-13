Liga 2, Etapa #17 CSM Reșița, victorie în derby-ul rundei cu ASA Târgu Mureș. Steaua, învinsă de Bistrița » Clasamentul actualizat
Trofeu Liga 2 FOTO: FRF
Liga 2

Liga 2, Etapa #17 CSM Reșița, victorie în derby-ul rundei cu ASA Târgu Mureș. Steaua, învinsă de Bistrița » Clasamentul actualizat

Ionuț Cojocaru , Gabriel Neagu
Publicat: 13.12.2025, ora 14:26
Actualizat: 13.12.2025, ora 14:27
  • ASA Târgu Mureș a fost învinsă, scor 0-2, de CSM Reșița în etapa #17 din Liga 2.
  • Vineri, Sepsi a învins Concordia Chiajna, scor 3-1. Sâmbătă au avut loc alte 8 partide.
  • Meciurile rundei sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importnate în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Ultima etapă din 2025 a debutat vineri și se va încheia duminică, odată cu partida Bihor Oradea – Metalul.

ASA Târgu Mureș - CSM Reșița 0-2

  • Au marcat: Jerdea ('66), Modan ('71)
  • Arbitru: Olaru Constantin Alin. Asistenți: Cosmescu Cristian și Kopriva Biro Tamas
  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș)

S-au jucat:

Câmpulung - Voluntari 0-2

  • Au marcat: Babic '90+2, Guțea '90+13
  • Arbitru: Motan Mihai. Asistenți: Antal Damian și Boncz Gabriel.
  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)

Ceahlăul - FC Bacău 1-5

  • Au marcat: Davordzie '90+2 / A. Pavel '27, '66, Aftanache '62, '80, R. Ciobanu '70
  • Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian. Asistenți: Ichim Cristi Daniel și Țurcanu Ionuț.
  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

Chindia Târgoviște - CS Dinamo 2-0

  • Au marcat: D. Florea ( '38, penalty), Albu '75
  • Arbitru: Amorăriței Mihai. Asistenți: Turcu George și Petre-Ioan Doru Nicolae.
  • Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

Corvinul - Tunari 3-0

  • Au marcat: Pîrvulescu '58, Pădurariu '61, Kilyen '90+2
  • Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena. Asistente: Țepușă Mihaela și Ivanov Roxana.
  • Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)

Șelimbăr - Poli Iași 2-1

  • Au marcat: D. Benzar '33, A. Șerban '39 / Camara '60
  • Arbitru: Buzea Vasile. Asistenți: Humița Ioan și Călin Daniel
  • Stadion: Măgura (Cisnădie)

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 1-2

  • Au marcat: Gondiu '40 / Siafa '32, Hernando '75
  • Arbitru: Pîrîu Dragoș. Asistenți: Tănase Lucian și Leuca Daniel Alexandru.
  • Stadion: „Ștefan Dobay” (Dumbrăvița)

CSM Olimpia Satu Mare - CS Afumați 2-1

  • Au marcat: Oanea '68, Hosu '84 / Ghineț '16
  • Arbitru: Nagy Vladimir Andrei. Asistenți: Băla Casian și Cozorici Bogdan Ioan
  • Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan” (Satu Mare)

Steaua - Gloria Bistrița 1-2, live

  • Au marcat: Doană '19 / Chukwu '61, Cavar '82
  • Arbitru: Salomir Mircea. Asistenți: Carson Marian și Constantinescu Daniela.
  • Stadion: Steaua (București)

Sepsi - Concordia Chiajna 3-1

  • Au marcat: Iglesias '43, Dumitrașcu '61 - autogol, Heras '80 / Grigore '79
  • Arbitru: Moroiță Andrei. Asistenți: Bîrdeș Romică și Vişan Florian Alexandru
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)

Duminică, 14 noiembrie

Bihor - Metalul, live de la 11:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuri jucatePuncte
1Corvinul1743
2Sepsi1736
3ASA Tg. Mureș1733
4FC Voluntari1733
5FC Bihor1632
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua1730
9Metalul Buzău1629
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1624
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Dinamo 1712
20Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share