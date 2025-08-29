FRH a dat ordin! Cluburile, obligate să transmită meciurile care nu vor fi date la TV: „Vrem un handbal mai transparent și accesibil”
FRH a dat ordin! Cluburile, obligate să transmită meciurile care nu vor fi date la TV: „Vrem un handbal mai transparent și accesibil”

29.08.2025, ora 19:36
  • Federația Română de Handbal a anunțat că, începând cu acest sezon, toate meciurile din Liga Națională, la masculin și la feminin, vor fi transmise.

Cluburile sunt obligate să transmită partidele disputate pe teren propriu care nu vor putea fi văzute la televizor.

Cluburile de handbal, obligate de FRH să transmită meciurile care nu vor fi la TV

FRH afirmă că decizia vine în sprijinul iubitorilor acestui sport și al comunității handbalistice din întreaga țară.

„Începând cu sezonul 2025–2026, toate cluburile din Ligile Naționale: Liga Florilor MOL și Liga Zimbrilor, vor avea obligația de a transmite live, online, meciurile disputate pe teren propriu care nu sunt preluate de partenerii media ai FRH.

Aceste transmisiuni vor fi realizate pe paginile oficiale de social media ale cluburilor sau pe platforma YouTube, respectând standardele tehnice stabilite de FRH.

[...] Totodată, în conformitate cu articolul 1.7 din Caietul de Sarcini, FRH poate indica obligativitatea transmiterii meciului exclusiv pe canalul oficial de YouTube al Federației și opțional pe cel al cluburilor implicate în jocul nominalizat, în baza unei notificări prealabile.

Cluburile sunt astfel responsabile de producția tehnică a meciului, de asigurarea calității minime HD, a stabilității semnalului și a utilizării pachetului grafic oficial FRH, care include afișarea scorului și a timpului de joc” se arată în comunicatul Federației Române de Handbal.

Aceasta este o măsură firească, un gest de normalitate în epoca digitală, care aduce handbalul mai aproape de public. Este o formă de respect față de suporteri și o oportunitate pentru cluburi de a-și promova valorile și imaginea. Ne dorim un handbal mai transparent, mai accesibil și mai conectat cu publicul său. Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal

Liga Zimbrilor (masculin), programul primei etape

  • Dinamo București - U Cluj / 29 august, ora 18:00
  • CSM București - CSM Vaslui / 5 septembrie, ora 17:30
  • Potaissa Turda - SCM Politehnica Timișoara / 7 septembrie, ora 17:30
  • ACS HC Buzău 2012 - CSM Constanța / 7 septembrie, ora 18:00
  • CSU Suceava - CS Minaur Baia Mare / 7 septembrie, ora 18:00

Campioana en-titre a României la handbal masculin este Dinamo București.

Liga Florilor, programul primei etape

  • Rapid București – CSM Slatina / 30 august, ora 15:00
  • Gloria Bistrița – HC Zalău / 30 august, ora 17:30
  • CSM București – Minaur Baia Mare / 30 august, ora 17:30
  • Corona Brașov – CSM Galați / 30 august, ora 18:00
  • SCM Universitatea Craiova – CSM Târgu Jiu / 30 august, ora 18:00
  • Dunărea Brăilă – SCM Râmnicu Vâlcea / 31 august, ora 17:30.

Câștigătoarea sezonului 2024/25 a fost CSM București.

