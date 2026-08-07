Cum l-a convins Rapidul pe Stojilkovic Noul atacant e încântat de Pancu: „Mă regăsesc în mentalitatea pe care o are” + Cum se autocaracterizează
Filip Stojilkovic (foto: captură YT/Rapid)
Superliga

Cum l-a convins Rapidul pe Stojilkovic Noul atacant e încântat de Pancu: „Mă regăsesc în mentalitatea pe care o are” + Cum se autocaracterizează

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 18:05
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 18:10
  • Filip Stojilkovic (26 de ani), noul atacant de la Rapid, a oferit primul interviu și a dezvăluit motivele care l-au convins să accepte oferta clubului din Giulești și așteptările pe care le are de la noua sa echipă.
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Elvețianul cu origini sârbești a povestit și despre experiențele din campionatele în care a evoluat până acum, despre rădăcinile sale sârbești, dar și despre Daniel Pancu și așteptările pe care le are de la aventura din România.

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De ce a ales Stojilkovic Rapidul: „Am avut un sentiment bun”

Ce l-a convins pe Stojilkovic să aleagă Rapidul? Vârful de 26 de ani a explicat într-un interviu acordat pentru Rapid TV:

„Când am auzit pentru prima dată despre Rapid, am aflat că este un club mare, cu tradiție, dar și un club care pune accent pe spiritul de familie. Acesta a fost unul dintre motivele care m-au inspirat să vin aici. Am intrat pe Instagram și am verificat profilul clubului. Mi-a plăcut ceea ce am văzut”.

Sunt foarte fericit și abia aștept să joc. Colegii mi-au spus că atmosfera este extraordinară și am văzut și imagini pe internet. Dar sunt convins că pe stadion emoția și adrenalina sunt cu totul altele. Abia aștept să ne vedem și să luptăm împreună pentru victorii. Hai, Rapid! Filip Stojilkovic, atacant Rapid

Superliga este al șaselea campionat din cariera lui Stojilkovic, după experiențele din Elveția, Germania, Serbia, Polonia și Italia: „Eu spun mereu: «Fără risc, nu există poveste». Sunt deschis la provocări. Dacă simt că este alegerea potrivită, merg înainte. Despre Rapid am avut un sentiment foarte bun.

Știu că este un club care luptă pentru trofee și pentru victorii, iar asta îmi place. De aceea am decis să vin aici”.

Am obiectivele foarte clare în minte, dar nu îmi place să vorbesc despre ele. Prefer să le păstrez pentru mine Filip Stojilkovic, atacant Rapid

„Rapid, un pas important pentru cariera mea”

Experiențele din diferite țări l-au ajutat pe noul atacant din Grant să se dezvolte ca fotbalist:

„În fotbal, fiecare țară este diferită. În Italia accentul este pus mai mult pe faza defensivă și pe aspectul tactic. În Polonia am avut mai multă libertate în atac și am reușit să marchez. Din fiecare țară și de la fiecare antrenor am învățat ceva, iar acum sunt deschis să învăț și la Rapid”.

Despre experiența din Serie A, la Pisa, spune că l-a făcut mai disciplinat din punct de vedere tactic.

„Este unul dintre cele mai bune campionate din lume. În Italia am învățat foarte multe din punct de vedere tactic și am devenit mai disciplinat. Sigur, fotbalul este și mai fizic, dar, până la urmă, dacă știi să joci fotbal, asta nu se schimbă”.

Stojilkovic e de părere că Superliga seamănă foarte mult cu campionatul Poloniei:

„Cred că sunt multe asemănări. Nivelul campionatului este apropiat și este o ligă urmărită de mulți oameni. Este bine atât pentru mine, cât și pentru echipă. Rapid este un club cunoscut și este un pas important pentru cariera mea.

Și în Polonia există suporteri extraordinari, dar cred că Rapid are o bază de fani și mai mare. Atmosfera este impresionantă în ambele locuri”.

Stojilkovic: „M-am născut în Elveția, dar mentalitatea mea e sârbească

Deși s-a născut și a crescut în Elveția, Filip spune că se identifică mai mult cu rădăcinile sale sârbești.

„Acasă vorbim sârbește. Desigur, sunt recunoscător că m-am născut în Elveția și pentru tot ce am acolo, dar mentalitatea mea este una sârbească. Avem o mentalitate de luptători și mă regăsesc foarte mult în ea”.

Atacantul vorbește cinci limbi (sârbă, germană, franceză, engleză și italiană), iar acum și-a propus să învețe cât mai repede și româna. Un avantaj îl reprezintă faptul că unul dintre cei mai buni prieteni ai săi este român.

„Cel mai bun prieten al meu este român și locuiește în Zurich. El a fost primul om pe care l-am sunat. Mi-a spus că Rapid este un club mare și că stilul meu de joc se potrivește aici. M-a sfătuit să-mi ascult instinctul și asta am făcut. El nu era rapidist înainte de transfer, dar după ce am semnat contractul a devenit și el rapidist”.

Cum s-ar caracteriza pentru suporterii Rapidului?

„Ca atacant: agresiv, marcator, puternic din punct de vedere mental.

Ca persoană: prietenos, amuzant și frumos”, a spus râzând.

Stojilkovic, încântat de Pancu: „Mă regăsesc în mentalitatea pe care o are”

Noul atacant este încântat că va fi antrenat de Daniel Pancu, unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria Rapidului.

„Este perfect. Din discuțiile cu el am învățat deja lucruri noi. A fost un atacant foarte bun și o legendă a clubului. Sunt bucuros că m-a dorit aici și sper să-i răsplătesc încrederea prin ceea ce voi face pe teren.

Are o energie foarte bună. Este un om prietenos, dar în același timp are acea «nebunie» de competitor, dorința de a câștiga și de a lupta pentru fiecare minge. Mă regăsesc în această mentalitate”.

Filip Stojilkovic a venit în Giulești de la Pisa, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare.

Produs al academiei lui FC Zurich, Stojilkovic vine la Rapid după un parcurs consistent în fotbalul european.

A bifat experiențe în 5 campionate, evoluând pentru FC Wil 1900, FC Sion și FC Aarau (Elveția), Hoffenheim, Darmstadt 98 și FC Kaiserslautern (Germania), OFK Belgrad (Serbia), KS Cracovia (Polonia), iar cel mai recent pentru AC Pisa, în Serie A, formație de care aparține în continuare.

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