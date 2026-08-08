Liga 2, etapa #2 CS Dinamo, înfrângere usturătoare cu CSM Slatina. A pierdut și Steaua » Rezultate + clasament

- CSM Slatina a învins echipa CS Dinamo, scor 5-1, în etapa #2 din Liga 2.
- Steaua București a pierdut meciul cu SCM Râmnicu Vâlcea, scor 1-2.
- Toate partidele pot fi urmărite liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele sunt transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.
Etapa #2 din Liga 2 se încheie duminică, odată cu duelul Chindia Târgoviște - Metaloglobus, de la 16:30.
Concordia Chiajna - FC Bihor Oradea 2-0
- Au marcat: Bălașa '48, Sula '85
- Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin. Asistenți: Marin Răzvan-Ștefan și Călin Daniel
- Stadion: Concordia
CSC 1599 Șelimbăr - Politehnica Timișoara 1-1
- Au marcat: Bucuroiu '56 / Ștefanovici '83
- Arbitru: Iviniș Darius. Asistenți Cozorici Bogdan Ioan și Lar Daniel Ștefan
- Stadion: Măgura
CSL Ștefănești - CSC Dumbrăvița 1-0
- A marcat: Man '54
- Arbitru: Bădoiu Marius Daniel. Asistenți: Antal Damian Bogdan și Nuță Ionuț Emanuel
- Stadion: „Dumitru Mătărău”
CSM Olimpia Satu Mare - CSM Reșița 0-2
- Au marcat: Visic '30, Chira '32
- Arbitru: Iftode Silviu-Nicolae. Asistenți: Noroc Mihăiță-Adrian și Păduraru Sebastian
- Stadion: „Daniel Prodan”
Steaua București - SCM Râmnicu Vâlcea 1-2
- Au marcat: Adăscăliței '66 / Lemac '18, Danciu '32
- Arbitru: Cupu Raul George. Asistenți: Șchiopeț Claudiu și Biro Barna-Tamas
- Stadion: Steaua
CSM Slatina - CS Dinamo 5-1
- Au marcat: Granja '7, Magyari '14, '34, A. Stan '67, Năstăsie '90+1 / Ciocan '52
- Arbitru: Matiș Claudiu Dantes. Asistenți: Spătar Răzvan-Ioan și Nagy Daniel.
- Stadion: 1 Mai
Metalul Buzău - CS Afumați 3-1
- Au marcat: Dumitrescu '56 (autogol), Robu '70, Borțoneanu '79 / Diomande '45+2
- Arbitru: Filip Claudiu Andrei. Asistenți: Cosmescu Constantin Cristian și Turcanu Ionuț-Andrei
- Stadion: Metalul
SC Popești-Leordeni - FC Bacău 3-2
- Au marcat: Dane '26, Taiwo '76, Căpraru '82 / Moise '32, Luncașu '46
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Tocai Emeric și Suciu George
- Stadion: Clinceni Arena
ASA Târgu Mureș - Cetatea Suceava 0-2
- A marcat: Răducan '38, '55
- Arbitru: Breoi Nicolae Emil. Asistenți: Kopriva Zsolt și Kopriva-Biro Tamas
- Stadion: Trans-Sil iarbă
Unirea Slobozia - Gloria Bistrița 0-3
- Au marcat: Suciu '52, Lehaire '54, '86
- Arbitru: Burloiu Dorin Alexandru. Asistenți: Ionescu Mihai-Marian și Ichim Cristi
- Stadion: 1 Mai
Duminică, 9 august
Chindia Târgoviște - Metaloglobus, live de la 16:30
Clasamentul în Liga 2
|Loc/Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. CSM Slatina
|2
|6
|2. Concordia Chiajna
|2
|6
|3. Gloria Bistrița
|2
|6
|4. CSM Reșița
|2
|6
|5. Metalul Buzău
|2
|4
|6. Popești-Leordeni
|2
|4
|7. Râmnicu Vâlcea
|2
|4
|8. Politehnica Timișoara
|2
|4
|9. FC Bacău
|2
|3
|10. Cetatea Suceava
|2
|3
|11. CS Afumați
|2
|3
|12. Ștefănești
|2
|3
|13. Metaloglobus
|1
|1
|14. CSC Șelimbăr
|2
|1
|15. CSC Dumbrăvița
|2
|1
|16. FC Bihor
|2
|1
|17. Olimpia Satu Mare
|2
|1
|18. Unirea Slobozia
|2
|1
|19. Chindia Târgoviște
|1
|0
|20. Steaua București
|2
|0
|21. ASA Târgu Mureș
|2
|0
|22. CS Dinamo
|2
|0
Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26
Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:
- prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
- a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.
În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.
La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:
- Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
- Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii
În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.
În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.
Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.
Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.
Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.
Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:
- Steaua București
- CS Dinamo București
- CSM Slatina
- CS Gloria Bistrița
- CS Afumați
- CSC Dumbrăvița
- CSC Șelimbăr
- CSL Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea
- SC Popești Leordeni
- CSM Olimpia Satu Mare.