Unde intră în istorie victoria cu Feyenoord! SONDAJ GOLAZO.ro despre cel mai mari succese obținute de FCSB în cupele europene
FCSB - Ajax 2-0, pe 21 februarie 2013, în 16-imile Europa League. Roș-albaștrii s-au impus la loviturile de departajare cu 4-2 (foto: Sport Pictures)
Unde intră în istorie victoria cu Feyenoord! SONDAJ GOLAZO.ro despre cel mai mari succese obținute de FCSB în cupele europene

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 15:08
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 16:49
  • Din perspectiva răsturnării, de la 1-3 la 4-3 într-o repriză, victoria de joi nu are rival, dar unde poate fi plasată în istoria clubului roș-albastru ca valoare?
  • Lista marilor succese cu care intră în duel e impresionantă și pe ea sunt meciurile cu Dinamo Kiev, Chelsea, Valencia, Ajax și Betis

1-3 imediat după pauză și se prefigura un eșec la scor pentru FCSB cu Feyenoord. Ce a urmat pe Arena Națională, joi seară, ține de cartea de istorie a fotbalului românesc. O remontada cum n-a mai existat vreodată.

3-0 pentru roș-albaștri scorul ultimelor 40 de minute, cu golul victoriei de 4-3 marcat chiar la ultima fază.

Profită FCSB de căderea Zagrebului? Ce-i așteaptă pe roș-albaștri! După Dinamo, altă luptă decisivă cu turcii, ca naționala
Din perspectiva modului în care a fost obținută și a răsturnării dintr-o situație disperată, victoria nu are comparație în trecut.

Raportat strict la succes european, dar ținând cont de anvergura adversarului, de competiție, de faza în care s-a disputat, se naște o întrebare: unde ar putea să fie plasată această performanță între toate marile rezultate bifate de FCSB în cupele europene?

Clubul, după ce a fost preluat de Gigi Becali, în februarie 2003, a jucat an de an în Europa. Dar primul mare succes l-a bifat în februarie 2005, 2-0 cu Valencia, în 16-imile Cupei UEFA, plus o calificare la loviturile de departajare.

Apoi, au urmat și alte triumfuri, cu echipa cu nume sonore Exemple: Chelsea, Ajax, Betis, Dinamo Kiev, Lazio. Sau cu adversare din țări sau din țări cu fotbal mare: Anglia, Italia, Spania, Franța, Olanda.

GOLAZO.ro a ales mai multe mari victorii, între care și cea de joi, cu Feyenoord, și vă invită să o votați, la finalul articolului, pe cea care vi se pare că e cea mai mare.

FCSB - VALENCIA 2-0

  • Retur 16-imi Cupa UEFA, în tur fusese 2-0 pentru spanioli
  • Valencia era deținătoarea Cupei UEFA
  • Vedete: Albelda, Pablo Aimar, Rufete, Baraja, Carboni, Di Vaio. Antrenor: Claudio Ranieri

FCSB - LENS 4-0

  • Grupele Cupei UEFA 2005
  • Vedete: Asssou-Ekotto, Alou Diarra, Seydou Keita

FCSB - MIDDLESBROUGH 1-0

  • Semifinală de Cupa UEFA, meci tur
  • Vedete: Rochemback, Hasselbaink

BETIS SEVILLA - FCSB 0-3

  • Meci retur în optimile Cupei UEFA, după 0-0 la București
  • Vedeta spaniolilor era Joaquin

DINAMO KIEV - FCSB 1-4

  • În grupele Champions League
  • Dinamo Kiev era o echipă foarte tare la acel moment, obișnuită chiar cu fazele eliminatorii din UCL
  • Vedete: Rebrov, Florin Cernat, Byalchevich

FCSB - GALATASARAY 1-0

  • Meci retur în play-off de Champions League, la Istanbul a fost 2-2
  • S-a jucat într-o atmosferă fabuloasă, poate cea mai tare în Ghencea all-time
  • Vedete: Fernando Meira, Arda Turan, Topal, Harry Kewell, Shabani Nonda, Hasan Saș

FCSB - CHELSEA 1-0

  • Meci tur în optimile Europa League
  • Chelsea era deținătoarea Champions League
  • Era o echipă plină de vedete: Petr Cech, Terry, David Luiz, Lampard, Obi Mikel, Oscar, Hazard, Fernando Torres, Juan Mata. Antrenor era Rafa Benitez

FCSB - AJAX 2-0

  • Retur în 16-imile Europa League, după 2-0 pentru olandezi în tur
  • Vedete: Alderweireld, Daley Blind, Eriksen, Poulsen, Cuenca. Antrenor era Frank de Boer

FCSB - LAZIO 1-0

  • Meci tur în 16-imile Europa League
  • Vedete: Sergej Milinković-Savić, Nani, Immobile, Felipe Anderson, Caicedo

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

Ajax Amsterdam Dinamo Kiev lazio roma valencia feyenoord chelsea europa league fcsb
17:06
Mai multe știri de ultimă oră

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
