Finalissima la Madrid?! Spaniolii au aflat unde va juca naționala lor contra Argentinei. De ce e surprinzător
„Santiago Bernabeu”, stadionul lui Real Madrid, va fi gazda Finalissima 2026 Foto: Imago
Finalissima la Madrid?! Spaniolii au aflat unde va juca naționala lor contra Argentinei. De ce e surprinzător

Theodor Jumătate
Publicat: 12.03.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 15:44
  • Spania - Argentina (27 martie) nu se mai joacă în Qatar, ci pe „Santiago Bernabeu”, susține presa iberică.
  • Lamine Yamal îl va înfrunta pe Julian Alvarez ca într-un Barcelona - Atletico, pe stadionul lui Real Madrid.

De două săptămâni, de când a început războiul în Orientul Mijlociu, SUA și Israel lovind Iranul, atac urmat de reacția Teheranului, cu rachete și drone în toate țările Golfului Persic care au baza americane pe teritoriul lor, Finalissima era în aer.

Finalissima Spania - Argentina se mută din Qatar

Nu se știa exact dacă se mai joacă și unde, în aceste condiții? Rămâne în Qatar, se mută în altă parte, se amână?

Inițial, după ce autoritățile de la Doha au anunțat redeschiderea porților pentru fotbal, închise de la 1 martie, se părea că așteptatul meci între Spania și Argentina, campioanele Europei și America de Sud, ar putea rămâne la Lusail, cum era programat inițial.

Aici ar fi trebuit să se joace Finalissima, în Qatar Foto: Imago Aici ar fi trebuit să se joace Finalissima, în Qatar Foto: Imago
Aici ar fi trebuit să se joace Finalissima, în Qatar Foto: Imago

Dar totul s-a schimbat. Apropierea Qatarului de zona de conflict i-a speriat pe oficialii UEFA și CONMEBOL (confederația sud-americană), care organizează această partidă.

De ce surprinde această alegere: vor fi două meciuri simultane la Madrid

Confruntarea va fi la Madrid, pe „Santiago Bernabeu”, susțin în același timp Marca și AS.

„Bernabeu”, unde se va desfășura și finala CM 2030, a fost luat în calcul din prima clipă după declanșarea războiului, dar UEFA nu a părut inițial atrasă de această variantă.

Va fi un duel Lamine Yamal vs Julian Alvarez la Spania - Argentina. Ca în liga spaniolă Foto: Imago Va fi un duel Lamine Yamal vs Julian Alvarez la Spania - Argentina. Ca în liga spaniolă Foto: Imago
Va fi un duel Lamine Yamal vs Julian Alvarez la Spania - Argentina. Ca în liga spaniolă Foto: Imago

În aceeași zi, 27 martie, e programat tot la Madrid, dar pe „Metropolitano”, amicalul Maroc - Ecuador. Și nu ar fi vrut două jocuri simultane în același oraș.

De aceea surprinde acum această alegere. Dar autoritățile de la Madrid au informat UEFA că pot găzdui două meciuri concomitent.

Acord UEFA - CONMEBOL pentru Madrid

Jurnaliștii spanioli scriu că mai rămân ultimele detalii de pus la punct între UEFA și CONMEBOL. Însă există acord pentru „Bernabeu”. Roma și Lisabona ar rămâne variante de rezervă.

Va fi un duel Lamine Yamal (Barcelona) - Julian Alvarez (Atletico) pe terenul lui Real.

Și celelalte cinci partide amicale programate la sfârșitul acestei luni în „Festivalul de Fotbal” din Qatar vor fi mutate.

