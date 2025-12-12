Din perspectiva răsturnării, de la 1-3 la 4-3 într-o repriză, victoria de joi nu are rival, dar unde poate fi plasată în istoria clubului roș-albastru ca valoare?

Lista marilor succese cu care intră în duel e impresionantă și pe ea sunt meciurile cu Dinamo Kiev, Chelsea, Valencia, Ajax și Betis

1-3 imediat după pauză și se prefigura un eșec la scor pentru FCSB cu Feyenoord. Ce a urmat pe Arena Națională, joi seară, ține de cartea de istorie a fotbalului românesc. O remontada cum n-a mai existat vreodată.

3-0 pentru roș-albaștri scorul ultimelor 40 de minute, cu golul victoriei de 4-3 marcat chiar la ultima fază.

Din perspectiva modului în care a fost obținută și a răsturnării dintr-o situație disperată, victoria nu are comparație în trecut.

Raportat strict la succes european, dar ținând cont de anvergura adversarului, de competiție, de faza în care s-a disputat, se naște o întrebare: unde ar putea să fie plasată această performanță între toate marile rezultate bifate de FCSB în cupele europene?

Clubul, după ce a fost preluat de Gigi Becali, în februarie 2003, a jucat an de an în Europa. Dar primul mare succes l-a bifat în februarie 2005, 2-0 cu Valencia, în 16-imile Cupei UEFA, plus o calificare la loviturile de departajare.

Apoi, au urmat și alte triumfuri, cu echipa cu nume sonore Exemple: Chelsea, Ajax, Betis, Dinamo Kiev, Lazio. Sau cu adversare din țări sau din țări cu fotbal mare: Anglia, Italia, Spania, Franța, Olanda.

GOLAZO.ro a ales mai multe mari victorii, între care și cea de joi, cu Feyenoord, și vă invită să o votați, la finalul articolului, pe cea care vi se pare că e cea mai mare.

FCSB - VALENCIA 2-0

Retur 16-imi Cupa UEFA, în tur fusese 2-0 pentru spanioli

Valencia era deținătoarea Cupei UEFA

Vedete: Albelda, Pablo Aimar, Rufete, Baraja, Carboni, Di Vaio. Antrenor: Claudio Ranieri

FCSB - LENS 4-0

Grupele Cupei UEFA 2005

Vedete: Asssou-Ekotto, Alou Diarra, Seydou Keita

FCSB - MIDDLESBROUGH 1-0

Semifinală de Cupa UEFA, meci tur

Vedete: Rochemback, Hasselbaink

BETIS SEVILLA - FCSB 0-3

Meci retur în optimile Cupei UEFA, după 0-0 la București

Vedeta spaniolilor era Joaquin

DINAMO KIEV - FCSB 1-4

În grupele Champions League

Dinamo Kiev era o echipă foarte tare la acel moment, obișnuită chiar cu fazele eliminatorii din UCL

Vedete: Rebrov, Florin Cernat, Byalchevich

FCSB - GALATASARAY 1-0

Meci retur în play-off de Champions League, la Istanbul a fost 2-2

S-a jucat într-o atmosferă fabuloasă, poate cea mai tare în Ghencea all-time

Vedete: Fernando Meira, Arda Turan, Topal, Harry Kewell, Shabani Nonda, Hasan Saș

FCSB - CHELSEA 1-0

Meci tur în optimile Europa League

Chelsea era deținătoarea Champions League

Era o echipă plină de vedete: Petr Cech, Terry, David Luiz, Lampard, Obi Mikel, Oscar, Hazard, Fernando Torres, Juan Mata. Antrenor era Rafa Benitez

FCSB - AJAX 2-0

Retur în 16-imile Europa League, după 2-0 pentru olandezi în tur

Vedete: Alderweireld, Daley Blind, Eriksen, Poulsen, Cuenca. Antrenor era Frank de Boer

FCSB - LAZIO 1-0

Meci tur în 16-imile Europa League

Vedete: Sergej Milinković-Savić, Nani, Immobile, Felipe Anderson, Caicedo

