Liga 2, etapa #2 CS Dinamo, înfrângere usturătoare cu CSM Slatina. A pierdut și Steaua » Rezultate + clasament

CSM Slatina a învins echipa CS Dinamo, scor 5-1, în etapa #2 din Liga 2.

Steaua București a pierdut meciul cu SCM Râmnicu Vâlcea, scor 1-2.

Toate partidele pot fi urmărite liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele sunt transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.

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Etapa #2 din Liga 2 se încheie duminică, odată cu duelul Chindia Târgoviște - Metaloglobus, de la 16:30.

Concordia Chiajna - FC Bihor Oradea 2-0

Au marcat: Bălașa '48, Sula '85

Arbitru : Vremăroiu Andrei Florin. Asistenți : Marin Răzvan-Ștefan și Călin Daniel

: Vremăroiu Andrei Florin. : Marin Răzvan-Ștefan și Călin Daniel Stadion: Concordia

CSC 1599 Șelimbăr - Politehnica Timișoara 1-1

Au marcat: Bucuroiu '56 / Ștefanovici '83

Arbitru : Iviniș Darius. Asistenți Cozorici Bogdan Ioan și Lar Daniel Ștefan

: Iviniș Darius. Cozorici Bogdan Ioan și Lar Daniel Ștefan Stadion: Măgura

CSL Ștefănești - CSC Dumbrăvița 1-0

A marcat: Man '54

Arbitru : Bădoiu Marius Daniel. Asistenți : Antal Damian Bogdan și Nuță Ionuț Emanuel

: Bădoiu Marius Daniel. : Antal Damian Bogdan și Nuță Ionuț Emanuel Stadion: „Dumitru Mătărău”

CSM Olimpia Satu Mare - CSM Reșița 0-2

Au marcat: Visic '30, Chira '32

Arbitru: Iftode Silviu-Nicolae. Asistenți: Noroc Mihăiță-Adrian și Păduraru Sebastian

Stadion: „Daniel Prodan”

Steaua București - SCM Râmnicu Vâlcea 1-2

Au marcat: Adăscăliței '66 / Lemac '18, Danciu '32

Arbitru : Cupu Raul George. Asistenți : Șchiopeț Claudiu și Biro Barna-Tamas

: Cupu Raul George. : Șchiopeț Claudiu și Biro Barna-Tamas Stadion: Steaua

CSM Slatina - CS Dinamo 5-1

Au marcat: Granja '7, Magyari '14, '34, A. Stan '67, Năstăsie '90+1 / Ciocan '52

Arbitru : Matiș Claudiu Dantes. Asistenți : Spătar Răzvan-Ioan și Nagy Daniel.

: Matiș Claudiu Dantes. : Spătar Răzvan-Ioan și Nagy Daniel. Stadion: 1 Mai

Metalul Buzău - CS Afumați 3-1

Au marcat: Dumitrescu '56 (autogol), Robu '70, Borțoneanu '79 / Diomande '45+2

Arbitru : Filip Claudiu Andrei. Asistenți : Cosmescu Constantin Cristian și Turcanu Ionuț-Andrei

: Filip Claudiu Andrei. : Cosmescu Constantin Cristian și Turcanu Ionuț-Andrei Stadion: Metalul

SC Popești-Leordeni - FC Bacău 3-2

Au marcat: Dane '26, Taiwo '76, Căpraru '82 / Moise '32, Luncașu '46

Arbitru : Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți : Tocai Emeric și Suciu George

: Lunca Dragoș Nicolae. : Tocai Emeric și Suciu George Stadion: Clinceni Arena

ASA Târgu Mureș - Cetatea Suceava 0-2

A marcat: Răducan '38, '55

Arbitru : Breoi Nicolae Emil. Asistenți : Kopriva Zsolt și Kopriva-Biro Tamas

: Breoi Nicolae Emil. : Kopriva Zsolt și Kopriva-Biro Tamas Stadion: Trans-Sil iarbă

Unirea Slobozia - Gloria Bistrița 0-3

Au marcat: Suciu '52, Lehaire '54, '86

Arbitru : Burloiu Dorin Alexandru. Asistenți : Ionescu Mihai-Marian și Ichim Cristi

: Burloiu Dorin Alexandru. : Ionescu Mihai-Marian și Ichim Cristi Stadion: 1 Mai

Duminică, 9 august

Chindia Târgoviște - Metaloglobus, live de la 16:30

Clasamentul în Liga 2

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. CSM Slatina 2 6 2. Concordia Chiajna 2 6 3. Gloria Bistrița 2 6 4. CSM Reșița 2 6 5. Metalul Buzău 2 4 6. Popești-Leordeni 2 4 7. Râmnicu Vâlcea 2 4 8. Politehnica Timișoara 2 4 9. FC Bacău 2 3 10. Cetatea Suceava 2 3 11. CS Afumați 2 3 12. Ștefănești 2 3 13. Metaloglobus 1 1 14. CSC Șelimbăr 2 1 15. CSC Dumbrăvița 2 1 16. FC Bihor 2 1 17. Olimpia Satu Mare 2 1 18. Unirea Slobozia 2 1 19. Chindia Târgoviște 1 0 20. Steaua București 2 0 21. ASA Târgu Mureș 2 0 22. CS Dinamo 2 0

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

12 echipe nu au drept de promovare în Liga 1

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare.

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