Trei cartonașe în 60 de secunde! FOTO: Prestația arbitrului român din Celtic - AS Roma 0-3, contestată de italieni: „Kovacs, ce faci? Nu e de nivelul UEFA” +12 foto
Istvan Kovacs. Foto: Imago
Europa League

Trei cartonașe în 60 de secunde! FOTO: Prestația arbitrului român din Celtic - AS Roma 0-3, contestată de italieni: „Kovacs, ce faci? Nu e de nivelul UEFA”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 14:02
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 14:03
  • Celtic - AS Roma 0-3. Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a arătat trei cartonașe galbene în doar 60 de secunde.

Elevii lui Gasperini au deschis scorul în minutul 6, prin autogolul irlandezului Liam Scales. Tot un irlandez a marcat și celelalte goluri ale Romei: Evan Ferguson, în minutele 36 și 45+1.

Celtic - AS Roma 0-3. Kovacs a acordat trei galbene în 60 de secunde!

În finalul primei reprize, Kovacs l-a sancționat cu un cartonaș galben pe Mario Hermoso, după un contact în careu.

Căpitanul El-Shaarawy a protestat față de decizie și a primit și el un avertisment. La fel și Matias Soule.

Protestele nu au modificat decizia, însă și scorul a rămas neschimbat, Engels lovind bara din penalty.

Istvan Kovacs, trei cartonașe galbene în 60 de secunde. Foto: Captură, digisport.ro
Istvan Kovacs, trei cartonașe galbene în 60 de secunde. Foto: Captură, digisport.ro

Până la final, Kovacs a anulat două goluri: unul al celor de la Celtic ('64) și unul al celor de la Roma ('74).

Arbitrul român i-a mai avertizat și pe Ndicka și Ziolkowski în finalul partidei.

„Centralul” a fost ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce în camera VAR s-a aflat Cătălin Popa.

Arbitrul român, certat de italieni: „Kovacs, ce faci? Te aștepți la o prestație de top de la el. Nu a fost cazul”

Prestația lui Istvan Kovacs a fost analizată în presa italiană, care i-a reproșat în special decizia de a acorda penalty-ul gazdelor.

„De la un arbitru de elită, obișnuit cu Champions League, care arbitrează acum în Europa League, nu ca pedeapsă, te aștepți la o prestație de top. Nu a fost cazul pentru Kovacs.

Penalty-ul acordat nu este de nivelul UEFA. Naivitatea lui Kovacs a fost egală cu cea a lui Hermoso, care, cu câteva secunde înainte de final, l-a tras ușor de mână pe Engels, care are spatele la poartă.

Greșeala arbitrului este însă mai gravă: Engels alunecă clar din cauza terenului ud, mai degrabă decât datorită tragerii. VAR-ul trebuia să intervină”, a notat jurnalistul Edmondo Pinna în Corriere dello Sport.

10
este locul ocupat de AS Roma în Europa League, cu 12 puncte acumulate, după șase partide jucate. Celtic ocupă locul 24, cu șapte puncte

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon615
2. Midtjylland615
3. Aston Villa615
4. Betis614
5. Freiburg614
6. Ferencvaros614
7. Braga613
8. FC Porto613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Stuttgart612
10. AS Roma612
11. Nottingham611
12. Fenerbahce611
13. Bologna611
14. Plzen610
15. Panathinaikos610
16. Genk610
17. Steaua Roșie610
18. PAOK69
19. Celta Vigo69
20. Lille69
21. Young Boys69
22. Brann68
23. Ludogorets67
24. Celtic67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Dinamo Zagreb67
26. Basel66
27. FCSB66
28. Go Ahead Eagles66
29. Sturm Graz64
30. Feyenoord63
31. Salzburg63
32. Utrecht61
33. Rangers61
34. Malmo61
35. Maccabi Tel-Aviv61
36. Nice60

Celtic Glasgow as roma Istvan Kovacs europa league
