- Celtic - AS Roma 0-3. Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a arătat trei cartonașe galbene în doar 60 de secunde.
Elevii lui Gasperini au deschis scorul în minutul 6, prin autogolul irlandezului Liam Scales. Tot un irlandez a marcat și celelalte goluri ale Romei: Evan Ferguson, în minutele 36 și 45+1.
Celtic - AS Roma 0-3. Kovacs a acordat trei galbene în 60 de secunde!
În finalul primei reprize, Kovacs l-a sancționat cu un cartonaș galben pe Mario Hermoso, după un contact în careu.
Căpitanul El-Shaarawy a protestat față de decizie și a primit și el un avertisment. La fel și Matias Soule.
Protestele nu au modificat decizia, însă și scorul a rămas neschimbat, Engels lovind bara din penalty.
Galerie foto (12 imagini)
Până la final, Kovacs a anulat două goluri: unul al celor de la Celtic ('64) și unul al celor de la Roma ('74).
Arbitrul român i-a mai avertizat și pe Ndicka și Ziolkowski în finalul partidei.
„Centralul” a fost ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce în camera VAR s-a aflat Cătălin Popa.
Arbitrul român, certat de italieni: „Kovacs, ce faci? Te aștepți la o prestație de top de la el. Nu a fost cazul”
Prestația lui Istvan Kovacs a fost analizată în presa italiană, care i-a reproșat în special decizia de a acorda penalty-ul gazdelor.
„De la un arbitru de elită, obișnuit cu Champions League, care arbitrează acum în Europa League, nu ca pedeapsă, te aștepți la o prestație de top. Nu a fost cazul pentru Kovacs.
Penalty-ul acordat nu este de nivelul UEFA. Naivitatea lui Kovacs a fost egală cu cea a lui Hermoso, care, cu câteva secunde înainte de final, l-a tras ușor de mână pe Engels, care are spatele la poartă.
Greșeala arbitrului este însă mai gravă: Engels alunecă clar din cauza terenului ud, mai degrabă decât datorită tragerii. VAR-ul trebuia să intervină”, a notat jurnalistul Edmondo Pinna în Corriere dello Sport.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|6
|15
|2. Midtjylland
|6
|15
|3. Aston Villa
|6
|15
|4. Betis
|6
|14
|5. Freiburg
|6
|14
|6. Ferencvaros
|6
|14
|7. Braga
|6
|13
|8. FC Porto
|6
|13
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Stuttgart
|6
|12
|10. AS Roma
|6
|12
|11. Nottingham
|6
|11
|12. Fenerbahce
|6
|11
|13. Bologna
|6
|11
|14. Plzen
|6
|10
|15. Panathinaikos
|6
|10
|16. Genk
|6
|10
|17. Steaua Roșie
|6
|10
|18. PAOK
|6
|9
|19. Celta Vigo
|6
|9
|20. Lille
|6
|9
|21. Young Boys
|6
|9
|22. Brann
|6
|8
|23. Ludogorets
|6
|7
|24. Celtic
|6
|7
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Dinamo Zagreb
|6
|7
|26. Basel
|6
|6
|27. FCSB
|6
|6
|28. Go Ahead Eagles
|6
|6
|29. Sturm Graz
|6
|4
|30. Feyenoord
|6
|3
|31. Salzburg
|6
|3
|32. Utrecht
|6
|1
|33. Rangers
|6
|1
|34. Malmo
|6
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|6
|1
|36. Nice
|6
|0