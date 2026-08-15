Liga 2, etapa #3 Chindia, victorie fără emoții cu CS Afumați » Programul complet și clasamentul

Chindia Târgoviște a învins CS Afumați, scor 3-0, în etapa #3 din Liga 2.

Mai devreme s-au disputat alte nouă meciuri.

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Printre cele mai importante rezultate de astăzi se numără victoria Cetății Suceava cu CSM Olimpia Satu Mare, scor 2-0, succesul celor de la CSM Reșița cu Ștefănești, scor 2-0, dar și victoria lui Metaloglobus București în fața lui CSC 1599 Șelimbăr, scor 3-1.

Slatina rămâne momentan pe primul loc, la golaveraj. Maximum de puncte mai au Concordia Chiajna și Reșița.

Programul complet al etapei #3 din Liga 2

Azi, 15 august

Cetatea Suceava - CSM Satu Mare 2-0

Au marcat: Răducan (min. 6), Aftanache (min. 59)

Stadion: Areni (Suceava)

Arbitru: Florescu Valentin Marius (Covasna)

CS Dinamo - Metalul Buzău 0-1

A marcat: V. Robu (min. 45+1)

Stadion: Baza Sportivă Daco-Getica (București)

Arbitru: Gellert Feleki (Harghita)

CSC Dumbrăvița - Popești Leordeni 1-1

Au marcat: Mucuță (min. 90+5) / Căpraru (min. 34)

Stadion: Ştefan Dobay (Dumbrăvița)

Arbitru: Timis Roxana (Sibiu)

CSM Reșița - Ștefănești 2-0

Au marcat: Zavnik (min. 21) Bărbuț (min. 74)

Stadion: Mircea Chivu (Reșița)

Arbitru: Arthur Răcoare (Argeș)

FC Bihor - ASA Tg. Mureș 1-1

Au marcat: Filip (min. 30) / Siafa (min. 83)

Stadion: Iuliu Bodola (Oradea)

Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian (Hunedoara)

Gloria Bistrița - Concordia 1-2

Au marcat: King (min. 3) / Asibey (min. 41, autogol), Gualda (min. 90+1)

Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistrița)

Arbitru: Lăstun Mihail-Sebastian (Vâlcea)

Metaloglobus - Șelimbăr 3-1

Au marcat: Ndon (min. 2), Purece (min. 54), Constantinescu (min. 90+1) / Cristea (min. 88)

Stadion: Clinceni Arena (Ilfov)

Arbitru: Ţurcanu Dragoş Ionuţ (Neamț)

Poli Timișoara - Unirea Slobozia 1-0

A marcat: Rotariu (min. 88)

Stadion: Electrica (Timișoara)

Arbitru: Bădoiu Marius Daniel (Dolj)

Rm. Vâlcea - CSM Slatina 0-1

A marcat: Sorescu (min. 52)

Stadion: Municipal - 1 Mai (Vâlcea)

Arbitru: Moldoveanu Cristian (Covasna)

Afumați - Chindia 0-3

Au marcat: R.Mihai ('5), Neguț ('20, '90)

Stadion: CNAF Buftea iarbă (Ilfov)

Arbitru: Burloiu Dorin Alexandru (Galați)

Duminică, 16 august

FC Bacău - Steaua, live de la 11:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău

Clasamentul în Liga 2

Loc / Echipă Meciuri Puncte 1. CSM Slatina 3 9 2. Concordia Chiajna 3 9 3. CSM Reșița 3 9 4. Metalul Buzău 3 7 5. Politehnica Timișoara 3 7 6. Chindia Târgoviște 3 6 7. Gloria Bistrița 3 6 8. Cetatea Suceava 3 6 9. Popești Leordeni 3 5 10. Metaloglobus 3 4 11. SCM Râmnicu Vâlcea 3 4 12. FC Bacău 2 3 13. CS Afumați 3 3 14. Ștefănești 3 3 15. Dumbrăvița 3 2 16. FC Bihor 3 2 17. CSC Șelimbăr 3 1 18. ASA Tg. Mureș 3 1 19. Olimpia Satu Mare 3 1 20. Unirea Slobozia 3 1 21. Steaua 2 0 22. CS Dinamo 3 0

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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