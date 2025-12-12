„Iar n-a fost bine în România” Jurnaliștii olandezi, uimiți la București de eșecul lui Feyenoord: „Atunci a început totul”

Feyenoord a părăsit România încă o dată lovită, acum de FCSB: 3-4, după ce a condus cu 3-1.

Ziariștii batavi au criticat dur echipa lui Van Persie. Alții și-au amintit că Feyenoord a avut constant probleme în România.

Olandezii au rămas șocați de ce au văzut joi seară, pe Arena Națională.

Feyenoord a condus cu 3-1 la startul reprizei secunde și părea de neatins. Dar, dintr-o dată, a cedat total, fără să-și mai poată reveni în fața entuziasmului FCSB.

Reporter olandez, pentru GOLAZO.ro: „Totul a început cu UTA, în urmă cu 55 de ani”

Jan van Halst, ex-mijlocaș la Twente și Ajax, actual analist la televiziunea batavă Ziggo Sport, a fost necruțător în critica sa, mai ales față de Robin van Persie și jucătorii lui, dar și față de FCSB.

Feyenoord a părut o echipă de juniori. Cu un adversar mediocru, nu trebuia să vedem o asemenea răsturnare de scor Jan van Halst, analist Ziggo Sport

„După schimbări, a fost haos total. Nimeni nu mai părea să știe ce trebuie să facă”, a afirmat Van Halst.

În sala de presă a Arenei, un jurnalist batav a spus pentru GOLAZO.ro, și el uimit de ce se întâmplase sub ochii săi:

„Iar n-a fost bine pentru Feyenoord în România. Totul a început cu UTA, în urmă cu 55 de ani”.

Feyenoord, eliminată de UTA. Apoi învinsă de Rapid și FCSB. Doar cu Dinamo a câștigat

Se referea la prima deplasare a echipei din Rotterdam în România. Nu a fost înfrângere, dar nici nu a putut să învingă la Arad, UTA provocându-i eliminarea încă din turul 1 al Cupei Campionilor Europeni.

Pe 30 septembrie 1970, când a venit în România, Feyenoord era încă deținătoarea trofeului continental.

Feyenoord a fost campioana Europei în 1970. Foto: Imago

Îl cucerise cu cinci luni înainte, 2-1 după prelungiri în finala cu Celtic Glasgow. Îi avea în primul „11” pe Van Hanegem, Kindvall, Israel și Jansen. Antrenor era marele Ernst Happel.

Pe UTA n-a putut să o învingă în două întâlniri: 1-1 la Rotterdam, 0-0 la Arad. UTA lui Domide s-a calificat datorită golului din deplasare.

De atunci, Feyenoord s-a întors de trei ori în România.

A învins pe 20 octombrie 1971, 3-0 cu Dinamo pe „23 August” (urmat de 2-0 în Țările de Jos), în „optimile” Cupei Campionilor. Tot cu Happel pe bancă.

Artavazd Karamian (dreapta), peste Boussaboun și Feyenoord cu Rapid, în 2005. Foto: Imago

A pierdut pe 29 septembrie 2005, 0-1 cu Rapid în „Giulești” (după 1-1 la Rotterdam), în turul 1 al Cupei UEFA. Antrenorul lui Feyenoord era Erwin Koeman.

Și a pierdut din nou la București, două decenii mai târziu, pe 11 decembrie 2025, 3-4 cu FCSB, în faza principală de Europa League. Tehnician, Robin van Persie.

