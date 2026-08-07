„E ciudat că a venit tocmai acum” Laszlo Dioszegi, mesaj surprinzător după suspendarea lui Cosmin Matei: „S-ar putea discuta mult”

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a transmis un mesaj interpretabil după suspendarea primită de Cosmin Matei (34 de ani).

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Căpitanul covăsnenilor a fost suspendat timp de 9 luni pentru dopaj, după decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, însă finanțatorul clubului consideră că momentul în care hotărârea a venit este discutabil.

Laszlo Dioszegi: „E puțin ciudat că decizia a venit tocmai acum”

Sepsi va înfrunta FCSB în această etapă, luni, de la 21:30, iar absența veteranului Matei i-ar putea îngreuna evoluția formației lui Ovidiu Burcă.

„Dragi suporteri, s-a luat decizia, iar căpitanul nostru, Matei, a fost suspendat până vara viitoare! S-ar putea discuta mult despre asta...

E puțin ciudat că tocmai acum, dar... Să știți că nici așa nu vom renunța, vom merge mai departe, pentru că, la fel cum Áron Gábor nu s-a lăsat intimidat de forța superioară a adversarilor, nici noi nu vom da înapoi:

«Cu spatele drept, înfruntând vântul, această echipă nu va da înapoi!»

El a turnat metalul în tunuri, iar noi ne inspirăm din curajul său și nu vom da înapoi niciodată! Atâta timp cât sunteți aici cu mine, trebuie să știți că voi lupta alături de voi până la capăt, împotriva tuturor!

Poate că forța superioară ne va învinge, dar, așa cum a scris Petőfi în poezia «Un gând mă frământă», nici eu nu sunt genul de om care se predă și care renunță la visurile sale! Așa cum cântă Edda! Destinele noastre s-au împletit, mergem mai departe!”, a fost mesajul lui Dioszegi.

Cosmin Matei a ajuns la Sepsi în 2022 și a fost unul dintre oamenii de bază ai formației covăsnene, alături de care a reușit să câștige Cupa României.

În noua stagiune, jucătorul a bifat 3 apariții și a marcat în ultima partidă, 1-1 cu Corvinul Hunedoara.

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